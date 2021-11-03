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Протест антивакцинаторов в Одессе: "активисты" молились за "спасение рода", вспоминали о "цифровом гетто" и "тарифном геноциде". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акцию у одесского горсовета, которую приурочили к проходящей внутри сессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", в этот раз антивакцинаторы протестовали против "цифрового гетто", лозунгов про "штрихкод на лбу", как в прошлый раз, не было.

Вспомнили и прошлогодние лозунги про "тарифный геноцид" - начинается отопительный сезон, тема набирает популярность.

Перед собравшимися выступил активист Павел Ярош. Он сказал, что борясь с вакцинами люди "защищают свой род", и вместе с активистами скандировал "Я человек!".

Мероприятие завершилось молитвой "Отче наш".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве под Радой и Кабмином протестуют "антивакцинаторы": движение по ул. Грушевского перекрыто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протест антивакцинаторов в Одессе: активисты молились за спасение рода, вспоминали о цифровом гетто и тарифном геноциде 01
Протест антивакцинаторов в Одессе: активисты молились за спасение рода, вспоминали о цифровом гетто и тарифном геноциде 02
Протест антивакцинаторов в Одессе: активисты молились за спасение рода, вспоминали о цифровом гетто и тарифном геноциде 03
Протест антивакцинаторов в Одессе: активисты молились за спасение рода, вспоминали о цифровом гетто и тарифном геноциде 04

карантин (16729) Одесса (7953) протест (5870) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+45
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03.11.2021 12:01 Ответить
+38
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03.11.2021 12:04 Ответить
+18
ну если ети маразматики против, значит надо колоться
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03.11.2021 12:10 Ответить
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Да ни сколько. Ты с упоротым антиваксером сейчас общаешься.

Оно сейчас тебе что угодно напишет.
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03.11.2021 12:54 Ответить
да я не против вакцинации. я за здравый смысл вакцинации. к чему эти бустерные дозы? к чему эти дискриминационные ограничения? зачем вообще создавалась вакцина, которая не предохраняет от заражения?
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03.11.2021 14:37 Ответить
Герхард, ты же, вроде, нормальный. но и тебя зазомбила, что без вакцины мы все умрём, великая сила зомбоящика.
задать себе вопрос - нафига колоть такую вакцину до конца своих дней, не можешь. тебя, сто раз вакцинированного, заразить может даже голубь, пролетающий мимо. даже такой ваксер, как ты, сидящий рядом в маршрутке с ядовито-зелёным сертификатом о вакцинации.
удивляюсь, как нормальному человеку так удалось запудрить мозг.
кто желает "перенести болезнь легко и непринуждённо", давятся в очередях на вакцинацию. кто не желает ежемесячно давится в очередях на вакцинацию, ждут таблеток в аптеках, благо уже две страны такую хрень выдумали.
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03.11.2021 14:50 Ответить
Дивно було б, якби московський сатанат не влаштував цей шабаш в Одесі. Наша перлина біля моря і досі для них «южная пальміра расєйскай ампєріі».
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03.11.2021 12:33 Ответить
бабушки цыгана каурова
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03.11.2021 19:31 Ответить
московский сатанат во всей красе. У меня уже нет сомнений, что лидеры антиваксеров, троли и их ыксперты кормятся из лубянки
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03.11.2021 12:36 Ответить
да это, большинство, те самые бойцы секты масковскага пархата, которые периодически маршируют по Киеву, типа крестного хода.. у них на лбу хйло отсвечивает, когда посмотреть на них под определёным углом..)
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03.11.2021 12:37 Ответить
Это прекрасно, я думаю надо на уровне государства такие акции финансировать. Быстрее перезаражаются и избавят нас от себя.
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03.11.2021 12:43 Ответить
Нагадало паРашу...

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03.11.2021 12:44 Ответить
так это же приспешники мацковского ***********! не спроста эти мрази крестные ходы организовывали. все поперезаражались, вот оно и бомбануло к осени.
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03.11.2021 12:44 Ответить
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03.11.2021 12:44 Ответить
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03.11.2021 12:57 Ответить
я бы запретил больницам принимать участников этих "акций" в случае их обращения из-за ковида.
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03.11.2021 12:52 Ответить
Зачекайте, це ж порушення їхніх прав (сарказм)

Одна антиваксеруха з Канадії розповідала, шо в Америці одна вірянка не получила нирку для операції через те, що не була прищеплена через релігійні переконання. Ці антиваксери дурні-дурні та хитрі. У медичну науку вони не вірять, але коли починають здихати, то вимагають від науки порятунку їхньої хитрої дупи.
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03.11.2021 13:03 Ответить
Ага. Угробить своему ребёнку жизнь, не сделав ему "по религиозным причинам" прививку от полимиелита -- это ж "любящие родители", бл....!!!
И та непривитая девочка в свои 12 лет таки повстречалась с этим вирусом "побеждённой" болезни... (вчера тут на ЦЕНЗОРе об этом писали. Читали?) Будет теперь остаток жизни благодарить своих "умных и любящих" родителей.
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03.11.2021 14:19 Ответить
секундочку...
прививка от полиомиелита делается через каждые три месяца всю жизнь, как это пропагандируют ковидвакцинаторы?
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03.11.2021 15:26 Ответить
Зачем Вы бредите? Кто Вам собирается делать каждые три месяца прививку от ковида?
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03.11.2021 15:31 Ответить
у тебя устаревшая информация

