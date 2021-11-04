Подпольный оружейный магазин под вывеской "ремонт бытовой техники" выявили в Запорожской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Запорожской области преступная группировка нелегально продавала оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники приводили в боевое состояние устаревшее огнестрельное оружие для продажи. Чтобы замаскировать противоправную деятельность, подпольный цех обустроили под вывеской "ремонт бытовой техники" в подвале жилого дома одного из городов региона.

Готовую продукцию продавали на собственном ютуб-канале, где публиковали видео с демонстрацией тактико-технических характеристик восстановленного оружия.

Своих клиентов они подыскивали на специализированных интернет-платформах и по почте отправляли "товар" заказчикам.

Среди изъятого у злоумышленников - восстановленные образцы пулеметов, патроны и артиллерийский порох.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали несколько жителей областного центра, владевших специальными знаниями по огневой подготовке.

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Во время обысков по местам их проживания и в подпольной оружейной правоохранители обнаружили:

- пистолет-пулемет системы Дегтярева;

- 10 винтовок Мосина;

- составные части пистолетов ТТ, Вальтер, ЧЗ-А7;

- патроны разного калибра;

- холодное оружие.

Одному из организаторов группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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