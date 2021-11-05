РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4003 посетителя онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
6 927 24

Лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов, разоблачили в Киеве: схему организовал врач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Преступную схему организовал врач лаборатории, руководивший действиями посредников. Ежедневно этой услугой пользовалось от 3 до 5 человек. За получение поддельных документов клиенты платили от 725 до 1800 гривен. Нарушителям грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования установлено, что преступный бизнес наладили шесть человек. Врач-терапевт подыскивал клиентов, а две медсестры и администратор вносили ложные данные об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в соответствующую базу данных и печатали готовые документы без фактической сдачи анализов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подделка COVID-сертификатов: три врача уволены, три врача получили выговор, в шести регионах ведется служебное расследование

Клиентов врачу-бизнесмену помогали искать двое посредников – женщина и мужчина, граждане другого государства.

Стоимость услуги стоила от 725 до 1800 гривен за сертификат. В ходе обысков полицейские изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, которые приобщили к материалам уголовного производства.

Лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов, разоблачили в Киеве: схему организовал врач 01
Лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов, разоблачили в Киеве: схему организовал врач 02

Следователи управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры всем шестерым правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предупрежденного ч. 3 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Также читайте: Рада проголосовала в первом чтении за ужесточение уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.

карантин (16729) Киев (25513) подделка (437) Нацполиция (16458) сертификат (226) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Антиваксеров надо окроплять в УПЦ МП святой мочой зараженных
показать весь комментарий
05.11.2021 18:29
+4
Полный бред. Нелепая страшилка для детского садика. За подделку долларов меньше дают.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:23
+3
Вакцинация без чипования это как водка без пива
показать весь комментарий
05.11.2021 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дурак-это диагноз...
показать весь комментарий
05.11.2021 18:22 Ответить
жадность!
показать весь комментарий
05.11.2021 18:25 Ответить
3,14 асы
показать весь комментарий
05.11.2021 21:54 Ответить
Какой находчивый доХтур 🤣
показать весь комментарий
05.11.2021 18:27 Ответить
Когда государство дает четкое определение - без бумажки ты какашка, то бумажки начинают продавать. Правильно дядька все сделал, жаль спалился.
показать весь комментарий
06.11.2021 14:44 Ответить
Антиваксеров надо окроплять в УПЦ МП святой мочой зараженных
показать весь комментарий
05.11.2021 18:29 Ответить
Згубні наслідки вакцинації можна бачити на твоєму сумному прикладі.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:51 Ответить
Как все запущено ! Без литры вопрос не решить
показать весь комментарий
05.11.2021 20:05 Ответить
Клиентов врачу-бизнесмену помогали искать двое посредников - женщина и мужчина, граждане другого государсва(С) Якого такого "государства"?Де пріщвище "лєкаря",адреса і назва лабораторії?
Що за таємниці мадридського двора?Таких "діячів" від медицини треба не ховати,а всім показати їх морди
показать весь комментарий
05.11.2021 18:30 Ответить
"Гроші не пахнуть."- сказав колись дуже давно один римський імператор. І він був таки правий...
показать весь комментарий
05.11.2021 18:42 Ответить
з яких пір на ковід сертифікати потрібно аналізи??? а не щеплення. назва статті - лажа.
показать весь комментарий
05.11.2021 18:49 Ответить
Сейчас для свободного передвижения есть варианты:

- вакцинация и как результат соответствующий сертификат

- либо каждые 72 часа идти в лабораторию и сдавать анализ, который будет действовать следующие 72 часа.

Я так понимаю, речь о втором варианте - мега-экспресс-тест - заплатил, и получил на почту для распечатки бумаженку, заверяющую, что у тебя вируса нет.
Удобно, не нужно никуда идти и там стоять в очереди (дважды) с риском заболеть.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:15 Ответить
и я так понимаю... но речь в другом, в безграмотном написаном оглавлении статьи, что вводит в заблуждение.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:23 Ответить
Вакцинация без чипования это как водка без пива
показать весь комментарий
05.11.2021 19:01 Ответить
А что справки липовые о отсутствии наркотических веществ выдавать можно а о прививках нельзя?!
показать весь комментарий
05.11.2021 19:03 Ответить
Так а в чём правонарушение?
Сертификаты настоящие.
Анализировать можно по внешнему виду, температуре, и т п без забора биоматериала.
Анализ платный как и положено.
И если ни у кого из получивших не обнаружат корону то сертификаты тем более не фальшивые.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:12 Ответить
Цікаво, як воно буде доказуватись в суді, якщо якимось дивом туди потрапить.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:54 Ответить
Полный бред. Нелепая страшилка для детского садика. За подделку долларов меньше дают.
показать весь комментарий
05.11.2021 19:23 Ответить
Якщо державна лабораторія - більше схоже на зловживання службовим становищем, бо гроші йшли повз касу в кишеню спритникам. Якщо приватна - то, можливо, шахрайство.
Щодо підробки документів - треба більше інформації, так як написано, не все зрозуміло.
показать весь комментарий
05.11.2021 20:33 Ответить
Ничего им не будет, так же как Гадесавченке)
показать весь комментарий
06.11.2021 12:10 Ответить
Просто за НУЖНЫЙ закон украинцам зебилам НИКТО пирожки не даст. Вот и будет как в дурном кино - орут делайте вакцину, а ТВАРИ будут продавать больным левую справку, по которой они поедут в автобусе, поезде, будут сидеть с Вами в кафе, учереждениях.
ОТ 3 до 7. По факту усвлока.
Почему этим мразям не давать СРАЗУ ОТ 10 лет до 25 лет (от количества подделок) + штраф ОТ 1 млн. грн. ?
показать весь комментарий
06.11.2021 18:22 Ответить
А зачем , пусть дохнут
показать весь комментарий
06.11.2021 19:29 Ответить
десятки бланків COVID-сертифікатів....... Это чистая бумага А4
показать весь комментарий
07.11.2021 14:01 Ответить
 
 