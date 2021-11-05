Новую железную дорогу проложили к морским портам Одесчины, - Кубраков. ФОТО

В Одесской области запустили в работу новый железнодорожный участок Черноморская – Береговая протяженностью 6,8 км, ведущий к крупнейшим портам страны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 6 лет велись дискуссии о потребностях расширения перегона. Это необходимо украинским промышленникам, аграриям, портовикам, а значит – всей стране, потому что это экспортная выручка и сотни тысяч рабочих мест", - объяснил он.

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" участок проложили за рекордные 60 дней. Теперь пропускная способность участка вырастет с 48 до 60 пар поездов в сутки, а после достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая пропускная способность маршрута достигнет 150 пар в сутки.

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"Для меня этот проект особенно важен на фоне второй волны поднятия тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци. Полученные дополнительные средства не "проедаются" - они направляются на обновление инфраструктуры", - заявил Кубраков.

По оценке Госаудита, из-за несовершенных тарифов Укрзализныця только за последние годы потеряла 17,6 млрд гривен. При этом в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 11 тысяч км железнодорожных путей, а парк вагонов и локомотивов требует обновления.

"Мы меняем эту ситуацию и ожидаем юстирования нового приказа Министерства – который предусматривает дальнейшее сокращение диспропорции между уровнями тарифных классов грузов. Дополнительные средства будут направлены на реконструкцию 150 км пути, электрических сетей, тяговых подстанций, устройств СЦБ, модернизацию тягового подвижного состава", - сказал Кубраков, добавив, что через 2-3 года "Укрзализныця" сможет восстановить свои мощности.

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о планах развития украинских портов по программе "Большая стройка", предусматривающих государственные и частные инвестиции, передачу государственных портов в концессии и развитие речных перевозок.

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