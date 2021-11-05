Лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов, разоблачили в Киеве: схему организовал врач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Преступную схему организовал врач лаборатории, руководивший действиями посредников. Ежедневно этой услугой пользовалось от 3 до 5 человек. За получение поддельных документов клиенты платили от 725 до 1800 гривен. Нарушителям грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе досудебного расследования установлено, что преступный бизнес наладили шесть человек. Врач-терапевт подыскивал клиентов, а две медсестры и администратор вносили ложные данные об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в соответствующую базу данных и печатали готовые документы без фактической сдачи анализов.
Клиентов врачу-бизнесмену помогали искать двое посредников – женщина и мужчина, граждане другого государства.
Стоимость услуги стоила от 725 до 1800 гривен за сертификат. В ходе обысков полицейские изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, которые приобщили к материалам уголовного производства.
Следователи управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры всем шестерым правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предупрежденного ч. 3 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.
Продолжается досудебное расследование.
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Що за таємниці мадридського двора?Таких "діячів" від медицини треба не ховати,а всім показати їх морди
- вакцинация и как результат соответствующий сертификат
- либо каждые 72 часа идти в лабораторию и сдавать анализ, который будет действовать следующие 72 часа.
Я так понимаю, речь о втором варианте - мега-экспресс-тест - заплатил, и получил на почту для распечатки бумаженку, заверяющую, что у тебя вируса нет.
Удобно, не нужно никуда идти и там стоять в очереди (дважды) с риском заболеть.
Сертификаты настоящие.
Анализировать можно по внешнему виду, температуре, и т п без забора биоматериала.
Анализ платный как и положено.
И если ни у кого из получивших не обнаружат корону то сертификаты тем более не фальшивые.
Щодо підробки документів - треба більше інформації, так як написано, не все зрозуміло.
ОТ 3 до 7. По факту усвлока.
Почему этим мразям не давать СРАЗУ ОТ 10 лет до 25 лет (от количества подделок) + штраф ОТ 1 млн. грн. ?