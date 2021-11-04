Полицейские задержали рецидивиста, укравшего из многоэтажек Харькова и Киева лифтовое оборудование на сумму более 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя Одесской области по подозрению в серии краж лифтового оборудования (не менее 20 эпизодов) из многоэтажек Харькова и Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"Его задержали... непосредственно после совершения преступления по улице Саперной (в Харькове.- Ред.). В ходе осмотра задержанного полицейские изъяли перчатки, плоскогубцы, кабель лифтового оборудования в полиэтиленовых мешках", - цитирует отдел коммуникаций начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области Романа Иващенко.

Установлено, что 33-летний житель Одесской области похищал лифтовое оборудование на территории Киевского, Шевченковского, Немышлянского, Индустриального, Основянского районов города Харькова. По данным следствия, мужчина ранее был осужден за совершение имущественных преступлений.

По предварительным оценкам, материальный ущерб от кражи лифтового оборудования оценивается в сумму более 5 млн грн.

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Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.



