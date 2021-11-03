С погибшим в зоне ООС воином 128-й ОГШБр Сергеем Елисеевым простятся завтра в Днепре. ФОТО

Завтра, 4 ноября, на Аллее Героев Краснопольского кладбища в городе Днепр в 11.00 начнется церемония прощания с Сергеем Валерьевичем Елисеевым, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, погибшим 2 ноября на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

"Погибшего воина 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергея Елисеева похоронят 4 ноября в Днепре. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника службы по связям со СМИ 128-й бригады Станислав Шух.

По его словам, Сергей Елисеев погиб во время обстрелов украинских позиций российскими оккупационными войсками 2 ноября. Произошло это в результате пулевого ранения возле Павлополя Донецкой области.

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Павший воин ​​служил в одном из горно-штурмовых батальонов. Защищал Украину от российских оккупантов с первых лет войны. В 2019-м подписал контракт и служил в 128-й закарпатской бригаде. У него остались жена и сын" - говорится в сообщении.