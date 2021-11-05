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Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством, который собирал секретные данные военного характера. ФОТОрепортаж

Контрразведкой СБ Украины разоблачен полковник ВС Украины - командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. 

В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения", в рамках которого установлено наличие у указанного военнослужащего ВС Украины контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями ВОТ АР Крым.

Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

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Реализация материалов осуществлялась во взаимодействии со Следственным управлением ГУ НП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством, который собирал секретные данные военного характера 01
Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством, который собирал секретные данные военного характера 02
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) шпионаж (1417) секретные документы (96) ВСУ (6738)


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Топ комментарии
+29
таких гнид и в ВСУ и в руководстве Украины ещё очень много-очищение будет долгим...
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05.11.2021 10:57 Ответить
+24
Розстріл.
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05.11.2021 10:56 Ответить
+21
Это из тех кто в 14-м в Крым не успел убежать? Да такой ваты видимо в Украине ещё до фига…
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05.11.2021 10:56 Ответить
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Розстріл.
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05.11.2021 10:56 Ответить
публічна страта на шибениці
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05.11.2021 11:17 Ответить
у этого 3 и тоже расстрелять? =UA RU ISR ‏מְדִינַת יִשְׂרָאֵל-
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05.11.2021 11:28 Ответить
Это из тех кто в 14-м в Крым не успел убежать? Да такой ваты видимо в Украине ещё до фига…
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05.11.2021 10:56 Ответить
таких гнид и в ВСУ и в руководстве Украины ещё очень много-очищение будет долгим...
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05.11.2021 10:57 Ответить
Нехай літінант перевірить півшостого на наявність аусвайсу з куркою.
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05.11.2021 10:57 Ответить
полковник Штирлиц шел по Главному штабу ВСУ.
С рукава свисала георгиевская ленточка, из карманы выглядывал паспорт с двуглавым орлом.
Лапти поверх портянок и балалайка за плечами несколько сковывали походку.
На пальце он крутил брелок-флешку с секретными документами.
"Не сильно ли я палюсь?" - думал Штирлиц.
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05.11.2021 10:59 Ответить
а шо там с резидентом Козьірем? и его подопечньім агентом Буратино?
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05.11.2021 10:59 Ответить
Козыря вчера уже один лысый интервьюер в президенты выдвигал.
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05.11.2021 11:19 Ответить
ага, Дима Штопанньій ))
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05.11.2021 11:32 Ответить
Штирлиц,ходят упорные слухи,что вы переспали с рюсскай пианисткой...

Герр Мюллер,это поклеп Госдепа,я в то время был у Пастора Шлага...

Штирлиц,я о времени ничего не говорил...,вы идиот Штирлиц...
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05.11.2021 10:59 Ответить
одна из консерв. сколько ж еще таких ублюдков?
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05.11.2021 11:00 Ответить
а скільки ще тієї падалі затаїлось?
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05.11.2021 11:01 Ответить
25 лет без права удо, с конфискацией всего и у всех его родственников.
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05.11.2021 11:01 Ответить
Какие-то допотопные у него носители информации.
С 2014 года ничего поновее не передали?
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05.11.2021 11:03 Ответить
Судя по винту разведчика перестали финансировать еще при Ющенко...
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05.11.2021 11:08 Ответить
+++++++++++++++
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05.11.2021 11:58 Ответить
Вот немного не успел. Вчера уже министра обороны назначили.
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05.11.2021 11:08 Ответить
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05.11.2021 11:08 Ответить
Там мабуть трусєля з портретом *****
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05.11.2021 11:13 Ответить
Из передачи Совершенно Секретно,некогда выходившей на РАБссии..

После распада ССср 18 Управлений КГБ Сссра дохлого,СВР и ГРУ ССср осталось без работы 1 миллион 500 тысяч агентов разного калибра,от Стукачей до Палачей...типа Луговой и Ковтун убивший Литвиненко Полонием...
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05.11.2021 11:08 Ответить
"Полковник ВС Украины - командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения".

Я так понимаю про статью 111 УК Украины - Государственная измена, с гораздо более строгим наказанием, у нас уже все забыли или что?

