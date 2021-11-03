Достроенный "Шевченко HUB" в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Каневе на Черкасщине приглашают на тестовое посещение Шевченковского культурного центра "Шевченко HUB".

Об этом сообщает Черкасская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы организовываем тестовое посещение культурного сердца Канева. Я не раз говорил, что для нас важно не только достроить Шевченковский культурный центр, но и наполнить его жизнью. Так что с вашей помощью хотим наработать максимально интересную программу и локации", - отметил Александр Скичко.

Для посещения культурного центра в Каневе необходимо заполнить регистрационную форму.

Посетители "Шевченко HUB" смогут посмотреть иммерсионную выставку, не имеющую аналогов в Украине, и уникальную экспозицию вышитых рушников 18-21 века, а также посмотреть эксклюзивный фильм о Тарасе Шевченко.

Центр культуры построили в рамках президентской программы "Большая стройка". Там обустроили концертный зал на 700 мест, выставочные залы и школа искусств. Все помещения оборудованы по принципам инклюзивности.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о планах обновить и построить по программе "Большая стройка" сотни объектов социальной инфраструктуры, в том числе культурного назначения, по всей Украине.

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