Сейчас вакцину колят не каждые 3 месяца а каждые 3 часа, при этом подзаряжается батарея в чипе.
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05.11.2021 09:02 Ответить
барани.
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03.11.2021 12:56 Ответить
То, что весь этот антивакционный шабаш проводится на кремлевские деньги -это ни для кого ни секрет. Кремль конкретно хочет, чтобы умерло как можно больше украинцев, печально только. что есть еще , выжившие из ума люди, готовые за деньги быть орудием в их руках в этом страшном деле.
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03.11.2021 13:03 Ответить
Помощь пенсионному фонду на подходе
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03.11.2021 13:08 Ответить
Похожи на Кауровскую шарагу.Сам Кауров то где-то залёг,а шарагу подхватил какой то ловкач и таскает по митингам.
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03.11.2021 13:10 Ответить
Эволюция продолжается! Жаль только сотрудников крематория...
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03.11.2021 13:11 Ответить
А мне этих и-ов не жалко..... Надо было запустить туда пару ковид больных.....
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03.11.2021 13:16 Ответить
А в Киеве бандеровские фашисты на метро "Арсенальная" людей вытаскивают прямо из поездов и отправляют в вакцинопункт!!!!!!!

Не забудем, не простим!
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03.11.2021 13:19 Ответить
Значіт ето нє біндєровскіє фожізди , а кієвская хунта . Біндєровскіє фожізди таких дібілів зразу кладуть мордою в підлогу і добивають прикладами по голові . Потім вішають на деревах , замість листя .
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03.11.2021 13:47 Ответить
А вот нахрена такие акции?! Их что, насильно вакцинуют?. Не хочешь - не ходи, только невакцинованых лечить за гос.счет не будут. Против чего оно протестует?.
Какое то "цифровое гетто" придумали. Очень часто стал вспоминать гениальную фразу -"Дурка косит наши ряды".

Или они выполняют указание кремлевского кодлана по увеличению бардака в Украине??
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03.11.2021 13:26 Ответить
Нада просто задувати газами цих виродків . Задувати і затримувати . Потім тюрма і конфіскація майна . Вони провокують загибель десятків тисяч людей і є по суті вбивцями .
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03.11.2021 13:38 Ответить
І перестаньте нарешті безкоштовно лікувати невакцинованих .
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03.11.2021 13:41 Ответить
Они так же платят налоги в бюджет, как и Вы (если Вы платите).
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03.11.2021 14:04 Ответить
а нашо лiкувати вакцинованих, якщо вони вакцинованi? нехай лiкуються вдома.
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03.11.2021 15:23 Ответить
Ви мене не зрозуміли . Я маю на увазі , що медицина взагалі має бути недоступною для не вакцинованих . Навіть стоматолог .
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03.11.2021 22:43 Ответить
В Одессе на 90% толпа состоит из православнутых бабушек, в Киеве этих бабушек где-то половина, остальные - молодежь. И это столица, вот что пугает. А в провинциальных городках страшно себе представить сколько православники собрали бы под своими знаменами зомби.
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03.11.2021 13:44 Ответить
старухе 90 лет, и ей ещё рожать, вот она и против вакцинации, её можно понять!
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03.11.2021 14:14 Ответить
Лепшие друзья Бори Моисеева и Греты Тутенберг.
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03.11.2021 14:17 Ответить
все что надо знать про антиваксеров - наймиты рашковании или просто полезные дураки.
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03.11.2021 14:19 Ответить
много еще в Украине больных кривославием кремлевского петухата
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03.11.2021 14:23 Ответить
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03.11.2021 14:24 Ответить
Никогда не думал что в Украине такое количество сумасшедших антивакцинаторов. Казалось бы, простое дело, пойти и получить бесплатную вакцину... Так нет, нужно обязательно помитинговать и делать из мухи слона!
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03.11.2021 14:33 Ответить
так скоро на пункте вакцинации нужно будет жить. без бустерной дозы тебя и в магазин за хлебушком не впустят.
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03.11.2021 15:21 Ответить
Все правильно делают, стадо само не выйдет, им сказали, они сделали. Вот и живут в скорлупе и оковах морали. Бараны тьху.
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03.11.2021 15:02 Ответить
Полная дискредитация движения"Антивакс"
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03.11.2021 15:02 Ответить
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