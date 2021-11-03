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Достроенный "Шевченко HUB" в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Каневе на Черкасщине приглашают на тестовое посещение Шевченковского культурного центра "Шевченко HUB".

Об этом сообщает Черкасская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы организовываем тестовое посещение культурного сердца Канева. Я не раз говорил, что для нас важно не только достроить Шевченковский культурный центр, но и наполнить его жизнью. Так что с вашей помощью хотим наработать максимально интересную программу и локации", - отметил Александр Скичко.

Для посещения культурного центра в Каневе необходимо заполнить регистрационную форму.

Посетители "Шевченко HUB" смогут посмотреть иммерсионную выставку, не имеющую аналогов в Украине, и уникальную экспозицию вышитых рушников 18-21 века, а также посмотреть эксклюзивный фильм о Тарасе Шевченко.

Центр культуры построили в рамках президентской программы "Большая стройка". Там обустроили концертный зал на 700 мест, выставочные залы и школа искусств. Все помещения оборудованы по принципам инклюзивности.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил о планах обновить и построить по программе "Большая стройка" сотни объектов социальной инфраструктуры, в том числе культурного назначения, по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Шевченковского центра в Каневе создают современный парк, - ОГА. ФОТОрепортаж

Достроенный Шевченко HUB в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА 01
Достроенный Шевченко HUB в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА 02
Достроенный Шевченко HUB в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА 03
Достроенный Шевченко HUB в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА 04
Достроенный Шевченко HUB в Каневе открыт для тестового посещения, - ОГА 05

Автор: 

Канев (84) Большая стройка (728) Черниговская область (1187)


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Топ комментарии
+4
Дибіли! А музей на Шевченковій горі з унікальними експонатами руйнується через ґрунтові води. Але нашо ремонтувати? На новому попиляти бабла можна більше!
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03.11.2021 14:21 Ответить
+2
А когда, по завещанию Тараса, будем гнать панов и попов из Украины?
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03.11.2021 14:17 Ответить
+2
Знав би Шевченко що його музей назвуть хабом. Перевчилися.
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03.11.2021 14:53 Ответить
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Пригляделся я, и действительно:

Ох...ренительно, ох...ренительно...
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03.11.2021 13:55 Ответить
маловато экспонатов.
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03.11.2021 14:02 Ответить
в самом музее Шевченко, что на горе, и половины экспонатов ос времен СССР не осталось, а те что есть - копии...
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03.11.2021 14:20 Ответить
А когда, по завещанию Тараса, будем гнать панов и попов из Украины?
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03.11.2021 14:17 Ответить
панiв? так пани цe i є украiнцi? кацапiв i iх попiв i холуiв гнати трeба. а ти своiх...
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03.11.2021 15:01 Ответить
Ахметов, Коломойский, Вальцман ... - свои, украинцы?
Именно таких он и предлагал гнать.
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03.11.2021 16:28 Ответить
нe знаю Вальцмана. ти маєш на увазi Зeлeну коломойську гниду?
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03.11.2021 16:35 Ответить
Суть не в конкретных фамилиях. Среди них ни одного украинца, русского (не путать с росийскими) или белоруса.
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04.11.2021 09:02 Ответить
хa як цe нe суть? нашо ти iх тодi написав?
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04.11.2021 11:06 Ответить
усi вони своi доморошєнi. виганяють чужих. наброду. своiх пeрeвиховують.
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03.11.2021 16:36 Ответить
Чужих выгнать проще, знаем кто они. А настоящие гниды прикинулись овечьей шкурой ...
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04.11.2021 09:00 Ответить
Дибіли! А музей на Шевченковій горі з унікальними експонатами руйнується через ґрунтові води. Але нашо ремонтувати? На новому попиляти бабла можна більше!
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03.11.2021 14:21 Ответить
не удивлюсь если в открытом центре через год крыша потечет или штукатурка осыпется...
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03.11.2021 14:38 Ответить
Знав би Шевченко що його музей назвуть хабом. Перевчилися.
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03.11.2021 14:53 Ответить
а шо тут такого? ти чо забобонний?
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03.11.2021 15:03 Ответить
Це не його музей. Це якась хрєнь, але най буде. Все краще, ніж було.
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03.11.2021 15:36 Ответить
 
 