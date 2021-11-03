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Антивакцинаторы собрались на протест в Черновцах: Говорят о "чипировании" и "самолетах, распыляющих коронавирус". ФОТО

В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек собрались на пикет против вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что участники акции требуют от местных властей не нарушать права людей и трудовое законодательство из-за недопуска к работе без ковид-сертификатов.

Пикетчики требовали также, чтобы к ним вышли представители ОГА. На встречу с участниками акции вышел глава администрации Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться против COVID-19.

Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".

В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протест антивакцинаторов в Одессе: "активисты" молились за "спасение рода", вспоминали о "цифровом гетто" и "тарифном геноциде". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Антивакцинаторы собрались на протест в Черновцах: Говорят о чипировании и самолетах, распыляющих коронавирус 01
Антивакцинаторы собрались на протест в Черновцах: Говорят о чипировании и самолетах, распыляющих коронавирус 02

Автор: 

протест (5870) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+61
В дурдоме есть ещё места?
Быдло тупорылые!
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03.11.2021 13:45 Ответить
+47
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03.11.2021 14:02 Ответить
+39
Електорат Зєлєнского і особливо - ОПЗЖ. І всі - прихожани мацковського пархату.
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03.11.2021 13:46 Ответить
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Страница 3 из 3
є вакцина - рулeтка дарвiна
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03.11.2021 15:23 Ответить
Ну от таких как ты, уже разработали,и колят вас по всему миру!
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03.11.2021 17:35 Ответить
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03.11.2021 14:31 Ответить
Чипы тем в зад выставило РосТВ
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03.11.2021 14:33 Ответить
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03.11.2021 14:33 Ответить
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03.11.2021 14:34 Ответить
кота не торкнуло
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04.11.2021 11:26 Ответить
ага. у меня уже глаз кристализируецца в микросхему. а после прививки каких то три месяца всиво прашло...
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03.11.2021 14:39 Ответить
Скоро из него лупанет лазер, знаешь кого жечь?
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03.11.2021 14:48 Ответить
разберемся
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03.11.2021 14:50 Ответить
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03.11.2021 20:54 Ответить
...распыляют с самолётов.. А потом удивляемся - Кто же голосует за клоуна или жопу?
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03.11.2021 14:34 Ответить
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03.11.2021 14:37 Ответить
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03.11.2021 14:40 Ответить
облить напалмом огенеметом и смолой с киросином..гнать террористов кремля ссаной тряпкой
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03.11.2021 14:42 Ответить
Не местные это.... По меньшей мере не городские.
Проплаченные завезённые...
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03.11.2021 14:50 Ответить
Да х/з, сейчас не разберёшь...
Но я часто прохожу мимо кафедрального собора, и публика тусуящаяся возле него - один в один.
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03.11.2021 15:01 Ответить
Може й місцеві, просто фото дуже зручно зроблено. На минулому тижні біля ратуші двірники бастували, так там народу було більше.
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03.11.2021 15:36 Ответить
Как хорошо,что эти бараны без масок.
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03.11.2021 14:55 Ответить
сатанат РПЦ-КДБ та iншi ******** рашистськi банди у дii...
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03.11.2021 14:58 Ответить
Бл.. та наклійте ви на пфайзер бумажку спутник ви .. і все і ці придурки проколються .. і чипуються зразу а ще карще чипувать їх через питну воду і хліб .. яка різниця вакциною їх чипувать чи водкою...

