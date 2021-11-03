Протест антивакцинаторов в Одессе: "активисты" молились за "спасение рода", вспоминали о "цифровом гетто" и "тарифном геноциде". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акцию у одесского горсовета, которую приурочили к проходящей внутри сессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", в этот раз антивакцинаторы протестовали против "цифрового гетто", лозунгов про "штрихкод на лбу", как в прошлый раз, не было.

Вспомнили и прошлогодние лозунги про "тарифный геноцид" - начинается отопительный сезон, тема набирает популярность.

Перед собравшимися выступил активист Павел Ярош. Он сказал, что борясь с вакцинами люди "защищают свой род", и вместе с активистами скандировал "Я человек!".

Мероприятие завершилось молитвой "Отче наш".

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