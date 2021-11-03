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Зе!Ералаш, пожар "за поребриком", лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Перефразируя классика...
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента "сливает" дела против Медведчука, чтобы не разорвать отношения с Кремлем: Ермак блокирует обвинения фигурантам записей Козаку, Суркову и Миллеру
Зе!Ералаш
Возглавил антирейтинг
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА
Шариков все-таки успел дать потомство...
Пожар "за поребриком"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош.
И в любом количестве...
Скоро
Великая сила "видосов"
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Топ комментарии
+52 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий03.11.2021 08:05 Ответить Ссылка
+43 Вольный Каменьщик
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+36 Вася Шевченко #371210
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Не хочуть добре жити. Їм треба суворі умови, щоб ледь ледь виживати.
Или у тебя, как у истинного кацапа - скрепный страх и запрет "ругать" перед властями, особенно - которых привели к власти проросийское-коломойское шобло
Президент Украины Владимир Зеленский не пришёл выступать на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором - спецпредставителем президента США по вопросам климата и экс-госсекретарём Джоном Керри, сообщает Рейтерс.
В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.
- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...
Лерос зє-вялічайшему - ти зрадник!!!...далі зе-шрек вимкнув мікрофон! Але це потрапило в камери! І це дивиться весь світ!
Лерос, народний депутат що повинен передавати президенту думки і прохання виборців виконав свій оов'язок! ПЕРЕДАВ ЗЄ-вялічайшему ДУМКИ І ПОБАЖАННЯ ВИБОРЦІВ!!!