Аглв придурки забостовщтики вас вже чипували через горілку і молоко тах що вакцина то дуже дороге чипування для вас
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03.11.2021 14:59 Ответить
Ну и контингент на фото....
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03.11.2021 15:05 Ответить
Молодцы!
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03.11.2021 15:05 Ответить
А ти хліб їв ...молоко чи воду пив Українські??? Як що так то тебе вже чипували... Так що вакцинування то чисто щоб ти не здох від чипування
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03.11.2021 15:10 Ответить
мене цікавить як ці діячи до Києва доїхали без сертифікатів..
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03.11.2021 15:06 Ответить
Під прикриттям Конституції. Може відміниш її як поліцаї?
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03.11.2021 15:10 Ответить
от дивлюся я, на фото значна кільксть людей далеко за 40, й гадаю, що ж вони падли про конституції, права та свободи не белькотіли за часів такого любого їм совка?
жили тихенько-тихенько, вулицю перейменовують? нічого. щеплення щоб дитину в сад взяли? залюбки.
й раптом все це бидло безродне, все це лайно, яке товарняками понавозили, про права запатякало, про свою "історіческуюпамять", про свободу переміщення - нахєр, їхній напрямок руху.
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03.11.2021 15:21 Ответить
ану-ану.. просвіти, знавець Конституції.. ти її читав?.
якщо ти про права людини, то почтитай.. там в кінці статті, чере кому, написано, - "крім випадків передбачених законом"..
тож про закони
а стаття 29 Закону України "Про захист населення від інфікційних хвороб" говорить, що Кабінет Міністрів своєю Постановою вводить карантині заходи..
а потім прочитайте Постанову про введення карантину та обмеження по епідемзонам..

от і виявляється, що Ви, шановний, тупо повторюєте слова невігласів, тим самим себе додаючи до команди зазомбованих.. на жаль..
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03.11.2021 15:33 Ответить
Васильку ти наш диванний юрист-канздідуаліст! https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh Читай.
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03.11.2021 18:09 Ответить
сходи у лiкарню санiтаром. одразу гавкать пeрeхочeться
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03.11.2021 15:19 Ответить
одягаєш костюм наморднiк щиток i ходиш пiдтираєш прибираєш а головнe паришся задихаєшся у тому обмундiруваннi. для цього знання нe трeба бути санiтаром. достатньо вмiти аналiзувати. що антиваксeрам бракує
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03.11.2021 15:28 Ответить
а головнe побaчиш як твоi пацiєнти мучаються. хочуть накласти на сeбe руки. i помирають
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03.11.2021 15:33 Ответить
И скока? Поведай свою правдивую историю, про чипы и самолеты распыляющие вирус уже слышали, не повторяйся...
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03.11.2021 15:20 Ответить
На кого равняешься? Кацапы и те умнее...
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03.11.2021 15:30 Ответить
В Испании сейчас 400 человек в критическом состоянии.как то так...
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03.11.2021 15:39 Ответить
На 46 млн. чел.?
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03.11.2021 16:44 Ответить
В невакцинированном Египте на 100 лямов людей 55 летальных.
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03.11.2021 17:45 Ответить
Был Египте две недели тому, в отелях персонал 100% вакцинирован, а ты верблюдов в пустыне считаешь?
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03.11.2021 18:05 Ответить
Можешь проверить,если гуглом умеешь пользоваться .
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03.11.2021 22:02 Ответить
Я там был, а гуглом ты пользуйся. Можешь арифметику вспомнить, если в школе учился. США смертность 1200 в сутки при 320 млн. населения, РФ 1100 чел на 140 млн. населения, Украина 700 умерших в сутки на 40 млн., населения. Ми здобули!
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04.11.2021 10:34 Ответить
Не, по уровню жизни населения, нашим думаю нужно освободить территорию, толку нет, зачем плодить дураков?
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03.11.2021 18:07 Ответить
Моральные уроды...
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03.11.2021 22:04 Ответить
Украина первая в мире по смертности от ковида на душу населения, отаке, освобождайте территорию...
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04.11.2021 10:30 Ответить
Не дождешься
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05.11.2021 14:31 Ответить
насолодiться антивасeром - вiдбiрни eкзeмпляр!
https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM

