РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9704 посетителя онлайн
Новости Фото
2 439 6

Отделение экстренной медпомощи готово к открытию в Горишних Плавнях, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Горишних Плавнях на Полтавщине завершились работы по созданию нового отделения неотложных состояний городской больницы интенсивного лечения.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Объект уже готовят к вводу в эксплуатацию.

По словам главы области, для создания отделения неотложных состояний в больнице провели ремонт приемного отделения хирургического корпуса. Новое отделение также было оборудовано современной медицинской техникой.

"Уже установили новый рентген-аппарат, компьютерный томограф, два аппарата УЗИ, гастрофиброскоп", - отметил глава ОГА.

Отделение городской больницы интенсивного лечения в г. Горишние Плавни стало одним из 8 в области, которое обновляют в рамках президентской программы "Большая стройка".

Ранее в Офисе президента сообщили, что до конца 2021 года в Украине по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет реконструировано в общей сложности 201 приемное отделение в больницах. Также в рамках программы в следующем году начнут восстанавливать 48 областных больниц для взрослых и детей. У 29 из них построят вертолетные площадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующего года в Украине начнется обновление 48 областных больниц

Отделение экстренной медпомощи готово к открытию в Горишних Плавнях, - ОГА 01
Отделение экстренной медпомощи готово к открытию в Горишних Плавнях, - ОГА 02
Отделение экстренной медпомощи готово к открытию в Горишних Плавнях, - ОГА 03
Отделение экстренной медпомощи готово к открытию в Горишних Плавнях, - ОГА 04

Автор: 

Тахтаулове (776) Горишние Плавни (22) Большая стройка (728)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отремонтировали? Молодцы. Премию каждому строителю.
показать весь комментарий
05.11.2021 11:06 Ответить
Тільки от з назвою міста трохи лохонулись. Я розумію, що історя... Але ж як селу ця назва підходить, а як для міста то недуже...
показать весь комментарий
05.11.2021 11:07 Ответить
Дуже гарна назва.
показать весь комментарий
05.11.2021 11:13 Ответить
Морг покажіть.
показать весь комментарий
05.11.2021 11:21 Ответить
Нічого так...
показать весь комментарий
05.11.2021 11:06 Ответить
Только качество проведенных работ не очень а денег списали очень много .
показать весь комментарий
06.11.2021 07:17 Ответить
 
 