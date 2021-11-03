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В Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы": перекрывали движение по ул. Грушевского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В центре Киеве под зданиями Верховной Рады и Кабмина в среду, 3 ноября, прошла акция протеста противников обязательной вакцинации, мероприятие анонсировалось как "марш за права".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие прошли маршем от здания Кабмина до площади возле Верховной Рады. Кроме того, они перекрывали движение по ул. Грушевского в нескольких местах. Они держали плакаты агитирующие против вакцинации. Протестующие выступают против карантина, обязательной вакцинации и COVID-паспортов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина - в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Отметим, что периодически возникали перепалки между митингующими и водителями, а также полицейскими.

В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 01
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 02
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 03
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 04
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 05
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 06
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 07
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 08
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 09
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 10
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 11
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 12
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 13
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 14
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 15
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 16
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 17
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 18
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 19
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 20
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 21
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 22
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 23
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 24
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 25
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 26
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 27
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 28
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 29
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 30
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 31
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 32
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 33

В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 34
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 35
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 36
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 37
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 38
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 39
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 40
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 41
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 42
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 43
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 44
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 45
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 46
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 47
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 48
В Киеве под Радой и Кабмином протестовали антивакцинаторы: перекрывали движение по ул. Грушевского 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Отметим, что во всем мире и в Украине проводится вакцинация населения от коронавируса. На данный момент вакцинация это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29302) карантин (16729) протест (5870) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+61
И все это шобло-@%ло без масок..... Лечитесь в случае ковида дома, протестанті х"%вы!
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03.11.2021 09:55 Ответить
+56
Зомбі повстання?
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03.11.2021 09:55 Ответить
+51
Не. Сборище идиотов-эгоистов.
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03.11.2021 09:58 Ответить
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Страница 8 из 8
Наш НАРІД нєпАбЄдім. Его "любят" - а он прощает потому что в СОВОК еще чувствуется.
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04.11.2021 10:30 Ответить
Совок это слабо сказано. В народе лопата ощущается! Совковая лопата! Потому как рулили страной старперы, и только Зеленский молодой первый. Плюс мало времени прошло от 90х, ностальжи по сытым и спокойным временам у многих сильная.
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05.11.2021 09:51 Ответить
Два года одно и тоже из своих мозгов извлекают полит-коронопсихозные уколотые. Ничего нового
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03.11.2021 15:40 Ответить
В свете картинки ниже:

Фся Европа вымрет! Потругалия, Испания В.Британия, Италия, Германия... -- все они вымрут! Ониж вакцинированы -- значит у них прекратится рождаемость!
И останется тогда одна Украина! И мудрый её народ займёт освободившиеся территории и заживёт счастливо наконец!!!

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03.11.2021 15:41 Ответить
Зелені люди довго не живуть
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03.11.2021 15:52 Ответить
там же ответили - это потому что в Европе люди богаче, они почти все себе сертификаты купили...
Сарказм.
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03.11.2021 20:47 Ответить
А Вы думаете -- я серьёзное написал?
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04.11.2021 09:07 Ответить
Чем больше их собирается в толпу без масок и дистанции - тем быстрее они закончатся
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03.11.2021 15:51 Ответить
Якщо ці "свободні" люди-нарід себе поважають і свою позицію відстоюють таким чином, то мають не звертатися у лікарні, коли їх прихватить ковід. На їх лумку ковіду немає, то й ліків від нього немає, лікуватися всім в московську церкву, яка це все сколотила.
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03.11.2021 16:32 Ответить
+100500!!! Поддерживаю однозначно!
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03.11.2021 17:29 Ответить
дебилы-академики всех медицинских Академий, собрались пушнину помочь попцам отработать за 200гр. под амвоном РПЦ... ...гоните их дубьем и буками по хатам..!))...и штраф, кто без маски, прилепите на лобешки пустые!..главпопец Онуфрик, корону свою то в ВИП палате придворной больнички киевской лечил, на шару притом и тихо ржет сейчас в кругу упырей таких же, коньяк бурбон под икорку черную глотаяв тиливизир на идиотов глядя ...
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03.11.2021 16:57 Ответить
Мулька с фашизм не пройдет.. где-то я это уже слышал..

