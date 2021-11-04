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Полицейские задержали рецидивиста, укравшего из многоэтажек Харькова и Киева лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя Одесской области по подозрению в серии краж лифтового оборудования (не менее 20 эпизодов) из многоэтажек Харькова и Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"Его задержали... непосредственно после совершения преступления по улице Саперной (в Харькове.- Ред.). В ходе осмотра задержанного полицейские изъяли перчатки, плоскогубцы, кабель лифтового оборудования в полиэтиленовых мешках", - цитирует отдел коммуникаций начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области Романа Иващенко.

Установлено, что 33-летний житель Одесской области похищал лифтовое оборудование на территории Киевского, Шевченковского, Немышлянского, Индустриального, Основянского районов города Харькова. По данным следствия, мужчина ранее был осужден за совершение имущественных преступлений. 

По предварительным оценкам, материальный ущерб от кражи лифтового оборудования оценивается в сумму более 5 млн грн.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Полицейские задержали рецидивиста, укравшего из многоэтажек Харькова и Киева лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн 01
Полицейские задержали рецидивиста, укравшего из многоэтажек Харькова и Киева лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн 02

Киев (25792) лифт (56) ограбление (1370) Нацполиция (16603) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Харьков (7620) оборудование (91)


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Топ комментарии
+6
И того кто все это скупал туда же
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04.11.2021 07:35 Ответить
+6
в 2001-м году отец позвонил тогда в милицию, сказал что видит из окна как в машину грузят тросы другое оборудование из лифта. Милиция сказала что бензина нету ехать.
Дом 5 лет стоял без лифта, как и еще 3 подъезда. Бабуля из-а этих тварей на улице не была последние 5 лет своей жизни - после инсульта 7 этажей не отмахаешь((
твари.
спасибо, в наше время хотя бы этих мразей нашли. Надеюсь, судьи - посадят.
А лифтовое оборудование восстановят.
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04.11.2021 09:16 Ответить
+1
В Чернигове под прикрытием полиции нормально пилят деньги бюджетные и грабят граждан и что?
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04.11.2021 07:39 Ответить
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И того кто все это скупал туда же
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04.11.2021 07:35 Ответить
Пункти прийому металобрухту
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04.11.2021 07:46 Ответить
Не факт, оборудование специфическое, могли и перепродавать
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04.11.2021 07:57 Ответить
Ну я так зрозумів,що він просто різав мідні дроти
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04.11.2021 07:59 Ответить
Может и на лом, кто его знает что у него в голове )
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04.11.2021 08:04 Ответить
Мені здається, там вакуум))))
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04.11.2021 11:03 Ответить
в 2001-м году отец позвонил тогда в милицию, сказал что видит из окна как в машину грузят тросы другое оборудование из лифта. Милиция сказала что бензина нету ехать.
Дом 5 лет стоял без лифта, как и еще 3 подъезда. Бабуля из-а этих тварей на улице не была последние 5 лет своей жизни - после инсульта 7 этажей не отмахаешь((
твари.
спасибо, в наше время хотя бы этих мразей нашли. Надеюсь, судьи - посадят.
А лифтовое оборудование восстановят.
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04.11.2021 09:16 Ответить
3.14дари однозначно...А враховуючи те,що в даний час можна заробляти 600-700грн в день працюючи підсобником,так взагалі 3.14дари в квадраті....
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04.11.2021 11:17 Ответить
п.с. А бабулю щиро шкода ((
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04.11.2021 11:18 Ответить
Знакомый, проживающий в Днепре ж,м.Тополь ( спальный район) рассказал у них в октябре сразу в двух подьездах многоэтажке ночью сняли какое-то оборудование для лифта . Подозревают самих лифтеров или связанных с ними людей , так как они предлагают ремонт в кратчайшие сроки , но за гроши . С каждой квартиры председатель ОСМБ собирает от 200 грн . Такой вот бизнес.
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04.11.2021 10:13 Ответить
В Чернигове под прикрытием полиции нормально пилят деньги бюджетные и грабят граждан и что?
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04.11.2021 07:39 Ответить
задержали... на ул. Сапёрной (Сепарной)
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04.11.2021 08:05 Ответить
и шо там в лифте на 5млн и как он в подьезд заходит и вообще какой бред
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04.11.2021 08:36 Ответить
Действительно, это мусорской беспредел. Пацан к успеху шел, не повезло, не подфартило.
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04.11.2021 11:02 Ответить
А занялся бы Великим крадивныцтвом и при бабле и все законно, лошара одним словом )
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04.11.2021 09:05 Ответить
Близько сотні років назад розстріляли би як "вредітєля соцімущества", саботажника і диверсанта.
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04.11.2021 09:13 Ответить
в те времена лифтов не было.
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04.11.2021 09:17 Ответить
були, не для всіх, правда
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04.11.2021 09:49 Ответить
а потом удивляются почему лифты падают...
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04.11.2021 09:54 Ответить
Проверьте эту тварь по Добровольского 118 в Одессе. Там только в одном подъезде он украл два раза.
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04.11.2021 10:35 Ответить
 
 