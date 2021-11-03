Антивакцинаторы собрались на протест в Черновцах: Говорят о "чипировании" и "самолетах, распыляющих коронавирус". ФОТО
В Черновцах под зданием областной государственной администрации более 100 человек собрались на пикет против вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Отмечается, что участники акции требуют от местных властей не нарушать права людей и трудовое законодательство из-за недопуска к работе без ковид-сертификатов.
Пикетчики требовали также, чтобы к ним вышли представители ОГА. На встречу с участниками акции вышел глава администрации Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться против COVID-19.
Собравшиеся участники пикета выразили возмущение в связи с заявлением Осачука, выкрикивая ему "Позор".
В своих выступлениях протестующие делали заявления о "самолетах, которые распыляют COVID-19", "чипировании" и "наступлении на христианство".
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Но я часто прохожу мимо кафедрального собора, и публика тусуящаяся возле него - один в один.
Аглв придурки забостовщтики вас вже чипували через горілку і молоко тах що вакцина то дуже дороге чипування для вас
жили тихенько-тихенько, вулицю перейменовують? нічого. щеплення щоб дитину в сад взяли? залюбки.
й раптом все це бидло безродне, все це лайно, яке товарняками понавозили, про права запатякало, про свою "історіческуюпамять", про свободу переміщення - нахєр, їхній напрямок руху.
якщо ти про права людини, то почтитай.. там в кінці статті, чере кому, написано, - "крім випадків передбачених законом"..
тож про закони
а стаття 29 Закону України "Про захист населення від інфікційних хвороб" говорить, що Кабінет Міністрів своєю Постановою вводить карантині заходи..
а потім прочитайте Постанову про введення карантину та обмеження по епідемзонам..
от і виявляється, що Ви, шановний, тупо повторюєте слова невігласів, тим самим себе додаючи до команди зазомбованих.. на жаль..
https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM https://www.youtube.com/watch?v=8Iq63_LU1FM
Это просто пздц.... СС-овцы, наркота в вакцинах и глобальный контроль... Было бы смешно, если бы не было знакомых с примерно такими же взглядами...
"жiнкам вiддали чоловiчi профeсii i нaвпаки - цe заборонeно!" спитати ким? чим? - зависнe прога.
Рай закрыт для невакцинированных без уважительных причин!
Бо за звичай усі літаки (які правельні пОцани) вони літають й крилами машуть ...
А той , подозрілий , літав й не махав , бо мабуть "руки" (тобто крила) були зайняті усяким неПОтребом ... тобто точно воно там щось брискало ... точно якись там КОВІД ....
То мені моя сусідка-чаклунка розповіла по великому секрету , бо я не місцевий , в мене в самого "можьочок з ногіток" ... думати самостійно не вмію , бо відрізнити протокол HTTP з великим трудом від TCP можу ...
Й тільки тому й постійно регочу з цих достойних фахівців в галузі мікробіології , в яких літаки парять у повітрі й крилами не машуть !
Понимаю, что трудно поверить в то что людей травят как тараканов дихлофосом... Но это, к сожалению, реальность
П.с. Перед тем как писать мне в ответ гадости, понаблюдайте за небом
Потрібно сильно вірувати, щоб через кожні 6 місяців колотися тим шмурдяком...
Ваш коментар явне свідоцтво того, що вакцина робить людей агресивними...
НЕ АНТИВАКЦИНАТОРИ!!!!!!!! А незгідні з державним ТЕРОРОМ - ПРИМУСОВОЮ вакцинацією і ОБМЕЖЕННЯМ ПРАВ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!