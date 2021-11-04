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"Зеофшор. Верни 40 млн долларов": Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту. ФОТОрепортаж

Нардепы оппозиционных фракций во время выступления президента Зеленского в Раде подняли плакаты с вопросами к главе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленскому напомнили об оффшорном скандале, а также о дефиците кислорода в больницах и о "вагнергейте".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Читайте: 55,3% украинцев верят, что Зеленский и его партнеры владеют офшорами, а Коломойский выводил средства "Приватбанка" на счета "95 квартала", - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 01
Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 02
Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 03
Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 04
Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 05
Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 06
Зеофшор. Верни 40 млн долларов: Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту 07

Автор: 

ВР (29302) Зеленский Владимир (21064) офшор (511) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+57
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04.11.2021 10:34 Ответить
+38
Зеля подлый трус и вор. Такие дауны просто так власть не отдают
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04.11.2021 10:31 Ответить
+34
Зачетно.)
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04.11.2021 10:31 Ответить
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04.11.2021 10:31 Ответить
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04.11.2021 10:57 Ответить
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04.11.2021 11:00 Ответить
Зеля подлый трус и вор. Такие дауны просто так власть не отдают
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04.11.2021 10:31 Ответить
Либо я ее веде в ЗАГС, либо Она меня ведет к прокурору! Классика финала Зе шмаркли его своры воровитой.
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04.11.2021 10:39 Ответить
- Не надо…
- Сам не хочу, а что делать?
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04.11.2021 10:43 Ответить
Что делать?Изложить чистосердечно все на бумаге и повеситься. С видеофиксацией на свой смартфон.
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04.11.2021 12:27 Ответить
зашквар для Зе .. а потом пойдут футболки с надписями : Спасибо жителям Крывбасса
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04.11.2021 10:32 Ответить
Тут как бы не только жители Кривбасс старались.
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04.11.2021 10:45 Ответить
надеюсь, гарант не поддался на эту циничную провокацию? довел до конца выступление и обмочился уже в фойе?
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04.11.2021 10:32 Ответить
Та то пофіг. Там памперси. Все одно поміняє вже в ОПі.
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04.11.2021 10:37 Ответить
На фото,Петя смску Зеле пишет, мол выйди погляди )
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04.11.2021 10:33 Ответить
Ему даже плакатик подержать положение не позволяет... Вошьдь!
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04.11.2021 11:24 Ответить
А что, если он возьмёт плакатик, Зебил вернёт краденое?
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04.11.2021 14:07 Ответить
Да не возьмёт! На то есть холуи....
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04.11.2021 14:36 Ответить
Тут я согласен, за бабки ты аж бегом рванешь
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04.11.2021 22:42 Ответить
Парашенка працює...
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04.11.2021 10:34 Ответить
Да. В отличии от госизменника и вора ЗЕ.
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04.11.2021 10:37 Ответить
Вся работа этого нарциса: гадить, гадить, гадить... Думая, что Президенту, гадит Украине!
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04.11.2021 10:53 Ответить
совсем не так как Вовка и Ко . которые стараются для себя любимых а остатки лохтората думают что для Украины
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04.11.2021 11:06 Ответить
Дела у Президента(госдарственные дела) идут ничуть не хуже чем Падлашенка.
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04.11.2021 11:22 Ответить
А вот меня всегда интересовало, - откуда берётся такая падаль как вы? Не подскажите?
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04.11.2021 12:29 Ответить
А мне вот тоже интересно, с чего вы решили, что вы не падаль? Не подскажете?
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04.11.2021 12:36 Ответить
кто про что, а кацапы только про своё скрепное времяпрепровождение
да еще и с орфографическими ошибками... д******, кули с вас ждать иного)
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04.11.2021 14:24 Ответить
ты даже с большой буквы предложений не начинаешь чтобы ошибок небыло про запятые типо некогда их ставить сразу видно филолога с красным дипломом за то пролаять это неприменно
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04.11.2021 14:48 Ответить
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04.11.2021 10:34 Ответить
👏👏👏👏👏👏
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04.11.2021 10:36 Ответить
Стишок хороший, зачет. А кто зеленского к власти привел, а?
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04.11.2021 11:24 Ответить
те самые, что за клоуна сначала голо Суют, а потом бегают и спрашивают "кто зеленского к власти привел, а?"
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04.11.2021 14:22 Ответить
Єто назьівается : "В бессильной злобе..."
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04.11.2021 10:36 Ответить
Може цю злобу запхати Дєрмаку в дупу. 😁 Або до писка.
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04.11.2021 10:38 Ответить
а ты рад полезным стране офшорам?
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04.11.2021 12:04 Ответить
а точнее......верни Украденные Коломойшей 40 млн денег вкладчиков Приватбанка и отмытые Зе и его Шефирами, лейтенантами Баклановыми.....
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04.11.2021 10:38 Ответить
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04.11.2021 11:28 Ответить
он хоть читать умеет?
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04.11.2021 10:38 Ответить
маленькие плакаты
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04.11.2021 10:39 Ответить
Денег не верну тчк Ваш зеля тчк
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04.11.2021 10:39 Ответить
Галерка развлекается.
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04.11.2021 10:39 Ответить
зелеблевотным быть мерзко.
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04.11.2021 10:40 Ответить
"ЄС" намагається повернути зЕбілам вкрадені у них, їх же Бубочкою, 41 млн доларів, та зЕбіли проти. Для ВАЗеленсього не шкода, хай краде. Правда?
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04.11.2021 10:47 Ответить
Человек без чести и совести от такого не краснеет. У евреев это имеет конкретное название - хуцпа.
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04.11.2021 10:40 Ответить
Зліва це Байден тримає плакат?
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04.11.2021 10:43 Ответить
"это не ваши деньги . и даже не мои деньги . это Игоря Валерьевича деньги " -
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04.11.2021 10:46 Ответить
Ети руки ничего ни крали! Тили-тили-трали-вали.
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04.11.2021 11:03 Ответить
.Кто громче всех кричит ,,Держи вора?Ясный пень!
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04.11.2021 11:06 Ответить
Сначала верните Овоща, при котором уходил Нелох от налогов через офшор.
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04.11.2021 11:15 Ответить
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04.11.2021 11:26 Ответить
Это в каком году была создана компания Davegra Limited и в каком году проходили 40 лимонов офшорных через Приват Коломойского? Разве не в 2012 году?
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04.11.2021 11:57 Ответить
а яка різниця, це зовсім не знімає з нього злочини, гроші все-таки переведено і заховано в офшори. Гроші вкладників банку, не Беніни і не Зеліни. По Вашій логіці вбивство в середу не є вбивством, а от у неділю - то є вже вбивство? Хто репетував за офшори у 2019 році на стадіоні? Чи він не знав, що сам вивів набагато більше, аніж вся опозиція разом?

