Строительство Северной объездной дороги стартовало в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство новой объездной дороги - Северного обхода, стартовало в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Новая объездная дорога соединит Кайдакский мост с криворожской трассой и разгрузит от транзита улицы Новокодацкого района. Сейчас грузовики, двигающиеся по этой части города, мешают общественному транспорту, разрушают дороги и загрязняют воздух.

"В области возводят с нуля три магистрали. Новая трасса на Киев Н-31. А еще – две объездные. Они существенно разгрузят Днепр от транзита. На Северном обходе работы только начали. Четырехполосная автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый-Изварино", - заявил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

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Кроме того, частью этой дороги станет эстакада протяженностью 1 км. Она пройдет над заводской зоной и железнодорожными путями. Эстакаду скомпонуют из железобетонных балок и металлических прогонов, которые будут надвигать на опоры.

"У нас сверхсложный дорожный проект. Все из-за промзоны, над которой будем прокладывать автодорогу. В Украине еще не строили такие криволинейные эстакады. Будем первыми", - отметил главный инженер Юрий Зубарев.

В рамках президентской программы "Большая стройка подрядчики уже начали расчищать строительную площадку вблизи улицы Маяковского. На заводе уже производится первый металлический прогон для эстакады длиной 80 м. Для реализации проекта планируется задействовать 300 строителей и мостовиков, а также более 200 машин.

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На выезде из города построят железнодорожный путепровод. Под ним проложат дорогу, на маршруте построят двухуровневые развязки. Кроме этого, новую магистраль обустроят специальными металлопластиковыми экранами для поглощения шума. Пропускная способность будущей магистрали составит более 2600 автомобилей в час.

Напомним, ранее в рамках "Большой стройки" в Днепре стартовало строительство Южной обходной дороги протяженностью 7,1 км. Работы на объекте близятся к завершению.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, в этом году в Днепропетровской области всего планируют отремонтировать 387 км автодорог.

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