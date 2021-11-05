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Новости Фото ДТП
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Водитель Opel сбил двух человек на пешеходном переходе в Одессе и скрылся: 15-летняя девушка погибла на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе правоохранители разыскивают водителя легкового автомобиля Opel, который насмерть сбил на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб, второго госпитализировали с переломом ноги.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба Одесского районного управления полиции №1.

"Предварительно установлено, что на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители ввели операция "Перехват" и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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По состоянию на 21:00 полицейские обнаружили указанный автомобиль (Opel) на улице Лунина. Полицейская операция "Перехват" снята, однако розыск злоумышленника продолжается.

Водитель Opel сбил двух человек на пешеходном переходе в Одессе и скрылся: 15-летняя девушка погибла на месте 01
Водитель Opel сбил двух человек на пешеходном переходе в Одессе и скрылся: 15-летняя девушка погибла на месте 02

Фото: сайт полиции

ДТП (7699) Одесса (7962) Нацполиция (16608)


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Топ комментарии
+31
Ждем заявление об угоне.. В лучших традициях ублюдочного пьяного быдла..
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05.11.2021 07:34 Ответить
+20
похоже очередное бухое быдло...
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05.11.2021 07:32 Ответить
+13
Подскажите, а сейчас правила ношения световозвращпющихся нашивок для пешеходов действуют? Быдло на Жигулях наставили ксенона и ездить сейчас в темное время суток просто страшно. Пешеходов реально не видно, причем что тем что этим полиция даже замечаний не делает. Я интересуюсь не по этому случаю ( обстоятельств я не знаю) а вообще про беспредел того что сейчас твориться.
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05.11.2021 07:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
похоже очередное бухое быдло...
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05.11.2021 07:32 Ответить
Ждем заявление об угоне.. В лучших традициях ублюдочного пьяного быдла..
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05.11.2021 07:34 Ответить
Або заява, що за кермом був штучний інтелект, а втікач був пасажиром.
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05.11.2021 08:03 Ответить
Скорее это бляхер.
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05.11.2021 09:42 Ответить
Как это насмерть сбил двоих, а один погиб?!
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05.11.2021 07:38 Ответить
Здесь и не такое бывает.
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05.11.2021 07:51 Ответить
Ну вот ты классический дебил,тоже здесь.
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05.11.2021 08:09 Ответить
Грешно на такие темы шутить, но пришла мысль, что либо один имел 9 жизней, либо был на момент удара уже мёртвый.
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05.11.2021 08:25 Ответить
https://news.obozrevatel.com/society/v-odesse-avto-sbilo-peshehodov-na-perehode-15-letnyaya-devushka-pogibla-paren-popal-v-bolnitsu-foto-i-video.htm?_ga=2.210542613.1480590082.1635774641-1152939835.1634814272&_gl=1*wpip1q*_ga*MTE1MjkzOTgzNS4xNjM0ODE0Mjcy*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNjA5ODIwNC4zOS4xLjE2MzYwOTg4MTMuMA.. вот так
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05.11.2021 09:57 Ответить
Шумахеров развелось больше чем инобрычек завезли за последние 20 лет...
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05.11.2021 07:46 Ответить