Недаром была новость с ативаксеркой где "низкий уклон москве за деньги..."
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03.11.2021 17:10 Ответить
Добре що в новинах по ICTVпоказали, ага, "привет Питеру и Москве". Ей даже из Мацквы пересылали деньги...
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03.11.2021 22:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27502162.html К-К-Комбо!

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03.11.2021 17:28 Ответить
да уж...
число диавола, слышали..
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03.11.2021 20:48 Ответить
Дебіли ***.
Ще й православнуті підмішались.
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03.11.2021 18:30 Ответить
А де плакат "Клізьму кожному!"?
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03.11.2021 19:38 Ответить
Ну хотят идиоты дохнуть , то пусть дохнут , уже надоело всех уговаривать сделать прививку . Естественный отбор , как он есть . Я на 100% уверен , среде митингующих , нет людей которые умеют пользоваться микроскопом , учебник по биологии , могут только понюхать .
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03.11.2021 20:19 Ответить
....
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03.11.2021 20:29 Ответить
От же ж бидлота!
Повідомив знайомий з обласного центру що в школі де вчится його донька, голова батьківської ради збирав з батьків гроші НА ФАЛЬШИВІ СЕРТИФІКАТИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ!
А інша коза в соцмережах, під мапою з цифрами відсотку вакцинованих (Франція - 78%, Україна - 18%) написала: "Ми не такі заможні як французи, для нас 2500 за сертифікат - це великі гроші. Тому в нас і 18%"
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03.11.2021 21:03 Ответить
Кому то удается нормальные требования людей выставить как бред сборища ватных маргиналов...
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03.11.2021 21:30 Ответить
Технология отработана: накачка страхом, правильный видеоряд и вуаля. Людей стравливать легко, что и делают.
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04.11.2021 10:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G5Wz_Cb8RzA У нас масочный
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04.11.2021 18:55 Ответить
Блин... Это постановка... Как теперь перестать это слышать?
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04.11.2021 19:50 Ответить
Зомби московской пропаганды. В Украине насильно никого не вакцинируют. Не хотите вакцинироваться?- Ваша жизнь-ваша право. Верно. Но! - с каждого антивакцинатора взять под роспись ОТКАЗ от лечения за бюджетные деньги в случае заражения ковидом. Они имеют право болеть и умирать, ( и заражать других-?) , а за лечение потом должны платить мы? А врачи биться за их жизни? - им ведь вера в Христа помочь должна.
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03.11.2021 21:59 Ответить
Да хоть щас фиксируй мой отказ. Лечись сама в свое удовольствие.
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03.11.2021 22:06 Ответить
это боты. разгоняют истерику
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04.11.2021 10:10 Ответить
нормально, налоги заплати - но не лечись на них, займись привитием пенсионеров, которые забивают больницы и тут не читают твои посты,а не тут рабочему классу писать как им жить
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04.11.2021 11:28 Ответить
Є*ануті
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03.11.2021 22:01 Ответить
На расии , уже есть уголовное преследование антиваксеров
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03.11.2021 22:07 Ответить
Желание людей отстоять свои права и свободу, теле - интернет помойки извратили, показав их дебилами.
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03.11.2021 22:11 Ответить
Да. Пропаганда, очернение и шельмование во всей красе. Очень тревожная тенденция.
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04.11.2021 09:43 Ответить
Придурків задути газом , затримати і оштрафувати . Московську "церкву" визнати терористичної організацією і повністю заборонити діяльність цього гадюшника в Україні .
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03.11.2021 22:26 Ответить
Нада просто пєрєстать надавати будь які медичні послуги не вакцинованим .
І вся ця упорота шваль швидко порозумнішає . А московські попи напишуть в ФСБ рапорт , що операція провалилася , бо всіх виродків задули газом , насипали дубуналів і не лікують .
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03.11.2021 22:36 Ответить
Интересно, а почему эти защитники прав и свобод, не протестуют против запрета переходить улицу на красный свет или ездить 200 км/час по городу?
Ведь в Конституции гарантируется свобода передвижения и нет никаких ограничений скорости!

Точно также, можно смело рубить лес в заповеднике, бесконтрольно вылавливать рыбу, охотится на животных из Красной книги: ведь земля и ее недра принадлежат гражданам Украины, а следовательно, никаких ограничений!

