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Новую железную дорогу проложили к морским портам Одесчины, - Кубраков. ФОТО

В Одесской области запустили в работу новый железнодорожный участок Черноморская – Береговая протяженностью 6,8 км, ведущий к крупнейшим портам страны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 6 лет велись дискуссии о потребностях расширения перегона. Это необходимо украинским промышленникам, аграриям, портовикам, а значит – всей стране, потому что это экспортная выручка и сотни тысяч рабочих мест", - объяснил он.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" участок проложили за рекордные 60 дней. Теперь пропускная способность участка вырастет с 48 до 60 пар поездов в сутки, а после достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая пропускная способность маршрута достигнет 150 пар в сутки.

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"Для меня этот проект особенно важен на фоне второй волны поднятия тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци. Полученные дополнительные средства не "проедаются" - они направляются на обновление инфраструктуры", - заявил Кубраков.

По оценке Госаудита, из-за несовершенных тарифов Укрзализныця только за последние годы потеряла 17,6 млрд гривен. При этом в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 11 тысяч км железнодорожных путей, а парк вагонов и локомотивов требует обновления.

"Мы меняем эту ситуацию и ожидаем юстирования нового приказа Министерства – который предусматривает дальнейшее сокращение диспропорции между уровнями тарифных классов грузов. Дополнительные средства будут направлены на реконструкцию 150 км пути, электрических сетей, тяговых подстанций, устройств СЦБ, модернизацию тягового подвижного состава", - сказал Кубраков, добавив, что через 2-3 года "Укрзализныця" сможет восстановить свои мощности.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о планах развития украинских портов по программе "Большая стройка", предусматривающих государственные и частные инвестиции, передачу государственных портов в концессии и развитие речных перевозок.

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Новую железную дорогу проложили к морским портам Одесчины, - Кубраков 01
Новую железную дорогу проложили к морским портам Одесчины, - Кубраков 02

Автор: 

Одесская область (3701) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
Потрібно закрити морський порт в Одесі і винести всю залізницю за межі Одеси. Поруч з Одесою два величезних порта - Чорноморський морський торговий порт та Південний морський торговий порт з приватними терміналами а фактично приватним портом Трансінвестсервіс (ТІС). В Одесі порт непотрібен, цю територію потрібно віддати місту під забудову бізнес-центрами а всі вантажні потоки направити на Чорноморськ та Південне. Одеса задихається через залізницю яка пронизує місто зі всіх сторін і не дає нормально будувати дорожні розв'язки і житлові масиви.
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05.11.2021 10:24 Ответить
+1
з такою пронизуючою сіткою залізниць і в одесі можна запускати міську електричку...а деякі бракуючі ділянки хутко добудувати з не меншою швидкістю 6км за 60 днів...
і це буде велика будова для одеси
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05.11.2021 10:28 Ответить
+1
Залізничні переїзди перекривають поток транспорту по Одесі на час до 40 хвилин. Мостів немає і будувати їх немає де, все навколо щільно забудовано. В санітарній зоні залізниці в порушення всіх санітарних норм набудували купу будинків по 25 поверхів і тепер єдине можливе рішення це винесення всіх залізничних шляхів та ж/д вокзала за межі Одеси за об'їзну дорогу, яка вже теж забудована зі всіх сторін і вже потрібно будувати нову об'їзну дорогу ще на 20-30км далі в полях, бо ближче все забудовано! Вивільнена площа з під залізниці має бути заасфальтована і по ній мають пустити автотранспорт, це різко покращить катастрофічну ситуацію з пробками в Одесі.
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05.11.2021 10:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно закрити морський порт в Одесі і винести всю залізницю за межі Одеси. Поруч з Одесою два величезних порта - Чорноморський морський торговий порт та Південний морський торговий порт з приватними терміналами а фактично приватним портом Трансінвестсервіс (ТІС). В Одесі порт непотрібен, цю територію потрібно віддати місту під забудову бізнес-центрами а всі вантажні потоки направити на Чорноморськ та Південне. Одеса задихається через залізницю яка пронизує місто зі всіх сторін і не дає нормально будувати дорожні розв'язки і житлові масиви.
показать весь комментарий
05.11.2021 10:24 Ответить
з такою пронизуючою сіткою залізниць і в одесі можна запускати міську електричку...а деякі бракуючі ділянки хутко добудувати з не меншою швидкістю 6км за 60 днів...
і це буде велика будова для одеси
показать весь комментарий
05.11.2021 10:28 Ответить
Залізничні переїзди перекривають поток транспорту по Одесі на час до 40 хвилин. Мостів немає і будувати їх немає де, все навколо щільно забудовано. В санітарній зоні залізниці в порушення всіх санітарних норм набудували купу будинків по 25 поверхів і тепер єдине можливе рішення це винесення всіх залізничних шляхів та ж/д вокзала за межі Одеси за об'їзну дорогу, яка вже теж забудована зі всіх сторін і вже потрібно будувати нову об'їзну дорогу ще на 20-30км далі в полях, бо ближче все забудовано! Вивільнена площа з під залізниці має бути заасфальтована і по ній мають пустити автотранспорт, це різко покращить катастрофічну ситуацію з пробками в Одесі.
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05.11.2021 10:33 Ответить
Звільнена площа від залізниці буде негайно забудована новими недохмарками у 25 поверхів)))
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05.11.2021 10:43 Ответить
авжеж...це прямо парадокс який - місто росте, а населення вже менше мільйона
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05.11.2021 10:45 Ответить
пояснення парадоксу в мене лише одне - (це як і з середньою температурою по палаті) якщо у одного "інвестора" (який може мешкати і поза межами Одеси) у володінні 20 трьохкімнатних квартир, а інший бомжує, то в середньому обоє мешкають у хоромх... але кількість населення не збільшилась...
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05.11.2021 10:49 Ответить
Готовитесь к эвакуации?
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05.11.2021 10:50 Ответить
Теперь за въезд паровоза какая-то частная фирма по примеру терминала в Одессе должна снимать себе деньги)))
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05.11.2021 11:10 Ответить
Ага !!освобождённую площадь из-под ЖД линии , в черте города, как раз одеские ворюги-жиды отдадут вам под строительсьво авто дорог и развязок!! Держи... те карман шие!! Одеские ворюги -жиды уже десятки лет мечтают об этой освободившейся площади под застройку её высотками!!! Особенно если мерами Одессы, Будут такие как вор-бандит Труханов, Бездельники комуняки Гренивецкие, прпороссийские Скорики и им подобные продажные пророссийские шлюхи!!
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05.11.2021 13:54 Ответить
А шлагбаум, перед заїздом до порту, як стояв, так і стоїть.....
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08.11.2021 00:54 Ответить
 
 