Подпольный оружейный магазин под вывеской "ремонт бытовой техники" выявили в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Запорожской области преступная группировка нелегально продавала оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи. Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской "ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома одного из городов региона.
Готовую продукцию продавали на собственном ютуб-канале, где публиковали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия.
Своих клиентов они подыскивали на специализированных интернет-платформах и по почте отправляли "товар" заказчикам.
Среди изъятого у злоумышленников - восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский порох.
Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевших специальными знаниями по огневой подготовке.
Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной правоохранители обнаружили:
- пистолет-пулемет системы Дегтярева;
- 10 винтовок Мосина;
- составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;
- патроны разного калибра;
- холодное оружие.
Одному из организаторов группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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ну в принципе ничо не имею против, все бы такие бандосы были то....
Правда, через несколько дней, выйдет статья поскромнее и там расскажут, что "торговцы оружием", продавали ММГ.
Из этого антиквариата стрелять стремно, разорвет в руках.
підпільний цех облаштували під вивіскою "ремонт побутової техніки" у підвалі житлового будинку одного з міст регіону. Джерело: