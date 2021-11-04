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"Кримінал та тітушня оплот реваншу": "Правый сектор" пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 ноября, активисты "Правого сектора" пикетировали Офис Президента с требованием привлечения к ответственности виновных в убийстве активиста организации Александра Иванины в Сумах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие озвучили пришли под здание ОП в центре Киева с красно-черными флагами, а также плакатами с лозунгами: "Кримінал та тітушня оплот реваншу", "Розслідуйте вбивство Іваніни", "Харків - ЛНР 2?", "Дніпро - ДНР 2?", "Вчора Крим і Донбасс, сьогодні Суми, завтра Дніпро?" и др. Они развернули баннер с надписью: "Зупинимо повзучу окупацію!". Они также озвучили в микрофон свои требования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рассматривается две версии убийства активиста Иванины - заказное преступление и личная неприязнь, - Нацполиция

"Заказное убийство активиста "Правого сектора" в Сумах является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабно, и угрожает не только ближним регионам, но и стабильности и территориальной целостности всего государства. После Майдана и потери позиций в 2014 году сегодня они снова чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Их задачей является подготовка к мятежу на неподконтрольных центральным властям территориях. Следующим после Сум может стать Днепр. Не меньшая угроза в Одессе, Харькове и других приграничных регионах", - заявили организаторы акции.

"Наши требования Владимиру Зеленскому:
1. Расследование убийства в Сумах. Требуем публичный отчет о поиске виновных в убийстве Александра Иванины.
2. Выявление агентов влияния России на местах. Требуем поручить СНБО и правоохранительным органам расследовать связи криминала и российской агентуры с представителями местных властей, обнародованными западными и украинскими журналистами-расследователями. Отстранить на время следствия подозреваемых от должностей. Ввести персональные санкции в случае подтверждения подобных связей.
3. Очистка ближайшего окружения. Требуем выяснить, кто и почему в ближайшем окружении президента Зеленского "спускает на тормоза" открытые уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах", - озвучили митингующие свои требования

Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 01
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 02
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 03
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 04
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 05
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 06

Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 07
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 08
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 09
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 10
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 11
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 12
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 13
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 14
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 15
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 16
Кримінал та тітушня оплот реваншу: Правый сектор пикетировал ОП с требованием расследовать убийство активиста Иванины в Сумах 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как сообщалось, активиста "Правого сектора" Александра Иванину застрелили в Сумах 27 октября.

Автор: 

митинг (2558) пикет (697) протест (5870) Сумы (1199) убийство (6521) Правый сектор (855) Офис Президента (1803) Иванина Александр (1)


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Топ комментарии
+20
Требуем поручить СНБО

Ребята вы наверное не в курсе...но в СНБО сидит самый главный агент влияния паРаши...ермак....
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04.11.2021 17:16 Ответить
+14
А кого эти членососы охраня.ют? Бубочку?
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04.11.2021 17:08 Ответить
+8
ПС - боевая организация. могли бы и сами... "расследовать"
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04.11.2021 18:46 Ответить
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А кого эти членососы охраня.ют? Бубочку?
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04.11.2021 17:08 Ответить
А в ОП хто сидить? Наївні...
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04.11.2021 17:12 Ответить
Саме основне - що народ заслуговує на ту владу, яку сам обрав і досі "не каналізував" за їх "штучки" у абсолютно ВСІХ сферах життя і садистських взаємин з ним... Бо ті, хто ще не емігрував і залишився... в основному - толерасти і мазохісти!