А де ті "патріоти", що по п'ятам бігали за Порошенко по всій Україні і кричали "Семочка" у жінки якого був російський паспорт? Ось сам начальник СБУ має російський паспорт і причетний до офшорів. А сам Найвєлічайшій оформляв квартиру в Ялті по російському паспорту. Та фактично пів команди Зеленського мають російські паспорти і зв'язки з росією. А сам ВАЗ має бізнес і отримує кошти із бюджету московії. Де ті "патріоти", здається нацсуки і швабода?
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04.11.2021 13:36 Ответить
а де українці?! де народ України....
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04.11.2021 14:31 Ответить
Неужели Гнусавый думает, что ему весь этот беспредел в стране, который сейчас творится так просто обойдется? Что простят ему десятки тысяч умерших от ковида людей во многом по его бездарности и бездеятельности?
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04.11.2021 17:01 Ответить
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04.11.2021 22:38 Ответить
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04.11.2021 22:39 Ответить
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04.11.2021 22:40 Ответить
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05.11.2021 01:50 Ответить
Ироды!
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05.11.2021 09:30 Ответить
це самі центрові. А повісити цю об"яву на стендах - не проходите мимо
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29.11.2021 12:13 Ответить
Какая тупость.
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09.03.2022 08:38 Ответить
 
 