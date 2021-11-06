В ужасном ДТП на Николаевщине погибли три человека, в том числе двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вследствие столкновения двух автомобилей в Николаевской области погибли три человека, в том числе двое детей. Еще четыре человека получили травмы, в том числе трое детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в 1:48 на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле с. Шевченково Витовского района.
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли 3 человека, в том числе двое детей (2016 и 2018 г.р.) и травмированы 4 человека, в том числе трое детей (2014, 2015 и 2020 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
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Люди втратили страх там, де треба боятись.
Натомість страшаться буденних речей.
Ну і нафіга вони взагалі на дорозі потрібні?
Я розумію, що в лобовому зіткненні копійки з відмовившими тормозами або з рейкою, що заклінила, з ******** кросовером, перемога буде явно не за копійкою, але цей непотріб може стати причиною більш серьозної ДТП.
А те що там були діти, то вже життя. Родина могла їхати з села в село, тощо. Це могла бути поїздка на невилику відстань.
Проблема в Украине возникла не из -за света фар ,
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
Майте хоч і чарівну машину, але якщо на червоний 160км/год, то хоч лоб в лоб, хоч іззаду, хоч по дотичній, то смерть!
Причому самі дебіли і не дохнуть, а вбивають сторонніх, як Зайцева!
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
https://svidok.info/uk/news/5990
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https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA
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https://novosti-n.org/video/V-Nykolaeve-96letnego-pensyonera-pogybshego-na-zebre-sledovately-pryznaly-vynovnim-v-DTP-VYDEO--120754