******** стан більшості українців - вони знаходяться в "літаргічному сні"
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05.11.2021 11:23 Ответить
Требуем поручить СНБО

Ребята вы наверное не в курсе...но в СНБО сидит самый главный агент влияния паРаши...ермак....
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04.11.2021 17:16 Ответить
Как-то не заметна поддержка этого пикета жителями Сум.
Видимо все на карантине по домам сидят.
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04.11.2021 17:18 Ответить
Очі протри, це в Києві!
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04.11.2021 17:36 Ответить
по багатоьм мiстам пройшли акцii антивакiв. так що нiхто нe сидить у бункeрах!
https://suspilne.media/176437-na-plosi-nezaleznosti-u-sumah-protestuvali-proti-vakcinacii-ta-porusenna-prav-ludini-foto/
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04.11.2021 17:27 Ответить
Вітінар Данілов в РНБО вьо чьотко забезпечить
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04.11.2021 17:31 Ответить
Підозрюю, що до вбивства можуть бути причетні шістки Деркача, якого в США прямо назвали рашн агентом...
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04.11.2021 17:38 Ответить
Дидусик на фото - молодец!!!
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04.11.2021 17:44 Ответить
ПС - боевая организация. могли бы и сами... "расследовать"
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04.11.2021 18:46 Ответить
Пабло Эскобара никто не мог победить, с его армией бандитов. Ни спец службы, ни армия , ни преславутые марксисты -партизаны, пока на арену не вышла правая военная группировка, кторая за год перестреляла почти весь личный состав гвардии Эскобара. Почему то из людей правых взглядов получаются идеальные войны. Вернее не почему то, а есть причины, но это уже к великому К.Юнгу.
Правый сектор прославился воинскими подвигами, возможно им пора почистить примитивные головы крмиинальных авторитетов Украинв с шаблею в руках. Бандиты обречены в этой схватке, даже если их будет в разы больше
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04.11.2021 19:22 Ответить
Самим слабо титушню раз ******
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04.11.2021 19:04 Ответить
Ну какбы да. Ветеранов дофига, но спаянной прослойки фронтовиков в обществе нету.
Пока что у них хватает сил чтоб только наказывать наглых водителей маршруток и губастых любительниц рюсскага мира, что уже хорошо. Но этого мало. Такое чувство что 17 век- кто-то из воинов остался на Січі, а остальное ополчение разбежалось назад по хатам, и каждого по отдельности власти легко пресовать.
И нам еще нужно лет 30 чтоб сформировалась армейская традиция и спаянное ядро которое может стать силой в обществе
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04.11.2021 19:17 Ответить
Я так зрозумів, ветерани всім повинні? Влада ху...ва винні ветерани, волонтери та активісти! Заї...и дивані коментатори! Якого біса хтось комусь винен? Скоро землю гризти будете с такім світоглядом! Народ це і є основна сила а не так як зараз "нарід"
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04.11.2021 19:47 Ответить
"В Армії УНР росло глухе невдоволення і розчарування.
- Доки відступатимемо? - похмуро питали козаки. - Чому немає наказу дати бій ворогові? Чому начальство грається з ним?
Вояки "з кожною годиною все більш і більш обурюються на всіх, команду і на Правительство і на Головного отамана за те, що не дозволено до цього часу битись з добровольцями, - писав державний інспектор Запорозької групи Петро Дерещук...... становище тяжке, козаки і старшини хвилюються відходом з місцевостей, политих кров'ю синів України. Добровольці нахабно йдуть вперед і заявляють, що вони будують єдину неділиму. Наших козаків обеззброюють, а від начальної команди і до цього часу директиви: "не бить їх"... Це похоже на глум. Надалі таке становище продовжуватись не може. Козаки розбігаються, бо їх, як вони кажуть, продали... Все іде до знищення армії..."
Якщо трохи аналогії минулого на нинішне повстанці-добробати....-добровольці єдиної і неділімой -лугандонці, ....більшовики - все та ж рашка,...Головний отаман-президент ....антанта-Франція, Германія.... стає сумно.
http://ukrlife.org/main/evshan/zelenyi4.html
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04.11.2021 19:50 Ответить
махать флажками - лузерство.. пока вы сами не начнете резать титушню и вату - ни..уя не будет (
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05.11.2021 11:39 Ответить
 
 