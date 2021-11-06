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Труба "русского мира", послание Гео Лероса президенту, кремлёвское обострение. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Какая разница...
... звучит песенка куклы из "Игры кальмара"
Труба "русского мира"
Кремлёвское обострение
Разницы нет...
Тундра пылает...
Больше фотошопов смотите здесь
Топ комментарии
+30 Отто Фельдкурат
показать весь комментарий06.11.2021 09:42
+27 Павло Дудра
показать весь комментарий06.11.2021 10:57
+23 Максим Максимович #492073
показать весь комментарий06.11.2021 09:43
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- усі цитати всередині текстів, наведені російською мовою, повинні відтворюватися в українській транскрипції:
Труба "
русского мираруского міра", послання Гео Лероса президенту, кремлівське загострення.
Предлагаю, так же, внести этот значок в избирательные бюллетени.
Особенно в бюллетени для второго тура голосования.
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 #СлугаНароду https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD #Процишин https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/hashtag/facebookdown #FacebookDown
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
https://www.youtube.com/post/Ugkx_Whyif632OIEXUYFIlTklk_TbH7fu3fr
Россия от зависти слюнями исходит.
https://www.youtube.com/watch?v=6vG7yZsDYc0&t=0s როგორ ჭამს სააკაშვილი (як їсть Саакашвіллі)