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На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Группа лиц присваивала средства, выделенные на строительство Подольского моста в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд. грн.

Расследованием установлено, что "схема" заключалась в искусственном завышении стоимости работ на объекте, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись.

Фигуранты этой схемы привлекли к противоправному механизму ряд дельцов, которые:

- производили поддельную бухгалтерскую документацию;
- вели так называемую "теневую" бухгалтерию;
- создавали и подыскивали рисковые юридические лица для дальнейшего использования в противоправной деятельности.

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В ходе санкционированных обысков в подпольном "теневом" офисе, который использовался преступниками, обнаружены и изъяты:

- более 20 печатей рисковых обществ - прямых контрагентов главного подрядчика по строительству мостового перехода;
- поддельная бухгалтерская документация и черновая бухгалтерия, подтверждающие миллиардный ущерб государству;
- компьютерная техника и средства связи, которые использовались сообщниками в указанной противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), а также ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Проводятся дальнейшие следственные действия для сообщения  фигурантам о подозрении, а также установления всех лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

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На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ 01
На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ 02
На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ 03
На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ 04
На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ 05

Автор: 

Киев (25795) мост (1034) СБУ (20130)


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Топ комментарии
+10
там уже столько украдено-шо можно построить мост до Марса...
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05.11.2021 11:50 Ответить
+6
И Витасык и Питрусык уже заявили,что возвращается 37-ой год?
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05.11.2021 12:04 Ответить
+5
Пытались украсть 3 млрд. Страшно себе представить сколько таки украли с начала строительства в 1993(!) году.
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05.11.2021 12:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
там уже столько украдено-шо можно построить мост до Марса...
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05.11.2021 11:50 Ответить
Ну, нє палучілось...
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05.11.2021 11:51 Ответить
Не нужно быть таким пессимистичным.
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05.11.2021 11:52 Ответить
"ЭТО НЕ НАШИ" (с)
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05.11.2021 11:52 Ответить
Велике крадівництво в дії.
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05.11.2021 11:53 Ответить
Опять ты пукнул не в тему. Не украли же.
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05.11.2021 11:54 Ответить
№101
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05.11.2021 11:58 Ответить
От этого ты умнее не станешь. Постоянно постишь одно и то же. А постоянство, как известно, - признак ограниченности.
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05.11.2021 12:05 Ответить
А ему пофиг тема.Абы попукать.Рошена обожралось,и никак без пуканья)
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05.11.2021 12:03 Ответить
Ну як Ви нерозумієте: Зеленський не краде, ну зовсім!
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05.11.2021 12:07 Ответить
А какое отношение имеет Зеля к киевской мэрии?
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05.11.2021 12:10 Ответить
Бла Бла Бла Все равно Киев Зелю больше никогда не віберет и его прихвостней тоже!
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05.11.2021 11:54 Ответить
Т.е.,если народ кого-то выбрал,а потом не выберет,то этот "кто-то" -редиска и плохой человек?)
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05.11.2021 12:09 Ответить
Выберет педалика он великий хозяйственник и ни разу не в доле.
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05.11.2021 14:11 Ответить
Пытались украсть 3 млрд. Страшно себе представить сколько таки украли с начала строительства в 1993(!) году.
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05.11.2021 12:02 Ответить
И Витасык и Питрусык уже заявили,что возвращается 37-ой год?
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05.11.2021 12:04 Ответить
Заголовок не правильный, должно быть так: На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, не поделившись с нами, - СБУ
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05.11.2021 12:10 Ответить
Все сроки прошли. Результатов нет. Только военная ХУНТА.
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05.11.2021 12:20 Ответить
крадуть мілліардами, а наші доблесні, продажні правоохоронці і така-ж трижди продажна феміда не притягнули до кримінальної відповідальності ні одного бариги. Відзвітувались, що виявили бариг-крадіїв, нагнали на них страху, потім активно, всі, по максисмуму "подоїли" їх і відпустили з богом. І так на протязі тридцяти років.
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05.11.2021 12:24 Ответить
По предварительной информации, злоумышленники замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд. грн. Источник: зрештою вкрали 5 мільярдів.
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05.11.2021 12:52 Ответить
Це вже рівень. Ще трохи таких мостів і наші "Ілон Маски" будуть купувати острови на мальдівах сотням. Мільярдами долларів вже хочуть красти.
хоча два жида за 5 ярдів баксів так і не сидять
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05.11.2021 13:53 Ответить
За 30 лет в государстве сложилась система,которую за год или 5 не исправить.Бороться радикально означает поставить экономику под угрозу,да и весь этот гавноаппарат не позволит лишить себя всех благ.Задача архи важная и сложная,но путь в 1000 миль начинается с одного шага.
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05.11.2021 14:20 Ответить
если СБУ проверит мост под названием "велике будівництво" и завышенные обьемы и работы.которые не выполнялись на нем.то 3 лярда, подольского моста окажутся мелочевкой
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05.11.2021 14:26 Ответить
а сколько этот мост вообще по смете тогда стоит?
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05.11.2021 18:01 Ответить
этих посадить. китайцев нанять.
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05.11.2021 21:03 Ответить
 
 