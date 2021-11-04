"Зеофшор. Верни 40 млн долларов": Оппозиция во время выступления Зеленского подняла плакаты с вопросами к президенту. ФОТОрепортаж
Нардепы оппозиционных фракций во время выступления президента Зеленского в Раде подняли плакаты с вопросами к главе государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленскому напомнили об оффшорном скандале, а также о дефиците кислорода в больницах и о "вагнергейте".
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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+57 Перехватчик
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+38 oleg1966
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+34 Алла Новосад #194524
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- Сам не хочу, а что делать?
да еще и с орфографическими ошибками... д******, кули с вас ждать иного)
А де ті "патріоти", що по п'ятам бігали за Порошенко по всій Україні і кричали "Семочка" у жінки якого був російський паспорт? Ось сам начальник СБУ має російський паспорт і причетний до офшорів. А сам Найвєлічайшій оформляв квартиру в Ялті по російському паспорту. Та фактично пів команди Зеленського мають російські паспорти і зв'язки з росією. А сам ВАЗ має бізнес і отримує кошти із бюджету московії. Де ті "патріоти", здається нацсуки і швабода?