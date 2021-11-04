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Строительство Северной объездной дороги стартовало в Днепре, - ОГА. ФОТОрепортаж

Строительство новой объездной дороги - Северного обхода, стартовало в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Новая объездная дорога соединит Кайдакский мост с криворожской трассой и разгрузит от транзита улицы Новокодацкого района. Сейчас грузовики, двигающиеся по этой части города, мешают общественному транспорту, разрушают дороги и загрязняют воздух.

"В области возводят с нуля три магистрали. Новая трасса на Киев Н-31. А еще – две объездные. Они существенно разгрузят Днепр от транзита. На Северном обходе работы только начали. Четырехполосная автодорога протяженностью 6,6 км соединит Кайдакский мост с трассой М-30 Стрый-Изварино", - заявил первый заместитель главы ОГА Владимир Орлов.

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Кроме того, частью этой дороги станет эстакада протяженностью 1 км. Она пройдет над заводской зоной и железнодорожными путями. Эстакаду скомпонуют из железобетонных балок и металлических прогонов, которые будут надвигать на опоры.

"У нас сверхсложный дорожный проект. Все из-за промзоны, над которой будем прокладывать автодорогу. В Украине еще не строили такие криволинейные эстакады. Будем первыми", - отметил главный инженер Юрий Зубарев.

В рамках президентской программы "Большая стройка подрядчики уже начали расчищать строительную площадку вблизи улицы Маяковского. На заводе уже производится первый металлический прогон для эстакады длиной 80 м. Для реализации проекта планируется задействовать 300 строителей и мостовиков, а также более 200 машин.

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На выезде из города построят железнодорожный путепровод. Под ним проложат дорогу, на маршруте построят двухуровневые развязки. Кроме этого, новую магистраль обустроят специальными металлопластиковыми экранами для поглощения шума. Пропускная способность будущей магистрали составит более 2600 автомобилей в час.

Напомним, ранее в рамках "Большой стройки" в Днепре стартовало строительство Южной обходной дороги протяженностью 7,1 км. Работы на объекте близятся к завершению.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, в этом году в Днепропетровской области всего планируют отремонтировать 387 км автодорог.

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Строительство Северной объездной дороги стартовало в Днепре, - ОГА 01
Строительство Северной объездной дороги стартовало в Днепре, - ОГА 02
Строительство Северной объездной дороги стартовало в Днепре, - ОГА 03
Строительство Северной объездной дороги стартовало в Днепре, - ОГА 04

Автор: 

Днепр (4460) дороги (2512) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
Новая объездная дорога соединит Источник:

Вона така нова як ідея Нелоха красти на будівництві доріг.
Її ще "Саша стоматолог" "будував" в 2012-2013 роках.
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04.11.2021 10:22 Ответить
+2
Лучше "красть" на дорогах, чем просто так, от этого хоть какойто профит
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04.11.2021 10:43 Ответить
+2
Украинцам не нужны новые дороги и мосты!!!И так сойдёт!!
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04.11.2021 11:10 Ответить
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Новая объездная дорога соединит Источник:

Вона така нова як ідея Нелоха красти на будівництві доріг.
Її ще "Саша стоматолог" "будував" в 2012-2013 роках.
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04.11.2021 10:22 Ответить
Лучше "красть" на дорогах, чем просто так, от этого хоть какойто профит
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04.11.2021 10:43 Ответить
И сколько?? Сколько по твоему можно красть...и какой профит при этом тебя устраивает?? В гривнах можешь назвать...или в процентах....
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04.11.2021 11:04 Ответить
Цей "профіт" вже стоїть там гниє 7 років.
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04.11.2021 11:13 Ответить
начинать работать в зиму - это по савецки... хотя... когда губернатор днепра резниченко радуется тому, что на строительстве нового детсада подошли к строительству котельной... чему удивляться... есть в мире три загадки - Бог, Вселенная и украинский инженер... два первых понятно... но украинский ынжынэр - это явление... это чудо еще в советские времена создало материал для простенков в дома, при этом в него хрен забьешь гвоздь, зато через него все прекрасно слышно... от охов-ахов до телевизора...
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04.11.2021 10:23 Ответить
эстакады намного дороже в строительстве и обслуживании, а их здесь целый километр.
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04.11.2021 10:50 Ответить
А що робити? Тунелі будувати? Потрібна дворівнева розвязка, китайці он будують багатоповерхові розвязки швидко і якісно.
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04.11.2021 12:23 Ответить
у нас нет столько денег, как у китайцев.
при планировании и проектировании правильно подбирать маршруты и приоритеты.
если дорога нужна именно на там, тогда пустить ее по территории трубного завода, и на одном небольшом участке сделать путепровод по верху.
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04.11.2021 18:37 Ответить
Украинцам не нужны новые дороги и мосты!!!И так сойдёт!!
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04.11.2021 11:10 Ответить
Наконец-то.
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04.11.2021 12:29 Ответить
"Велике будивництво!!!" - это для зелёного быдла. Проект создавался более 10 лет назад. Было выполнено отселение людей из зоны строительства за счёт городского бюджета, зарезервированы кредиты **** и начато строительство. Но! После первого этапа, Саша Вилкул потребовал 40% отката с подрядчиков. Идиотов не нашлось и стройка превратилась в памятник "крепким хозяйственникам". Стройка стоит, а пеня (за кредит) капает. И сегодня, оказалось, что дешевле закончить стройку, чем платить неустойку и иметь на память ж/б столбы. У меня один вопрос - ГДЕ ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ, от этой ублюдочной власти. Город два раза в год ремонтирует убитые перегрузом дороги!!! А эта зелёная падаль пиариться... на том, что ворует. Дорога необходима!!! Но! Надо иметь мозг, чтобы всё сделать правильно... а там, жопа...
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04.11.2021 13:13 Ответить
 
 