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03.11.2021 22:51 Ответить
73% ! Цвет нации! Тупорылые уроды.
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03.11.2021 22:56 Ответить
Эти "тупорылые уроды" отстаивают свои права, а не сидят дома на диване и плюются в мониторы, почёсывая задницы. ЗЕ!шобла не стесняясь ссыт нам на головы и наконец-то хоть у кого-то хватило смелости выйти на улицу с протестами. Жаль только без масок
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04.11.2021 00:35 Ответить
Пропаганда - страшная сила. Разворота на 180 градусов никто и не заметил. Ещё несколько месяцев назад все радовались низкой вакцинации как показателю разумного недоверия зелёной власти хотящих проколоть всех китайско-расейским гамном, а сейчас повсюду беснование, очернение, демонизация и предложения всяческих незаконных претеснений в отношении людей не желающих вакцинироваться.
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04.11.2021 09:52 Ответить
Краще б такий "цвет нации", як ти , за "поребриком" сидів.
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04.11.2021 08:28 Ответить
Мдя, ещё находятся те, которые ставят лайки)
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03.11.2021 23:22 Ответить
-Кілька днів тому був Хеллоуін. Люди проводили мітинг з приводу цього Українського свята. Більша частина людей були без масок. (Найчесніщі Українські ЗМІ освітлили цю подію як щось хороше або нейтральне, взагалі не звернули увагу на те що у людей не було масок і вони розносили ковід).

-Вчора пройшов мітинг за права антиваксерів. Люди прийшли без масок. (Найчесніщі Українські ЗМІ освітлили цю подію як щось погане, більша частина поважних Українських ЗМІ намагалась освітлити цю подію як якесь фрік шоу, за те що у людей не було масок і вони не хочуть вакцинуватись).

І ось тут можна сказати тільки одне, як людьми легко маніпулювати. Тут досить багато комментаторів вже хочуть щоб ці антиваксери захворіли і здохли, тому що вони не хочуть вакцинуватись. Ржуть з 73% зебілів, хоча вони і самі ті ж зебіли, такий же продукт ЗМІ і телевізору як ті хто 2 роки тому голосував за клоуна.
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04.11.2021 08:15 Ответить
І в "Цензор нет" мало що можна дізнаитись про подіі в Украіні і світі - через раз якусь курву обговорють - в чім одягнута, як ноги розчепірила, як шагат зробила, чи вилиці ботоксом напхала. Нема більше в людей клопоту, Як на сраки бабські любуватись.
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04.11.2021 08:26 Ответить
Якщо зебіли не хочуть вакцинуватись то їх особиста справа, але це не привід влаштовувати публічний дебільний шабаш. В цивілізованих країнах пройшла масова вакцинація. Ізраїль 100% вакцинований. А це шоу створене по наказу кремлівського агресора для розкручування бардака в Україні.
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04.11.2021 08:29 Ответить
а й правда пройшли парадом близько сотні осіб без масок й ніхто не відчуває до них такого негативу, як до антиваксерів.
може тому, що вони пройшли собі та й пройшли, а не стояли годинами вигукуючи антинаукову маячню, перекриваючи дороги та вимагаючи від держави дій, які нестимуть загрозу життю та здоров'ю людей?
може саме тому "парад зомбі" то доволі цікаве дійство, а мітинг антиваксів це збіговісько уйобків?
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04.11.2021 09:40 Ответить
Боже, який же ти клоун. 73% - це вже не ті хто голосував за клоуна, це стан дущі.
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04.11.2021 10:01 Ответить
я не голосував за зеленське.
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04.11.2021 10:32 Ответить
Ну двойные стандарты как раз очень ярко и показывают, что ты просто жертва агрессивной пропаганды, инструмент сеяния взаимной вражды и агрессии, что очень выгодно зелёной власти. Остановиться, перейти во вменяемое состояние и перестать по залитым в мозг методичкам транслировать какие то огульные, шаблонные, агрессивные обвинения ты не сможешь. Или сможешь?
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04.11.2021 10:02 Ответить
подвійні стандарти, це коли за рівних вихідних даних дається різна оцінка.
що з об'єктивної реальності приводить тебе до висновків, що ці два заходи мали однакові вихідні дані?
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04.11.2021 10:35 Ответить
Люди без масок там и там = одинаковые исходные данные
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04.11.2021 19:57 Ответить
а де я писав про те, що обурення в мене викликала відсутність масок в антивакцинаторів?
ні, вихідні дані такі, кацапе:
"парад зомбі" - без масок; пройшли й розійшлися.
антивакцінатори - без масок; перекрили дороги; вимагали від влади вчинення дій, які несуть небезпеку життю та здоров'ю громадян (а саме: скасування обмежень для невакцінованих тупнів).

