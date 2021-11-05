Водитель Opel сбил двух человек на пешеходном переходе в Одессе и скрылся: 15-летняя девушка погибла на месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе правоохранители разыскивают водителя легкового автомобиля Opel, который насмерть сбил на пешеходом переходе двух человек, вследствие чего один погиб, второго госпитализировали с переломом ноги.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила пресс-служба Одесского районного управления полиции №1.
"Предварительно установлено, что на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся", - говорится в сообщении.
Правоохранители ввели операция "Перехват" и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на 21:00 полицейские обнаружили указанный автомобиль (Opel) на улице Лунина. Полицейская операция "Перехват" снята, однако розыск злоумышленника продолжается.
Фото: сайт полиции
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я пытаюсь говорить с Вами о требованиях ПДД и о том,что все их должны выполнять. С чем Вы не согласны я не понимаю!
Итак, согласно педеде - раз: "пішохідний перехід - ділянка проїзної частини", запомнил?
два: У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи", с первым можешь совместить иле уже успел забыть?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
я шото не понял хлубину мысли...
Тогда это не журналисты.
Но один потом выжил.
Девушку очень жаль...
Нужно этого подонка обязательно найти и по самой строгой статье.
Трусливое чмо!
А если ещё запятую не там поставить...
Короче, думайте.
Так получается
не сбивают? Повязки не главное - главное культура вождения. Пьяному быдлу до одного
места эти повязки, ты хоть светящуюся новогоднюю елку из себя сделай, но такое быдло тебя переедет и не заметит.
Все дороги отдадим пешеходам, бедным, несчастным ,но благородных кровей
Все я дискутировать больше не вижу смысла.
Ну, а если ты трезвый со 100% зрением и не видишь пешехода на переходе - то у тебя
большие проблемы со здоровьем, иди лечись и за руль не садись.
Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;