Подскажите, а сейчас правила ношения световозвращпющихся нашивок для пешеходов действуют? Быдло на Жигулях наставили ксенона и ездить сейчас в темное время суток просто страшно. Пешеходов реально не видно, причем что тем что этим полиция даже замечаний не делает. Я интересуюсь не по этому случаю ( обстоятельств я не знаю) а вообще про беспредел того что сейчас твориться.
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05.11.2021 07:47 Ответить
Вчера по тв показали сюжет. Поздно вечером подростки на велосипедах вылетели на дорогу и один попал под машину. Дятька реально сядет ни за что
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05.11.2021 07:53 Ответить
Які нашивки в місті, не видумуй не існуючих норм.
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05.11.2021 08:26 Ответить
Читайте ПДД !!!
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05.11.2021 08:40 Ответить
Где то год назад приняли дополнение.( В Беларуси летпять назад)
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05.11.2021 08:42 Ответить
Если вы водитель то знаете что часто случаются наезды потому что пешехода реально не видно. Плюс к этому встречные машины ослепляют колхозным ксеноном ( тоже запрещено ПДД)
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05.11.2021 08:48 Ответить
Если Вы водитель, то должны перед пешеходным переходом сбросить скорость до безопасной. Если Вас ослепили и Вы не видите переход, остановите автомобиль. Как Вы себе представляете все должны носить с собой светоотражающие жилетки а надевать их как стемнеет?
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05.11.2021 09:06 Ответить
Читайте ПДД и спрашивайте у них а не у меня. Что я обязан я знаю и выполняю и хочу чтобы и остальные выполняли то что обязаны Вы должны ,а я не буду- очень часто это и есть причина трагедии!!!
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05.11.2021 09:15 Ответить
Если Вам не трудно, можете сами прочесть про повязки( нашивки, вставки).
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05.11.2021 09:17 Ответить
Я Вам ниже ответил, Вы или не понимаете этой нормы правили или намеренно манипулируете. На счёт остального, сбросить скорость или остановиться согласны?
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05.11.2021 09:20 Ответить
Естественно согласен, только согласно ПДД резко тормозить нельзя и машина все равно проедет некоторое время. И остаётся только стоять? А пешеходы будут бродить по дороге ?
Я пытаюсь говорить с Вами о требованиях ПДД и о том,что все их должны выполнять. С чем Вы не согласны я не понимаю!
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05.11.2021 09:52 Ответить
Саме так: мати з собою світловідбивні елементи ( наліпки на одяг чи вже готовий одяг з такими елементами, тощо). Особисто я ношу постійно в рюкзаку дві світловідбивні смужки щоб одягти їх на рукава куртки за необхідності ввечері. Через інтернетмагазин купував. Щоб не сталося так, що водій неправий але живий, а я правий але мертвий.
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05.11.2021 10:11 Ответить
Немає такого правила для переходу дороги по "зебрі" . Проблема і вина в водіях, які вважають себе царями на дорозі .
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05.11.2021 09:03 Ответить
Как это нема????? Отменили? """ Появляться в темное время суток на проезжей части.....""" Пешеходный переход находится на проезжей части!!!
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05.11.2021 09:08 Ответить
Переходити по пішоходному переході і йти по дорозі це різні речі .
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05.11.2021 10:31 Ответить
Пишкодрал, да?
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05.11.2021 10:46 Ответить
Та невже , я 20 років вже як є водієм і автовласником, прямо зараз маю 2 авто. Просто адекватні люди їздять по ПДР, а бляхери типу тебе давлять людей на "зебрі".
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05.11.2021 11:23 Ответить
Может и имеешь, а правела не знаешь или не понимаешь, да и в душе пешкодрал.

