В Киеве под Радой и Кабмином протестовали "антивакцинаторы": перекрывали движение по ул. Грушевского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В центре Киеве под зданиями Верховной Рады и Кабмина в среду, 3 ноября, прошла акция протеста противников обязательной вакцинации, мероприятие анонсировалось как "марш за права".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие прошли маршем от здания Кабмина до площади возле Верховной Рады. Кроме того, они перекрывали движение по ул. Грушевского в нескольких местах. Они держали плакаты агитирующие против вакцинации. Протестующие выступают против карантина, обязательной вакцинации и COVID-паспортов.

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Отметим, что периодически возникали перепалки между митингующими и водителями, а также полицейскими.



































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Отметим, что во всем мире и в Украине проводится вакцинация населения от коронавируса. На данный момент вакцинация это единственный научно доказанный способ защитить себя от коронавирусной болезни.