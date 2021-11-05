На строительстве Подольского моста в Киеве пытались украсть около 3 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Группа лиц присваивала средства, выделенные на строительство Подольского моста в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники замахнулись на хищение бюджета в сумме около 3 млрд. грн.

Расследованием установлено, что "схема" заключалась в искусственном завышении стоимости работ на объекте, а также в подготовке актов на работы, которые фактически не выполнялись.

Фигуранты этой схемы привлекли к противоправному механизму ряд дельцов, которые:



- производили поддельную бухгалтерскую документацию;

- вели так называемую "теневую" бухгалтерию;

- создавали и подыскивали рисковые юридические лица для дальнейшего использования в противоправной деятельности.

Читайте также: Контрразведка СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, в состав которой входили завербованные в ОРДО граждане Украины

В ходе санкционированных обысков в подпольном "теневом" офисе, который использовался преступниками, обнаружены и изъяты:



- более 20 печатей рисковых обществ - прямых контрагентов главного подрядчика по строительству мостового перехода;

- поддельная бухгалтерская документация и черновая бухгалтерия, подтверждающие миллиардный ущерб государству;

- компьютерная техника и средства связи, которые использовались сообщниками в указанной противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), а также ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Проводятся дальнейшие следственные действия для сообщения фигурантам о подозрении, а также установления всех лиц, причастных к этой противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ блокировала поставки некачественного военного оборудования под видом нового. ФОТОрепортаж









