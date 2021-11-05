На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Группа лиц присваивала средства, выделенные на строительство Подольского моста в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной информации, злоумышленники замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд. грн.
Расследованием установлено, что "схема" заключалась в искусственном завышении стоимости работ на объекте, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись.
Фигуранты этой схемы привлекли к противоправному механизму ряд дельцов, которые:
- производили поддельную бухгалтерскую документацию;
- вели так называемую "теневую" бухгалтерию;
- создавали и подыскивали рисковые юридические лица для дальнейшего использования в противоправной деятельности.
В ходе санкционированных обысков в подпольном "теневом" офисе, который использовался преступниками, обнаружены и изъяты:
- более 20 печатей рисковых обществ - прямых контрагентов главного подрядчика по строительству мостового перехода;
- поддельная бухгалтерская документация и черновая бухгалтерия, подтверждающие миллиардный ущерб государству;
- компьютерная техника и средства связи, которые использовались сообщниками в указанной противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), а также ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Проводятся дальнейшие следственные действия для сообщения фигурантам о подозрении, а также установления всех лиц, причастных к этой противоправной деятельности.
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хоча два жида за 5 ярдів баксів так і не сидять