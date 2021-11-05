Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством, который собирал секретные данные военного характера. ФОТОрепортаж

Контрразведкой СБ Украины разоблачен полковник ВС Украины - командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения", в рамках которого установлено наличие у указанного военнослужащего ВС Украины контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями ВОТ АР Крым.

Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

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Реализация материалов осуществлялась во взаимодействии со Следственным управлением ГУ НП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