Отделение экстренной медпомощи готово к открытию в Горишних Плавнях, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Горишних Плавнях на Полтавщине завершились работы по созданию нового отделения неотложных состояний городской больницы интенсивного лечения.

Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Объект уже готовят к вводу в эксплуатацию.

По словам главы области, для создания отделения неотложных состояний в больнице провели ремонт приемного отделения хирургического корпуса. Новое отделение также было оборудовано современной медицинской техникой.

"Уже установили новый рентген-аппарат, компьютерный томограф, два аппарата УЗИ, гастрофиброскоп", - отметил глава ОГА.

Отделение городской больницы интенсивного лечения в г. Горишние Плавни стало одним из 8 в области, которое обновляют в рамках президентской программы "Большая стройка".

Ранее в Офисе президента сообщили, что до конца 2021 года в Украине по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет реконструировано в общей сложности 201 приемное отделение в больницах. Также в рамках программы в следующем году начнут восстанавливать 48 областных больниц для взрослых и детей. У 29 из них построят вертолетные площадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующего года в Украине начнется обновление 48 областных больниц







