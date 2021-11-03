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Нардепы "Довіри" получили сообщение с просьбой максимально поддержать увольнение министров, - СМИ. ФОТО

Народные депутаты из группы "Довіра" получили в свой чат сообщение с просьбой максимально голосовать на сегодняшнем заседании парламента за увольнение министров.

Фото соответсвующей переписки опубликовано в Телеграм-канале "Через плечо", передает Цензор.НЕТ.

"Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально голосовать за увольнение министров с должностей", - говорится в сообщении, разосланном нардепам "Довіри".

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Нардепы Довіри получили сообщение с просьбой максимально поддержать увольнение министров, - СМИ 01

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14041) увольнение (2689)


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Топ комментарии
+11
Вот что значит диджитализация.А бедный Чечетов сутки напролёт в Раде руками семафорил.
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03.11.2021 13:17 Ответить
+6
Групі "Довіра" довірливо натякнули на черговий заробіток...
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03.11.2021 13:16 Ответить
+3
А расценки?
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03.11.2021 13:14 Ответить
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А расценки?
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03.11.2021 13:14 Ответить
подонки и падлі !!!!
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03.11.2021 20:13 Ответить
Зе и Ермаку надо срочно назначить виноватых и попытаться спихнуть на этих персонажей негатив за последнее время. А Бубочка то и не виноват за ситуацию в стране. Оно по заграницам "важные вопросы" решает! Это все подчиненные виноваты.
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03.11.2021 13:16 Ответить
Групі "Довіра" довірливо натякнули на черговий заробіток...
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03.11.2021 13:16 Ответить
Да они долго и не ломались.Сообщение пришло в 9.55,и сразу же пошли протесты.Только отказы шифруются буквами ОК.
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03.11.2021 13:22 Ответить
Юля Довіра - Юля Нерода.

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03.11.2021 13:16 Ответить
Вот что значит диджитализация.А бедный Чечетов сутки напролёт в Раде руками семафорил.
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03.11.2021 13:17 Ответить
А потім вилетів у свободне паріння. Жалко таку симпатичну дівчину, кращу аніж Чечетов. Але доля, мабуть, така ж. Хоча я й против, жалко молоду дівчину, навіть - дитину.
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03.11.2021 13:30 Ответить
Не время сейчас,товарищ,миндальничать.Надо деньги реформы делать.
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03.11.2021 13:35 Ответить
Та ви не переймайтеся.Це ж сосна із "Слуг урода".Вона дерев`яна,не розіб`ється.
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03.11.2021 13:43 Ответить
Вибачте,помилка.Не "із",а "для".
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03.11.2021 13:45 Ответить
"Юля довира" о де ботоферма) з одного боку касовий апарат, ввів суму - проголосували...
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03.11.2021 13:18 Ответить
Бо довіра і лицемірний покидьок шахов підтримують і підголосовують всю погань яку ********** влада,а прираховують себе до опозиції.
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03.11.2021 13:19 Ответить
А на кого ж ще спиратися вже чисто умовній "монобільшості" як не на "Довіру" і "За майбутнє". Ще є "Батьківщина", але ситуативно, опиратися на неї це як на пошкоджену милицю, можна впасти. Сама "монобільшість" вже в такій ситуації, в якій була Рада минулого скликання, під дамокловим (президентським) мечем розпуску. Різниця в тому,що цей меч не опуститься, навіть якщо довіра народу до депутатів буде менше 4%.
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03.11.2021 13:23 Ответить
 
 