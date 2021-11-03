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Протест антивакцинаторов в Одессе: "активисты" молились за "спасение рода", вспоминали о "цифровом гетто" и "тарифном геноциде". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акцию у одесского горсовета, которую приурочили к проходящей внутри сессии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", в этот раз антивакцинаторы протестовали против "цифрового гетто", лозунгов про "штрихкод на лбу", как в прошлый раз, не было.
Вспомнили и прошлогодние лозунги про "тарифный геноцид" - начинается отопительный сезон, тема набирает популярность.
Перед собравшимися выступил активист Павел Ярош. Он сказал, что борясь с вакцинами люди "защищают свой род", и вместе с активистами скандировал "Я человек!".
Мероприятие завершилось молитвой "Отче наш".
Топ комментарии
+45 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий03.11.2021 12:01 Ответить Ссылка
+38 Вольный Каменьщик
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+18 ruscrasher King
показать весь комментарий03.11.2021 12:10 Ответить Ссылка
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Оно сейчас тебе что угодно напишет.
задать себе вопрос - нафига колоть такую вакцину до конца своих дней, не можешь. тебя, сто раз вакцинированного, заразить может даже голубь, пролетающий мимо. даже такой ваксер, как ты, сидящий рядом в маршрутке с ядовито-зелёным сертификатом о вакцинации.
удивляюсь, как нормальному человеку так удалось запудрить мозг.
кто желает "перенести болезнь легко и непринуждённо", давятся в очередях на вакцинацию. кто не желает ежемесячно давится в очередях на вакцинацию, ждут таблеток в аптеках, благо уже две страны такую хрень выдумали.
Одна антиваксеруха з Канадії розповідала, шо в Америці одна вірянка не получила нирку для операції через те, що не була прищеплена через релігійні переконання. Ці антиваксери дурні-дурні та хитрі. У медичну науку вони не вірять, але коли починають здихати, то вимагають від науки порятунку їхньої хитрої дупи.
И та непривитая девочка в свои 12 лет таки повстречалась с этим вирусом "побеждённой" болезни... (вчера тут на ЦЕНЗОРе об этом писали. Читали?) Будет теперь остаток жизни благодарить своих "умных и любящих" родителей.
прививка от полиомиелита делается через каждые три месяца всю жизнь, как это пропагандируют ковидвакцинаторы?
Сейчас вакцину колят не каждые 3 месяца а каждые 3 часа, при этом подзаряжается батарея в чипе.
Не забудем, не простим!
Какое то "цифровое гетто" придумали. Очень часто стал вспоминать гениальную фразу -"Дурка косит наши ряды".
Или они выполняют указание кремлевского кодлана по увеличению бардака в Украине??