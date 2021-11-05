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Новости Фото Силовики
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Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров, в которых работали более ста человек. Операторы представлялись сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм. Сфера их деятельности распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, организовал деятельность центров 24-летний житель Днепра. Его работники – более 100 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, заставляли граждан платить несуществующие долги или гасить такой долг лицами, якобы выступавшими поручителями. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также злоумышленники пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в наличные деньги на территории Украины. По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.

Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров 01

По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи при силовой поддержке КОРДа прекратили деятельность пяти колл-центров, изъяли "черновые" записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники.

Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Офис Генерального прокурора.

Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров 02

За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

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Отмечается также, что разоблачили и прекратили преступную деятельность сети колл-центров оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции.

Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров 03

коллектор (55) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) КОРД (169) Днепропетровская область (4179)


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Топ комментарии
+7
Не плохая работёнка. Развёл пару лохов, поиграл в пинг-понг
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05.11.2021 14:27 Ответить
+6
Показывали вчера в надзвичайных новынах на айситиви.
И что характерно, молодые писюхи на фото, поймать бы в реале и надавать членом по лбу, что бы попустило куриц
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05.11.2021 14:25 Ответить
+3
Мда. Нормально. Краще би за шахрайство ч.4 ст. 190.
І поїхали би ці потвори оптом на 8-12 років.
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05.11.2021 14:29 Ответить
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Показывали вчера в надзвичайных новынах на айситиви.
И что характерно, молодые писюхи на фото, поймать бы в реале и надавать членом по лбу, что бы попустило куриц
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05.11.2021 14:25 Ответить
Да, только сначала верни людям то что украли, затем еще раз столько же и тогда пусть бегают. А организаторов и НЕпехоту на зону. На 12 лет. пусть посидят, подумают
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05.11.2021 14:31 Ответить
Не плохая работёнка. Развёл пару лохов, поиграл в пинг-понг
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05.11.2021 14:27 Ответить
Ну теперь они будут в буйок играть разве что
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05.11.2021 14:28 Ответить
Мда. Нормально. Краще би за шахрайство ч.4 ст. 190.
І поїхали би ці потвори оптом на 8-12 років.
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05.11.2021 14:29 Ответить
Это что , - Месячник или постоянно?
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05.11.2021 14:32 Ответить
Поліція накриває мережу кал-центрів , Аваков починає мочити зелену владу , збіг ? Не думаю ...
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05.11.2021 14:43 Ответить
Зеленський міняє Міністра оборони, за вікном паде дощ, збіг? не думаю.
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05.11.2021 15:37 Ответить
Посадить, пока отработают всё украденное плюс штраф.
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05.11.2021 15:15 Ответить
Вот эта комедь про закрывание колл-центров уже 15 лет запросто идёт----и проходит. И при этом цифры астрономические что забрали у пройдох. Да одна это контора---просто кинуху ломают лохторату. Раньше чуть это называли *белая крыша* от цвета парадных фуражек пошло. Через пару месяцев словят ещё---ждём-с. Ребятки---вы хорошо устроились!
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05.11.2021 15:29 Ответить
Расстрелять.
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05.11.2021 15:49 Ответить
"
Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров..."

В даній новині мене цікавить тільки одне: за допомогою якої зброї їх ліквідували І чи залишився хтось живий?
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05.11.2021 17:01 Ответить
до $500 тыс. в месяц
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05.11.2021 17:39 Ответить
З них 300000 куди потрібно, але й 200000 теж заробіток
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05.11.2021 17:46 Ответить
Цих колєкторів я завжди посилаю н.х. чи в сраку, навіть дівчат і старших жінок (с..кі добре знають чим займаються). І бази у них неточні - у мене боргів немає але є кілька дійсних карток різних банків. ця комедія на лохів - ну як н.х. можна погасити борг по телефону ? Ці під..раси що квитанцію дають чи якійсь договір ? Знайомим раджу = посилайте н.х. і в сраку, реально гроші можуть стягнути тільки через суд, аферистам це слабо = сцикуха на мінімалці це не кваліфікований адвокат що візьме за роботу більше ніж той борг.
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05.11.2021 17:45 Ответить
Закрийте ще "фірму ССЗ" Київ.
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06.11.2021 15:33 Ответить
Интересно какой дурак будет платить за несуществующий долг. Явно что то не так как говорят.
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06.11.2021 17:37 Ответить
А как же "кредит кепитал" и тд .. и все кто наяривает по несуществующим "долгам" .. а может просто конкурентов накрыли??
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06.11.2021 19:06 Ответить
це встраювають больдер'єро ця інвестаційна компанія jkr.co ,хто їм надав дозвіл на таке , тому кому це вигідно , треба відслідкувати грошові потоки які надходять з офшорів.
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07.11.2021 09:26 Ответить
ЖДЁМ РЕПОРТАЖ ИЗ ЗАЛА СУДА....а так это просто дешевые понты или передел сфер влияния....))
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05.02.2022 10:37 Ответить
 
 