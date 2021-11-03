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Зе!Ералаш, пожар "за поребриком", лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Перефразируя классика...

Читайте на "Цензор.НЕТ": С кума Путина Медведчука сняли домашний арест

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента "сливает" дела против Медведчука, чтобы не разорвать отношения с Кремлем: Ермак блокирует обвинения фигурантам записей Козаку, Суркову и Миллеру

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!Ералаш

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Возглавил антирейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Шариков все-таки успел дать потомство...

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Пожар "за поребриком"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош.

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

И в любом количестве...

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Скоро

Зе!Ералаш, пожар за поребриком, лидер антирейтинга. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Великая сила "видосов"

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Коломойский Игорь (1793) Медведчук Виктор (1791) россия (96442) фотожаба (14526) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+52
коли йде війна до влади потрібно обирати не дебілів щоб не знущатися
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03.11.2021 08:05 Ответить
+43
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03.11.2021 08:10 Ответить
+36
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03.11.2021 08:04 Ответить
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Коли йде війна, не знущатися треба з влади, а допомагати. Ярош - як приклад!
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03.11.2021 08:02 Ответить
коли йде війна до влади потрібно обирати не дебілів щоб не знущатися
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03.11.2021 08:05 Ответить
Дебіли голосували за дебіла, а інших тьотя Беня і дядя Вова "надоумілі" , бо свого розуму нема, а "тевелізор єто усьо"
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03.11.2021 21:32 Ответить
Так помогите власти... Пойти на фиг...
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03.11.2021 08:12 Ответить
Не вам, цапам, це вирішувать.
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03.11.2021 08:18 Ответить
Это мне заявляет человек, который подписан как Андрей Васильев?)
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03.11.2021 08:57 Ответить
Бубочка, це ти там зобіжене?
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03.11.2021 11:31 Ответить
Здається, влада знущається з нас. Українці все ж таки не лише соціопати, а ще і мазохісти.
Не хочуть добре жити. Їм треба суворі умови, щоб ледь ледь виживати.
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03.11.2021 08:22 Ответить
якщо послухати що мeлять вчилки то стає ясно звiдки така установка
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03.11.2021 08:30 Ответить
чем помочь? скинуться ещё на один конвертик?
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03.11.2021 08:26 Ответить
это ты о своих постах в 2014..2019 годах, или о выступлении зелоха офшорного в то же время?

Или у тебя, как у истинного кацапа - скрепный страх и запрет "ругать" перед властями, особенно - которых привели к власти проросийское-коломойское шобло
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03.11.2021 14:09 Ответить
Шо в тебе так підгоріло, цапе? Що тобі відомо за мої пости? І хто ти такий, щоб мені диктувать? Налий собі бояри та загризи рошеном.
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03.11.2021 15:53 Ответить
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03.11.2021 08:04 Ответить
Кожному ФОПу по офшору!
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03.11.2021 08:54 Ответить
ФОПу по два ))))
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03.11.2021 09:03 Ответить
ФОПу - жопу, а гаранту - офшори.
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03.11.2021 21:36 Ответить
"не знущатися треба з влади, а допомагити !" Яка дурня! Допомогати в чому? В остаточному розвалі ? А при Порошенко не було війни ? А як його кляли в усіх продажніх ЗМІ- зранку до ночі! Чому ж тоді ти лицемірний ЗЕ прихвостень (Андрей Васильев ) не захищав владу і Президента, криса?
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03.11.2021 08:09 Ответить
Так потому что он зе прихвостень и есть?
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03.11.2021 08:17 Ответить
цe ти вiдповiдаєш продукту украiнськоi школи. вчилки тrж такe мeлять
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03.11.2021 08:32 Ответить
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03.11.2021 08:09 Ответить
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03.11.2021 08:10 Ответить
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03.11.2021 08:17 Ответить
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03.11.2021 08:31 Ответить
Не слухайте те, про що кричить "патріот" Вова, дивіться на його дії. Простий приклад -Медведчук, кум карліка і ворог України на волі, а Герой, який визволяв Україну Павловський - в тюрмі.
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03.11.2021 08:27 Ответить
Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом форуме - где он в это время находился, журналистам не известно. Президента Украину не оказалось ни в здании, и на связь с ним выйти не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский не пришёл выступать на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго. Он не вышел на сцену даже после объявления его модератором - спецпредставителем президента США по вопросам климата и экс-госсекретарём Джоном Керри, сообщает Рейтерс.

В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать со второй группой, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.
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03.11.2021 08:43 Ответить
Ленкин выполнял заказ по шопингу Ленки?
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03.11.2021 10:21 Ответить
до выступления в Глазго клоун не дополз из-за передоза...
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03.11.2021 08:32 Ответить
Перед виступом на всесвітній конференції за збереження довкілля у Глазго в боротьбі за президента України між Лєнкою і «коксом» останній переміг - «Блазню» хтось завчасно підсунув «заначку»!
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03.11.2021 09:22 Ответить
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03.11.2021 08:34 Ответить
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03.11.2021 08:35 Ответить
Возвращается Зеленский с зарубежной поездки, а ему навстречу - новый анекдот…

- Бл..ь, ты чего так долго?! Мне уже скучно стало!!!...
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03.11.2021 09:15 Ответить
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03.11.2021 22:13 Ответить
Боооже! Яке воно кончене!
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04.11.2021 01:04 Ответить
Свіжак для зє-вялічайшего прямо під час засідання ВР!
Лерос зє-вялічайшему - ти зрадник!!!...далі зе-шрек вимкнув мікрофон! Але це потрапило в камери! І це дивиться весь світ!
Лерос, народний депутат що повинен передавати президенту думки і прохання виборців виконав свій оов'язок! ПЕРЕДАВ ЗЄ-вялічайшему ДУМКИ І ПОБАЖАННЯ ВИБОРЦІВ!!!
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04.11.2021 17:42 Ответить
 
 