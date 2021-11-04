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Подпольный оружейный магазин под вывеской "ремонт бытовой техники" выявили в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожской области преступная группировка нелегально продавала оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи. Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской "ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома одного из городов региона.

Готовую продукцию продавали на собственном ютуб-канале, где публиковали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия.

Своих клиентов они подыскивали на специализированных интернет-платформах и по почте отправляли "товар" заказчикам.

Среди изъятого у злоумышленников - восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский порох.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевших специальными знаниями по огневой подготовке.

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Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной правоохранители обнаружили:

- пистолет-пулемет системы Дегтярева;
- 10 винтовок Мосина;
- составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
- патроны разного калибра;
- холодное оружие.

Одному из организаторов группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Подпольный оружейный магазин под вывеской ремонт бытовой техники выявили в Запорожской области, - СБУ 01
Подпольный оружейный магазин под вывеской ремонт бытовой техники выявили в Запорожской области, - СБУ 02
Подпольный оружейный магазин под вывеской ремонт бытовой техники выявили в Запорожской области, - СБУ 03

Автор: 

оружие (10288) СБУ (20125) Запорожская область (3254)


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Топ комментарии
+16
СБУ опять музей накрыло . судя по фото период конец 30-ых
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04.11.2021 16:56 Ответить
+8
Того паренька , который склепал фейковую "Дию" , хотят пристроить на исправительные работы в министерство юстиции. А этих мастеров куда ? Предлагаю в Укроборонпром.
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04.11.2021 16:59 Ответить
+4
На первом фото, третий карабин считая справа, это винтовка Пибоди-Мартини, образца 1869 года...
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04.11.2021 17:34 Ответить
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А кому треба (ну, різні збочинці бувають) - так таке можна купити легально з дозволом на мисливську нарізну...
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04.11.2021 17:05 Ответить
Видать, недорого просили. Сейчас в ходу модели посвежее. И предложений в достатке.
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04.11.2021 16:56 Ответить
СБУ опять музей накрыло . судя по фото период конец 30-ых
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04.11.2021 16:56 Ответить
Партизаны были просто не в курсе ,что ВМВ закончилась и продолжали снабжать оружием подпольщиков...
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04.11.2021 17:02 Ответить
На первом фото, третий карабин считая справа, это винтовка Пибоди-Мартини, образца 1869 года...
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04.11.2021 17:34 Ответить
я на ППД и Зброевка Брно - 26 зациклился . на карабин не сразу обратил внимание
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04.11.2021 17:51 Ответить
Того паренька , который склепал фейковую "Дию" , хотят пристроить на исправительные работы в министерство юстиции. А этих мастеров куда ? Предлагаю в Укроборонпром.
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04.11.2021 16:59 Ответить
но они ведь тогда реально сделают оружие ... а как же планы воевать ножами, луками и стрелами? мирныйплан и т.п? западные торговые партнеры Хйла не поймуть.
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04.11.2021 17:36 Ответить
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04.11.2021 17:01 Ответить
у Глории в руках английский Брен . а на фото его прародитель чешский Зброевка Брно-26
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04.11.2021 17:09 Ответить
Да я знаю.
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04.11.2021 17:13 Ответить
Походу ей не понравились картинки с Камасутрой на стене
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04.11.2021 19:30 Ответить
еще бы максим сфоткали)
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04.11.2021 17:02 Ответить
Там техника, отнюдь не новее максима.
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04.11.2021 17:18 Ответить
Готовую продукцию продавали на собственном ютуб-канале, где публиковали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия. Источник: --------

ну в принципе ничо не имею против, все бы такие бандосы были то....
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04.11.2021 17:06 Ответить
Почему "преступная группировка"? Это суд решает, а не менты. Во-первых, дело шито белыми нитками. Во-вторых, у нас суд коммерческий
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04.11.2021 17:11 Ответить
Опять раскрыли преступление века!
Правда, через несколько дней, выйдет статья поскромнее и там расскажут, что "торговцы оружием", продавали ММГ.
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04.11.2021 17:16 Ответить
Серьезно?
Из этого антиквариата стрелять стремно, разорвет в руках.
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04.11.2021 18:20 Ответить
Вон и стиральная машина чья то в ремонте.
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04.11.2021 18:39 Ответить
А что не могли сказать, что для нового сериала Слуга народа-2 восстанавливают оружие?
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04.11.2021 18:46 Ответить
А когда менты найдут те стволы которые сепарам добровольно отдали в начале войны или и дальше всякие карамультуки древние будут изымать?
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04.11.2021 19:03 Ответить
Мартини-Генри, Пибоди гораздо длиннее будет
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04.11.2021 20:26 Ответить
По тому що тут виложено на фото - правильною вивіскою була би "Реставрація антикваріату"

підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону. Джерело:
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04.11.2021 20:57 Ответить
Типу ... https://www.olx.ua/hobbi-otdyh-i-sport/antikvariat-kollektsii/q-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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04.11.2021 20:59 Ответить
Озброюйтеся люди і вчіться захищатися.
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05.11.2021 09:53 Ответить
 
 