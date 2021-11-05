Лабораторию, выдававшую COVID-сертификаты без сдачи анализов, разоблачили в Киеве: схему организовал врач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Преступную схему организовал врач лаборатории, руководивший действиями посредников. Ежедневно этой услугой пользовалось от 3 до 5 человек. За получение поддельных документов клиенты платили от 725 до 1800 гривен. Нарушителям грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования установлено, что преступный бизнес наладили шесть человек. Врач-терапевт подыскивал клиентов, а две медсестры и администратор вносили ложные данные об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в соответствующую базу данных и печатали готовые документы без фактической сдачи анализов.

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Клиентов врачу-бизнесмену помогали искать двое посредников – женщина и мужчина, граждане другого государства.

Стоимость услуги стоила от 725 до 1800 гривен за сертификат. В ходе обысков полицейские изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, которые приобщили к материалам уголовного производства.





Следователи управления столичной полиции при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры всем шестерым правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предупрежденного ч. 3 ст. 358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.