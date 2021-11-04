"Кримінал та тітушня оплот реваншу": "Правый сектор" пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 ноября, активисты "Правого сектора" пикетировали Офис Президента с требованием привлечения к ответственности виновных в убийстве активиста организации Александра Иванины в Сумах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие озвучили пришли под здание ОП в центре Киева с красно-черными флагами, а также плакатами с лозунгами: "Кримінал та тітушня оплот реваншу", "Розслідуйте вбивство Іваніни", "Харків - ЛНР 2?", "Дніпро - ДНР 2?", "Вчора Крим і Донбасс, сьогодні Суми, завтра Дніпро?" и др. Они развернули баннер с надписью: "Зупинимо повзучу окупацію!". Они также озвучили в микрофон свои требования.
"Заказное убийство активиста "Правого сектора" в Сумах является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабно, и угрожает не только ближним регионам, но и стабильности и территориальной целостности всего государства. После Майдана и потери позиций в 2014 году сегодня они снова чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Их задачей является подготовка к мятежу на неподконтрольных центральным властям территориях. Следующим после Сум может стать Днепр. Не меньшая угроза в Одессе, Харькове и других приграничных регионах", - заявили организаторы акции.
"Наши требования Владимиру Зеленскому:
1. Расследование убийства в Сумах. Требуем публичный отчет о поиске виновных в убийстве Александра Иванины.
2. Выявление агентов влияния России на местах. Требуем поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Отстранить на время следствия подозреваемых от должностей. Ввести персональные санкции в случае подтверждения подобных связей.
3. Очистка ближайшего окружения. Требуем выяснить, кто и почему в ближайшем окружении президента Зеленского "спускает на тормоза" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах", - озвучили митингующие свои требования
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах 27 октября.
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******** стан більшості українців - вони знаходяться в "літаргічному сні"
Ребята вы наверное не в курсе...но в СНБО сидит самый главный агент влияния паРаши...ермак....
Видимо все на карантине по домам сидят.
https://suspilne.media/176437-na-plosi-nezaleznosti-u-sumah-protestuvali-proti-vakcinacii-ta-porusenna-prav-ludini-foto/
Правый сектор прославился воинскими подвигами, возможно им пора почистить примитивные головы крмиинальных авторитетов Украинв с шаблею в руках. Бандиты обречены в этой схватке, даже если их будет в разы больше
Пока что у них хватает сил чтоб только наказывать наглых водителей маршруток и губастых любительниц рюсскага мира, что уже хорошо. Но этого мало. Такое чувство что 17 век- кто-то из воинов остался на Січі, а остальное ополчение разбежалось назад по хатам, и каждого по отдельности власти легко пресовать.
И нам еще нужно лет 30 чтоб сформировалась армейская традиция и спаянное ядро которое может стать силой в обществе
- Доки відступатимемо? - похмуро питали козаки. - Чому немає наказу дати бій ворогові? Чому начальство грається з ним?
Вояки "з кожною годиною все більш і більш обурюються на всіх, команду і на Правительство і на Головного отамана за те, що не дозволено до цього часу битись з добровольцями, - писав державний інспектор Запорозької групи Петро Дерещук...... становище тяжке, козаки і старшини хвилюються відходом з місцевостей, политих кров'ю синів України. Добровольці нахабно йдуть вперед і заявляють, що вони будують єдину неділиму. Наших козаків обеззброюють, а від начальної команди і до цього часу директиви: "не бить їх"... Це похоже на глум. Надалі таке становище продовжуватись не може. Козаки розбігаються, бо їх, як вони кажуть, продали... Все іде до знищення армії..."
Якщо трохи аналогії минулого на нинішне повстанці-добробати....-добровольці єдиної і неділімой -лугандонці, ....більшовики - все та ж рашка,...Головний отаман-президент ....антанта-Франція, Германія.... стає сумно.
http://ukrlife.org/main/evshan/zelenyi4.html