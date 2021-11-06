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Труба "русского мира", послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Сбылись мечты "народные"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У олигархов теперь два пути - работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории, - Зеленский

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ударим офшорами по бездорожью!

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Совпадение?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош.

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Микеланджело Буонарроти - "Сотворение Прецедента"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Какая разница...

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... звучит песенка куклы из "Игры кальмара"

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Труба "русского мира"

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Кремлёвское обострение

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Разницы нет...

Труба русского мира, послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Тундра пылает...

Больше фотошопов смотите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Киселев Дмитрий (636) Коломойский Игорь (1791) Лавров Сергей (2295) путин владимир (31247) фотожаба (14376) Ярош Дмитрий (314) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+30
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06.11.2021 09:42
+27
НІЯКА фотожаба не переплюне реальність рашки

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06.11.2021 10:57
+23
Я думаю, что фак президенту у нас станет общенациональной традицией на долгие годы.
Предлагаю, так же, внести этот значок в избирательные бюллетени.
Особенно в бюллетени для второго тура голосования.
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06.11.2021 09:43
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06.11.2021 09:42 Ответить
і додайте до стайлбуку ЦН:
- усі цитати всередині текстів, наведені російською мовою, повинні відтворюватися в українській транскрипції:

Труба "русского мира руского міра", послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення.
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06.11.2021 11:30 Ответить
Я думаю, что фак президенту у нас станет общенациональной традицией на долгие годы.
Предлагаю, так же, внести этот значок в избирательные бюллетени.
Особенно в бюллетени для второго тура голосования.
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06.11.2021 09:43 Ответить
У вас в кацапстане за такое чирик строгача дают, так что боюсь не приживется
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06.11.2021 09:51 Ответить
за - сeрдeчко. проти - фак. трe попросити цукeрбeрга замiнити дислайк на фак для укр. сeгмeнту
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06.11.2021 10:46 Ответить
Видишь зельцман🤢🤡🐲 делай 🖕🏼 Фак!!!
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06.11.2021 22:38 Ответить
Я так насмеялась. Все фотожабы класснейшие, особенно с Ярошем и туалетной бумагой.Как раз поднялось настроение, а то вчера сын вакцинироваться и я немного переживаю, чтобы без всяких осложнений прошло.
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06.11.2021 10:05 Ответить
Спасибо, что про вакцинацию упомянули.
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06.11.2021 10:36 Ответить
Если Ваш сын вакцинировался британской астразенекой, не пускайте его за руль автомобиля. Постоянно тянет на встречную полосу движения, т.к. в Англии левостороннее, а ещё может приснится королева Елизавета II, отвращение к борщу и любовь к овсянке
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06.11.2021 10:40 Ответить
Особенно с гео, уважаемая, аль не заметила?
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06.11.2021 21:44 Ответить
НІЯКА фотожаба не переплюне реальність рашки

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06.11.2021 10:57 Ответить
Обычная среда обитания лаптеногих.
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06.11.2021 14:42 Ответить
Це він в "рускій мір" окунувся
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06.11.2021 16:17 Ответить

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06.11.2021 16:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 #СлугаНароду https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD #Процишин https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/facebookdown #FacebookDown
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
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06.11.2021 18:00 Ответить
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06.11.2021 18:35 Ответить
Этот фак навечно! Он как "Чёрный квадрат" Малевича.
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06.11.2021 18:40 Ответить
Лерос фотохудожник - йому можна все, а от як з Поляковим, вже не вийде після цього пальця
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06.11.2021 18:43 Ответить
"Он художник, он так видит")
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11.11.2021 18:51 Ответить
СВІЖАК ВІД ПРОЦИШИНА -зовсім свіжажаба

https://www.youtube.com/post/Ugkx_Whyif632OIEXUYFIlTklk_TbH7fu3fr
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06.11.2021 18:48 Ответить
Шось у Лероса лЄрос якийсь засушений...
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06.11.2021 19:18 Ответить
як перэболевший сыфылисом
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06.11.2021 21:10 Ответить
А шо у них такий?
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07.11.2021 09:40 Ответить
что с пипикой леруса?
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06.11.2021 21:09 Ответить
Японською це звучить ...
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08.11.2021 12:17 Ответить
лерос, за таку пипику подай на рисовальщиков в суд
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06.11.2021 21:12 Ответить
Нарисовано с натуры, Сеня.
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06.11.2021 21:42 Ответить
Средний палец Лероса вошёл в историю.
Россия от зависти слюнями исходит.
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07.11.2021 01:17 Ответить
Голодовка для плебса, а михуїл кушают!

https://www.youtube.com/watch?v=6vG7yZsDYc0&t=0s როგორ ჭამს სააკაშვილი (як їсть Саакашвіллі)

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07.11.2021 23:17 Ответить
 
 