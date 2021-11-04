"Кримінал та тітушня оплот реваншу": "Правый сектор" пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 ноября, активисты "Правого сектора" пикетировали Офис Президента с требованием привлечения к ответственности виновных в убийстве активиста организации Александра Иванины в Сумах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие озвучили пришли под здание ОП в центре Киева с красно-черными флагами, а также плакатами с лозунгами: "Кримінал та тітушня оплот реваншу", "Розслідуйте вбивство Іваніни", "Харків - ЛНР 2?", "Дніпро - ДНР 2?", "Вчора Крим і Донбасс, сьогодні Суми, завтра Дніпро?" и др. Они развернули баннер с надписью: "Зупинимо повзучу окупацію!". Они также озвучили в микрофон свои требования.

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"Заказное убийство активиста "Правого сектора" в Сумах является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабно, и угрожает не только ближним регионам, но и стабильности и территориальной целостности всего государства. После Майдана и потери позиций в 2014 году сегодня они снова чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Их задачей является подготовка к мятежу на неподконтрольных центральным властям территориях. Следующим после Сум может стать Днепр. Не меньшая угроза в Одессе, Харькове и других приграничных регионах", - заявили организаторы акции.

"Наши требования Владимиру Зеленскому:

1. Расследование убийства в Сумах. Требуем публичный отчет о поиске виновных в убийстве Александра Иванины.

2. Выявление агентов влияния России на местах. Требуем поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Отстранить на время следствия подозреваемых от должностей. Ввести персональные санкции в случае подтверждения подобных связей.

3. Очистка ближайшего окружения. Требуем выяснить, кто и почему в ближайшем окружении президента Зеленского "спускает на тормоза" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах", - озвучили митингующие свои требования





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах 27 октября.