Итак, согласно педеде - раз: "пішохідний перехід - ділянка проїзної частини", запомнил?
два: У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи", с первым можешь совместить иле уже успел забыть?
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05.11.2021 11:38 Ответить
Пешкодралы безнадежны. Им написали в правилах аж целый раздел номер 4. Он сейчас настолько качественный, что выполняя его полностью можно безопасно хоть автобан ночью в дождь перейти, хотя это и запрещено. Но на этот раздел все забивают, ибо легче выучить мантру про то что им "кто-то должен". И даже реальность - водила отсидит 3-5 лет, а выживший пешкодрал будет всю жизнь хромая ходить на могилу своей подруги, их ничему не учит.
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07.11.2021 12:20 Ответить
"который насмерть сбил на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб" - стандарты ВВС?
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05.11.2021 07:47 Ответить
В заголовке правильная версия
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05.11.2021 09:25 Ответить
"...насмерть сбил на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб..."
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
я шото не понял хлубину мысли...
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05.11.2021 07:48 Ответить
простите, я специально пересмотрел статью, но указанной вами фразы не нашел... Откуда вы ее взяли?
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05.11.2021 09:31 Ответить
пардон, увидел...
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05.11.2021 09:33 Ответить
Хто писав статтю? Перечитайте перше речення.
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05.11.2021 07:48 Ответить
Второй лежит в больнице с поломанной ногой.ю..вы хоть всю Шапку читайте Дятлы...
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05.11.2021 07:49 Ответить
Журналисты в99 % не знают что такое авария и что такое катастрофа. Увы ,такое время
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05.11.2021 07:56 Ответить
Та вы шо? Неужели все 99%? Я ожидал от вас цифру 73.
Тогда это не журналисты.
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05.11.2021 08:00 Ответить
Точно также как и то что ты зескот
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05.11.2021 08:06 Ответить
та уже не 73 поменьшало вас...а некоторые ваще факи показывают первой роже
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05.11.2021 08:20 Ответить
Сбил двух насмерть.
Но один потом выжил.
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05.11.2021 07:54 Ответить
воскрес... (прим.авт)
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05.11.2021 08:03 Ответить
Жаль, что только один.
Девушку очень жаль...
Нужно этого подонка обязательно найти и по самой строгой статье.
Трусливое чмо!
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05.11.2021 08:06 Ответить
Вот так одно слово в предложении меняет всю картину события.
А если ещё запятую не там поставить...
Короче, думайте.
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05.11.2021 07:58 Ответить
Мыслитель каканый, расскажи лучше о победах ишака Оманского.
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05.11.2021 08:07 Ответить
Коли вже до вас дійде що збивають не світлофори чи зебри, а машини. Вважаєте що коли ідете по зебрі, чи на зелений то ви безсмертні.
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05.11.2021 08:04 Ответить
По дорогам ездит исключительно пьяное быдло на иномарках,которых надо убивать на месте. На машину они наворовали .А пешеходы белые и пушистые внуки Шарикова.
Так получается
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05.11.2021 08:14 Ответить
О! Всезнайка виліз.
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05.11.2021 08:19 Ответить
Надо было маму,папу в детстве слушать и уроки не прогуливать и было бы и тебе счастье. Ну а так увы, кто тебе дохтур? На себя обижайся.
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05.11.2021 08:26 Ответить
Ти звичайний балабол. Я тебе розкусив ще на кораблях, салага.
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05.11.2021 08:31 Ответить
Ты дурачок??? Мне что тебе документы представить? Я могу, но тогда твоя жопа будет на кону. Можем даже у нотариуса заверить сделку.
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05.11.2021 08:37 Ответить
Водилу найти и оторвать яйца! Пешеходы... Ну что ж, один труп, другой будет инвалид, зато на пешеходном, зато типа правы. А надо было лишь посмотреть внимательно по сторонам, прежде чем тулить по пешеходному!
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05.11.2021 08:12 Ответить
Я задал вопрос, а были ли на них световозвращпющиеся повязки. Всем на это пох.
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05.11.2021 08:17 Ответить
Думаю что не было, хотя по пдд в темное время должны быть.
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05.11.2021 08:20 Ответить
Вы серьёзно? Предлагаете всем пешеходам мотать на себя повязки? Может, надо ездить нормально? И освещение на дорогах делать?
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05.11.2021 08:25 Ответить
Прикиньте, таковы правила .водители не ездят пьяными, все пешеходы в темное время носят повязки на и так далее... Закон один для всех, вы думаете это не правильно ?
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05.11.2021 08:30 Ответить
В ПДД говориться о ДВИЖЕНИИ по проезжей части или обочине в тёмное время суток, а никак о ПЕРЕСЕЧЕНИИ проезжей части по пешеходному переходу.
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05.11.2021 09:18 Ответить
Траектория движения не отменяет нахождения на проезжей части. Извините но это не я придумал это. Наверное Вам лучше по этому поводу подискутировать с даи
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05.11.2021 09:56 Ответить
а если пешеход в светоотражающей повязке, но пьяный?
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05.11.2021 12:08 Ответить
я з Вами згодна. Зараз молодь взагалі не дивиться на дорогу. Вискакує на той пішоходний переход наче газелі, навіть на червоний світлофор пруть втупившись в телефон або в навушниках (майже всі). Ім сігналь - а до сраки дверці. Я сама маю права - але в Києві не можу кермувати - в мене нерви не витримують. Вийду з машини та посадять за *********, бо охота прибити деяких пішоходів. Краще суспільним транспортом. Подекуди лише на велосипедистах бачу куртки світло-отражаючі, рідко в кого модна куртка така буває в темну пору.
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05.11.2021 09:20 Ответить
А какие повязки одевать пешеходам в дневное время? Или в дневное время у нас пешеходов
не сбивают? Повязки не главное - главное культура вождения. Пьяному быдлу до одного
места эти повязки, ты хоть светящуюся новогоднюю елку из себя сделай, но такое быдло тебя переедет и не заметит.
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05.11.2021 09:37 Ответить
Ну а если трезвый водитель со100 % зрением не видит благороднейшего пешкодрала на ДОРОГЕ?