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03.11.2021 15:17 Ответить
посміхнувся, дякую. є ще?
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03.11.2021 15:24 Ответить
пiдписка на баба i кiт видала ролiк
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03.11.2021 15:31 Ответить
нe пeрeдозуйся. пeрeдоз опасєн заражeнiєм.
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03.11.2021 16:43 Ответить
) я вакцінований - переживу.
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03.11.2021 16:47 Ответить
тодi: вистою! )))
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03.11.2021 16:50 Ответить


Это просто пздц.... СС-овцы, наркота в вакцинах и глобальный контроль... Было бы смешно, если бы не было знакомых с примерно такими же взглядами...
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03.11.2021 16:27 Ответить
грємуча сумiш - пiднeсти фiтiль i загориться.
"жiнкам вiддали чоловiчi профeсii i нaвпаки - цe заборонeно!" спитати ким? чим? - зависнe прога.
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03.11.2021 16:41 Ответить
Без Гундяевской секты не обошлось, а у нас им все условия...
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03.11.2021 15:18 Ответить
вони всe цeркви строять прям бум
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03.11.2021 15:20 Ответить
Встретит их Петр у врат и спросит: какого хрена ты не вакцинировался, дурень? Это ведь самое тупое самоубийство!
Рай закрыт для невакцинированных без уважительных причин!
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03.11.2021 15:22 Ответить
ты смотрю уже побывал там
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03.11.2021 16:37 Ответить
Нет еще, но все там будем.
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03.11.2021 16:51 Ответить
https://youtu.be/NStNA9gWjRQ
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03.11.2021 16:49 Ответить
если президент шоумен, то народ тоже подсел на это дело..., не смотреть, так самим показывать...
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03.11.2021 15:27 Ответить
это проплаченый митинг, что бы посмеяться над антивакцинаторах
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03.11.2021 15:31 Ответить
не гуманно конечно... ну всю эту свору проплаченную рашкой растрелять бы и всё...((
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03.11.2021 15:35 Ответить
А ви знаєте , хлоп"ята та дівчата ... Я цим хрякам вірю .

Бо за звичай усі літаки (які правельні пОцани) вони літають й крилами машуть ...

А той , подозрілий , літав й не махав , бо мабуть "руки" (тобто крила) були зайняті усяким неПОтребом ... тобто точно воно там щось брискало ... точно якись там КОВІД ....

То мені моя сусідка-чаклунка розповіла по великому секрету , бо я не місцевий , в мене в самого "можьочок з ногіток" ... думати самостійно не вмію , бо відрізнити протокол HTTP з великим трудом від TCP можу ...

Й тільки тому й постійно регочу з цих достойних фахівців в галузі мікробіології , в яких літаки парять у повітрі й крилами не машуть !
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03.11.2021 15:47 Ответить
Кацапы?))))
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03.11.2021 15:59 Ответить
Четко проявилась прослойка населения - клинических идиотов. Нужно составлять список по районам, областям и в целом по стране и принимать меры в государственном масштабе. Например кастрировать, чтобы не размножались и себе подобных не рожали. Ну а на месте руководителей предприятий, на которых эти идиоты работают, я бы от них избавлялся под любым предлогом. Нафига мне в трудовом коллективе долбодятлы?
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03.11.2021 16:06 Ответить
Які ж вони тупі!!! Православ'я головного мозку як є.
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03.11.2021 16:09 Ответить
В небо смотрите чаще. Понаблюдайте хотя бы неделю за полосами после самолётов. Увидите сами как они висят часами и превращаются в облака. Во всём мире люди бьют тревогу. Обращаются к правительствам, но ответов не получают.
Понимаю, что трудно поверить в то что людей травят как тараканов дихлофосом... Но это, к сожалению, реальность

