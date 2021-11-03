Нардепы "Довіри" получили сообщение с просьбой максимально поддержать увольнение министров, - СМИ. ФОТО

Народные депутаты из группы "Довіра" получили в свой чат сообщение с просьбой максимально голосовать на сегодняшнем заседании парламента за увольнение министров.

Фото соответсвующей переписки опубликовано в Телеграм-канале "Через плечо", передает Цензор.НЕТ.

"Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально голосовать за увольнение министров с должностей", - говорится в сообщении, разосланном нардепам "Довіри".

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