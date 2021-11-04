"Зеофшор. Верни 40 млн долларов": Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту. ФОТОрепортаж

Нардепы оппозиционных фракций во время выступления президента Зеленского в Раде подняли плакаты с вопросами к главе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленскому напомнили об оффшорном скандале, а также о дефиците кислорода в больницах и о "вагнергейте".

Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

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