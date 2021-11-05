Зарабатывали до $500 тыс. в месяц: на Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине полицейские ликвидировали сеть коллекторских колл-центров, в которых работали более ста человек. Операторы представлялись сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм. Сфера их деятельности распространялась как на территорию Украины, так и на соседние страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, организовал деятельность центров 24-летний житель Днепра. Его работники – более 100 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или коллекторских фирм, заставляли граждан платить несуществующие долги или гасить такой долг лицами, якобы выступавшими поручителями. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также злоумышленники пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту, которую в дальнейшем конвертировали в наличные деньги на территории Украины. По предварительным подсчетам, преступный бизнес приносил его владельцам от 250 до 500 тысяч долларов ежемесячно.

По результатам проведения санкционированных обысков оперативники и следователи при силовой поддержке КОРДа прекратили деятельность пяти колл-центров, изъяли "черновые" записи, 199 мобильных телефонов, более 500 сим-карт операторов мобильной связи и 549 единиц компьютерной техники.

Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по установлению полного круга причастных к преступной деятельности лиц и пострадавших.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Офис Генерального прокурора.

За принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

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Отмечается также, что разоблачили и прекратили преступную деятельность сети колл-центров оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Национальной полиции.