Нардепы "Довіри" получили сообщение с просьбой максимально поддержать увольнение министров, - СМИ. ФОТО
Народные депутаты из группы "Довіра" получили в свой чат сообщение с просьбой максимально голосовать на сегодняшнем заседании парламента за увольнение министров.
Фото соответсвующей переписки опубликовано в Телеграм-канале "Через плечо", передает Цензор.НЕТ.
"Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально голосовать за увольнение министров с должностей", - говорится в сообщении, разосланном нардепам "Довіри".
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