Все дороги отдадим пешеходам, бедным, несчастным ,но благородных кровей
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05.11.2021 10:01 Ответить
ВСЕ должны выполнять правила. Если вы не согласны, то можете ходить на красный свет! И повязку тоже можно не одевать. Это можно будет рассказать св. Петру

Все я дискутировать больше не вижу смысла.
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05.11.2021 10:06 Ответить
А почему с таким презрением говоришь о пешеходах, они низшая каста или не люди?
Ну, а если ты трезвый со 100% зрением и не видишь пешехода на переходе - то у тебя
большие проблемы со здоровьем, иди лечись и за руль не садись.
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05.11.2021 12:05 Ответить
Ви добре подумали, перш ніж це написати? Що робити пішоходу в місті ( в селі простіше) коли йому загорається зелений і автомобілі дають йому дорогу? Ви скажете переходити дорогу. Правильно, пішоходи так і роблять, тільки отакі водії, як герой в статті, вилетять несподівано з за стоячих і скоять наїзд. А на нерегульованих переходах там пішоходам ще гірше, бо вони виходять на перехід, коли до авто які наближаються є достатня відстань і вони розраховують що авто зупиниться, а воно не зупиняється. Подивіться будь ласка відео і зверніть увагу які кренделі винуватець ДТП виписує на дорозі і яка в нього швидкість
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05.11.2021 08:24 Ответить
ПДР: 4,14
Пішоходам забороняється:

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
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05.11.2021 08:33 Ответить
Сергей Марикуца, впевнитися що немає небезпеки це означає вийти на перехід коли до авто достатнья для зупинки авто відстань. Ситуація коли до переходу не наближається жодне авто в місті практично неможлива.
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05.11.2021 08:46 Ответить
В правилах сказано что необходимо оценить обстановку. Я согласен что там много спорного, но сделать так чтобы пешеход никогда не выходил на дорогу нам не по карману. Вам просто человек привел выдержку из ПДД . Мне тоже много не нравится ,но это не основание не выполнять
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05.11.2021 08:53 Ответить
то есть никогда?
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05.11.2021 11:23 Ответить
Там был светофор ? Вот это новость. А в статье об этом ни слова. Странно
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05.11.2021 08:33 Ответить
Нужно сказать "спасибо" дорожным контролям всяким и остальным ахтивиздам, которве сделали так, что полиция боится выполнять свои обязанности.
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05.11.2021 08:22 Ответить
Жодного дня без смертельних ДТП ,коли це припинется ? Поліція майже усунулась від від контролю на дорогах ,все пущено на самоплив ,все робится що б не порушити спокій мажорів і всякоі наволочі яка не дотримуєтся правил.
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05.11.2021 08:41 Ответить
Коли покарають горе-депутатів які скоіли ДТП (можливо під наркотою або алкоголем)
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05.11.2021 15:12 Ответить
Опять бляхер
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05.11.2021 08:56 Ответить
Теперь убийце дорога одна - в ОРДЛО. Там таких любят...
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05.11.2021 09:16 Ответить
судя по фото -100% евробляха. хрен найдут теперь концы
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05.11.2021 09:57 Ответить
автоЛюбители на переходах не останавливаются в принципе , разве на хрущатике и то не всегда -пешеходы для них кусок гавна
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06.11.2021 10:40 Ответить
Іншого виходу немає - робити лежачі поліцейські перед зебрами в Україні в три раза вищими нід зараз, по іншому не розуміють.
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06.11.2021 16:36 Ответить
 
 