щодо персонажа на відео, то я його не шукав, це відео кинули на першій чи на другій сторінці цього обговорення, але той, хто прийшов на цю акцію, той, хто вважає, що щеплення є небезпечним є реально їбанутою істотою. тож вони там всі однакові. власне, якщо ти з їхнього числа, то й ти. відео з потворою, яка дякує росіянам та співає про "одиннарод" тобі кидати? чи ти теж з "одногонароду"?
і ти знаєш, від щирого серця бажаю аби ти, паскудь, підчепило цей довбаний коронавірус й не вишкрябалось.
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04.11.2021 20:28 Ответить
або що в промові цього довбня з антивакцинаторського мітингу здається тобі адекватним?
https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM&t=4s
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04.11.2021 10:38 Ответить
Почему ты считаешь что один персонаж которого ты старательно выбрал = все, кто стремаются вакцинироваться?
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04.11.2021 19:58 Ответить
на улице маска больше вредит + нет закона который обязывает её там носить
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04.11.2021 10:00 Ответить
закона нет даже в помещениях ее одевать.
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04.11.2021 12:54 Ответить
Де дурні з хрестами і іконами по вулицях хороводи водять, там точно "русский мир" все організовує і фінансує. СБУ, ось для тебе де роботи не початий край !
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04.11.2021 08:20 Ответить
С каких пор крест и икона стали частью рус. мира? Ты дядя совсем больной?
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05.11.2021 04:59 Ответить
Марш утырков. Не хочешь вакцинации - сиди себе дома и не *****. Но нет, надо же свое упоротое мнение публично изобразить. Согласен с многими авторами, что таких ********* нужно исключить из списков тех, кого могут принимать на лечение больницы. Пусть ***** травками и присыпками корону побеждают.
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04.11.2021 08:30 Ответить
У нас есть СБУ ? Чем они занимаются если не видят подрыв устоя украинской государственности ? Необходимо закрыть Киево- Печерскую лавру с монастырём, как рассадник вражды московской пропаганды , против всего украинского !!! В частности и этот шабаш против жизни украинцев..
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04.11.2021 08:37 Ответить
Кремлівська пропагандонська машина працює потужно. Ці тварюки не зупиняться поки не розваляться.
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04.11.2021 09:14 Ответить
там 20 идиотов от силы...
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05.11.2021 04:58 Ответить
Многие не понимают в чем опасность таких митингов. В Раше их раскрутят как гнобление русского населения в Украине, а значит срочно нужно ехать защищать! Придуркам за митинг по 500грн заплатили, а вреда они нанесли на миллионы
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04.11.2021 09:31 Ответить
Пруфы в студию что - "Придуркам за митинг по 500грн заплатили".
И займись привитием пенсионеров, которые забивают больницы под 100%, а не молодыми антиваксерами которые оплачивают пенсию и лечение этих пенсионеров от Ковида, которые в больницах не болеют, а им еще запрещают ездить на работу.
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04.11.2021 11:40 Ответить
А вы не в курсе? На всех митингах есть проплаченная часть и идейные. В результате доказать что митинг заказан и проплачен очень сложно. Как-нибудь во время такого митинга поснимайте лица, потом на других, убедитесь. Масса может тупо поорать за компанию. А вот рисовать плакаты, флаги, провоцировать ментов, вызывать агрессию в толпе - задача обученных и проплаченных. Какое "народное возмущение", это политика
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05.11.2021 09:41 Ответить
Судя по рисованным от руки плакатам люди вышли от отчаяния а не за деньги - когда тупо их конституционные права попираются как в нациской германии 100лет назад.
залатили бы - народа было бы больше вспомните 2014год
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05.11.2021 11:50 Ответить
У меня тоже есть вопрос: почему не пускают в правительственные и здания, паспортные столы людей без прививки? Работники на гос службе же сделали прививки, причём за наш счёт? Кто руководит этой хнёй?
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05.11.2021 04:56 Ответить
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