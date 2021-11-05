Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством, который собирал секретные данные военного характера. ФОТОрепортаж
Контрразведкой СБ Украины разоблачен полковник ВС Украины - командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.
Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения", в рамках которого установлено наличие у указанного военнослужащего ВС Украины контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями ВОТ АР Крым.
Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.
Реализация материалов осуществлялась во взаимодействии со Следственным управлением ГУ НП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
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С рукава свисала георгиевская ленточка, из карманы выглядывал паспорт с двуглавым орлом.
Лапти поверх портянок и балалайка за плечами несколько сковывали походку.
На пальце он крутил брелок-флешку с секретными документами.
"Не сильно ли я палюсь?" - думал Штирлиц.
Герр Мюллер,это поклеп Госдепа,я в то время был у Пастора Шлага...
Штирлиц,я о времени ничего не говорил...,вы идиот Штирлиц...
С 2014 года ничего поновее не передали?
После распада ССср 18 Управлений КГБ Сссра дохлого,СВР и ГРУ ССср осталось без работы 1 миллион 500 тысяч агентов разного калибра,от Стукачей до Палачей...типа Луговой и Ковтун убивший Литвиненко Полонием...
Я так понимаю про статью 111 УК Украины - Государственная измена, с гораздо более строгим наказанием, у нас уже все забыли или что?
Нет,герр Мюллер он работал на товаристча Сралина и начальника советской разведки Голикова...
Данке шен,Штирлиц,получите Железный крест из рук самого фюрера...
Герр Мюллер я выполнил батский договор Молотов-Риббентроп...
Тобто, підрозділ - це не полк-бригада, а десь в ГШ, ОК.
Далі. Полкан при настільки високій посаді настільки тупий, що збергав інфу майже в трилітрових банках та ще й зв'язувався із військовими параші і жителями Криму?
Що за маячня? Черговий Семенченко?
Краще було б якщо б вони вирішували питання в який морг його відправити.