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05.11.2021 11:08 Ответить
Могу дать контрразведке СБУ как минимум одну наводку на высокого чиновника, работающего на врага ,на ер начинается ,на мак заканчивается..
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05.11.2021 11:09 Ответить
Спасибо, будем искать макер, до второго пришествия.
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05.11.2021 11:14 Ответить
Так в офисе Голобородька половина с паспортами РФ и что? Вот юмористы )
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05.11.2021 11:10 Ответить
І таких пАлковнікаФ в ВСУ дуже багато... На жаль...
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05.11.2021 11:11 Ответить
Первое фото чрезвычайно информативное.
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05.11.2021 11:12 Ответить
Друге і третє теж.
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05.11.2021 11:41 Ответить
На РАБссии даже мымра Ольга ********* майор ФСБ не говоря о прочих Бошировых Петровых взорвавших военные склады в Болгарии в 2014 году...
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05.11.2021 11:14 Ответить
Ермак наверное пристроил...
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05.11.2021 11:16 Ответить
Он не тупой баран раз до полковника ВСУ дорос.Тупицы те которые его продвигали вкупе с СБУшниками его недопроверившими на рашгражданство..
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06.11.2021 12:59 Ответить
Штирлиц,профессор Плейнер выпал из окна в Швейцарии,он был вашим агетом?

Нет,герр Мюллер он работал на товаристча Сралина и начальника советской разведки Голикова...

Данке шен,Штирлиц,получите Железный крест из рук самого фюрера...

Герр Мюллер я выполнил батский договор Молотов-Риббентроп...
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05.11.2021 11:23 Ответить
Всі бачили, всі чули, навіть всі здогадувались, однак ахвіцев ахвіцеру правду в очі сказати не може. Всє жє в адной странє жилі. Де його керівники? Напевно не в сусідній камері.
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05.11.2021 11:25 Ответить
Не забудьте уволить того сбушника, который проверял полковника перед выдачей доступа к гостайне.
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05.11.2021 11:26 Ответить
Найвища форма допуску - це доступ до ОВ (шифри).
Тобто, підрозділ - це не полк-бригада, а десь в ГШ, ОК.
Далі. Полкан при настільки високій посаді настільки тупий, що збергав інфу майже в трилітрових банках та ще й зв'язувався із військовими параші і жителями Криму?

Що за маячня? Черговий Семенченко?
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05.11.2021 11:40 Ответить
В першу чергу потрібно пробити всіх силовиків із призвищами, які закінчуються на -ов.
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05.11.2021 11:57 Ответить
разоблачители пустоголовые... хотя кто их научит как правильно контрразведку работать если для данилова из снбо выпускники московских специализированных вузов еще советских времен враги...
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05.11.2021 12:24 Ответить
а как гражданин России смог работать на такой должности??? На сколько я помню гражданам др. госсударств и лицам без гражданства запретили работать на стратегических предприятиях еще в нвчале 2000-х.
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05.11.2021 12:27 Ответить
А як СБУ перевіряло такого полковника і як вони дали йому допуск по формі 1? Можливо в СБУ такі самі і їх потрібно давно заарештувати? Непомітити російський паспорт неможливо. У Миколаєві вати більше чим нормальних людей, а в Харкові, Одесі, Дніпрі ще більще, але якраз вони керують державою, вихідці з Харкова, Одеси, Кривого Рогу, Донецька і Луганська - "патріоти" з російськими паспортами. То США, Великобританія, Турція,Польща, НАТО будуть давати нам якусь інформацію? "Вагнерівців" розробляли декілька років і все йшло до завершення, аж тут вумний нарід вибрав ворогів України і вони вмить злили все таємне ворогу.То куди братися цьому полковнику до офісу президента, чи резидента? Я вже заплутався як його називати, бо звідти пішло злиття, а там себе ведуть ніби нічого не трапилося.
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05.11.2021 12:36 Ответить
10 лет и штраф 10 миллионов и я думаю почти все разбегутся сам в тюрьм и семья на улице
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05.11.2021 13:08 Ответить
начните с банковой - там все такие....
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05.11.2021 14:29 Ответить
"...Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения..."

Краще було б якщо б вони вирішували питання в який морг його відправити.
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05.11.2021 16:57 Ответить
 
 