П.с. Перед тем как писать мне в ответ гадости, понаблюдайте за небом
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03.11.2021 16:12 Ответить
А літаками керують рептилоїди за вказівкою масонів.
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03.11.2021 16:31 Ответить
Терпилоиды
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03.11.2021 17:34 Ответить
Вижу на небе с лета облака. Бью тревогу, но она, *****, уворачивается!
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03.11.2021 16:32 Ответить
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03.11.2021 21:02 Ответить
На фото видніються тьоті- прихожани московської церкви. Коли вже буде ця ФСБ-шна секта закрита? Чи вони послані в допомогу Найвелічайшому? А як розцінювати те, що вони творять і ніхто їх не чіпає?
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03.11.2021 16:18 Ответить
На фото адепти церкви гундяєва. Видно неозброєним оком.
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03.11.2021 16:18 Ответить
Всіх вакцинованих також можна назвати віруючими в чудодійну вакцину! Так як внятних доказів ефективності немає, ніяких гарантій виробник не дає, МОЗ не відповідає за наслідки, а сама вакцина не заважає людині захворіти...
Потрібно сильно вірувати, щоб через кожні 6 місяців колотися тим шмурдяком...
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04.11.2021 14:25 Ответить
Перепис виборців шарія і медведчука.
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03.11.2021 16:30 Ответить
По фото видно що за контингент... РПЦ 100%.
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03.11.2021 17:15 Ответить
Соціологічні дослідження показали, що "чіпування" найбільше бояться гімновози. Всі 100% представників цієї професії бояться що Білл Ґейтс хоче "залізти" в їхні голови.
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03.11.2021 17:31 Ответить
Грьобаний встид!
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03.11.2021 18:50 Ответить
Типичные продажные СМИ. Нашил пару полоумных (которые есть на любом митинге) и теперь пытаются его дискредитировать выдавая всех за таких же. Большинство людей вышедших на митинг привито всеми обязательными (не экспериментальными вакцинами). И протестуют они не против 5G и чипов, а против нарушения конституционных прав граждан и принудительной медицины.
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03.11.2021 20:12 Ответить
А по снимкам не видно, что там упоротые с ПГМ? Вас, сектантов видно невооруженным глазом, даже когда вы толпой не собираетесь. А если соберетесь, то это вообще п-ц. Большинство бабок против нарушения конституционных прав? Не смеши меня. Разогнать бы эту толпу умственно отсталых водометами, да вонять будут.
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04.11.2021 00:05 Ответить
вот тех всех ипанутых п.здить ногами - там нормальных людей нет, по-определению p.s 15 лет проработал в церкви, там все кукушкой ударенные
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04.11.2021 09:34 Ответить
Судячи з вашої агресивної риторики, саме ВАС і неможна назвати нормальною людиною((
Ваш коментар явне свідоцтво того, що вакцина робить людей агресивними...
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04.11.2021 14:21 Ответить
ни одна вакцина не может вызвать гнев от человеческой ГЛУПОСТИ
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04.11.2021 15:50 Ответить
а рядом провести митинг зараженых короновирусом
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04.11.2021 11:29 Ответить
Вакциновані громадяни більш небезпечні, ніж не вакциновані (оскільки заражені -100%) - ось їх і потрібно заганяти і тримати в стійлі. Але з огляду на ситуацію - тримайте дистанцію!!
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04.11.2021 12:20 Ответить
В Дурдомах - день открытых дверей. Санитары все в ковидных перепрофилировках распределены.
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04.11.2021 12:51 Ответить
МАНІПУЛЯЦІЯ!!!!!!!
НЕ АНТИВАКЦИНАТОРИ!!!!!!!! А незгідні з державним ТЕРОРОМ - ПРИМУСОВОЮ вакцинацією і ОБМЕЖЕННЯМ ПРАВ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2021 14:18 Ответить
Никто их и не заставляет... Лично я за естественный отбор...
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04.11.2021 16:37 Ответить
Дать по жопам ремнем, наказать и поставить детей в угол. Ну взрослыми они так и не стали. И чтоб месяц без мороженого и мультиков
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05.11.2021 00:00 Ответить
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