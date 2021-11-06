Труба "русского мира", послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Сбылись мечты "народные"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У олигархов теперь два пути - работать "в белую" или начать "черную страницу" своей истории, - Зеленский

Ударим офшорами по бездорожью!

Совпадение?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош.

Микеланджело Буонарроти - "Сотворение Прецедента"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос с трибуны ВР показал в сторону президента Зеленского и главы ОП Ермака нецензурный жест средним пальцем

Какая разница...

... звучит песенка куклы из "Игры кальмара"

Труба "русского мира"

Кремлёвское обострение

Разницы нет...

Тундра пылает...

Больше фотошопов смотите здесь