Антивакцинаторы собрались на протест в Черновцах: Говорят о "чипировании" и "самолетах, распыляющих коронавирус". ФОТО

В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек собрались на пикет против вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что участники акции требуют от местных властей не нарушать права людей и трудовое законодательство из-за недопуска к работе без ковид-сертификатов.

Пикетчики требовали также, чтобы к ним вышли представители ОГА. На встречу с участниками акции вышел глава администрации Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться против COVID-19.

Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".

В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".

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