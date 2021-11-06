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Новости Фото ДТП
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В ужасном ДТП на Николаевщине погибли три человека, в том числе двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вследствие столкновения двух автомобилей в Николаевской области погибли три человека, в том числе двое детей. Еще четыре человека получили травмы, в том числе трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в 1:48 на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле с. Шевченково Витовского района.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли 3 человека, в том числе двое детей (2016 и 2018 г.р.) и травмированы 4 человека, в том числе трое детей (2014, 2015 и 2020 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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В ужасном ДТП на Николаевщине погибли три человека, в том числе двое детей 01
В ужасном ДТП на Николаевщине погибли три человека, в том числе двое детей 02
В ужасном ДТП на Николаевщине погибли три человека, в том числе двое детей 03

Автор: 

ДТП (7673) Николаевская область (2121)


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Топ комментарии
+17
Везуть дітей і летять мов скажені...
Люди втратили страх там, де треба боятись.
Натомість страшаться буденних речей.
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06.11.2021 10:34
+17
Люди їздять на тому, на що у них вистачає грошей.
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06.11.2021 10:46
+7
Всех, кто норовит ездить на совковом хламе, нужно относить к группе склонных к суициду...
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06.11.2021 10:35
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Везуть дітей і летять мов скажені...
Люди втратили страх там, де треба боятись.
Натомість страшаться буденних речей.
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06.11.2021 10:34 Ответить
Може то зустрічні гнали
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06.11.2021 11:07 Ответить
Як я розумію, в обох автівках були діти.
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06.11.2021 11:12 Ответить
Всех, кто норовит ездить на совковом хламе, нужно относить к группе склонных к суициду...
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06.11.2021 10:35 Ответить
Люди їздять на тому, на що у них вистачає грошей.
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06.11.2021 10:46 Ответить
Зато жизней у них явно есть лишних...
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06.11.2021 10:51 Ответить
Так, на ремонт цьго металобрухту та зимову гуму грошей теж нема.
Ну і нафіга вони взагалі на дорозі потрібні?
Я розумію, що в лобовому зіткненні копійки з відмовившими тормозами або з рейкою, що заклінила, з ******** кросовером, перемога буде явно не за копійкою, але цей непотріб може стати причиною більш серьозної ДТП.
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06.11.2021 11:07 Ответить
То, що ви думаєте, зовсім не співпадає з існуючою реальністю. Більшость аварій трапляється від порушення швидкісного режиму та правил обгіну.
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06.11.2021 13:02 Ответить
У копейки нет рулевой рейки😁
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06.11.2021 18:11 Ответить
Коментувати варто тоді, коли щось розумієш. Яка рейка у "копійки", спеціаліст? Так у всьому. Такі всі зелені спеціалісти....
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07.11.2021 11:28 Ответить
Какое лобовое, если жигулю в задницу вьехали?
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08.11.2021 00:15 Ответить
Сейчас ночью вообще крайне некомфортно ездить. Скорость выросла значительно, при этом ничерта не видно на новом черном асфальте, часто минимум разметки, плюс постоянные загадки проектировщиков дороги в виде незаметных кольцевых развязок и тп. Самоубийство выезжать на такую дорогу ночью на тихоходном еле заметном корыте, там же задние фонари светят как глаза мыши в темноте.
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06.11.2021 12:23 Ответить
Судя по фото, жигулю в зад влетели
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06.11.2021 12:25 Ответить
плюс туманы с мрякой , мокрый асфальт и даже дым - дятлы сжигают поля ...
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06.11.2021 13:10 Ответить
и я даже сомневаюсь шо у него задние фонари вообще работали...сколько обращал внимание на этих корытах почему то всегда только один работает ... зато впереди халогенки -прожекторы плять ...
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06.11.2021 13:19 Ответить
Тобто проблема не в перевищенні швидкост
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06.11.2021 16:14 Ответить
Тобто ви б поїхали зі своїми дітьми в час ночі на сліпій непомітній машині розуміючи, що потік транспорту їде майже вдвічі швидше і вас непомітно при зустрічному світлі фар.
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06.11.2021 16:36 Ответить
Ось тіки не треба маніпулювати. По-перше - який старий не був би жигуль, якщо в нього працюють світлові прибори (навіть за гостами 40 річної давності), то він помітний. По - друге, допустима швидкість на тій дорозі - 80 км/год. А те, що чомусь усі важають, що там можна їхати 120 км/год, то корень проблеми.
А те що там були діти, то вже життя. Родина могла їхати з села в село, тощо. Це могла бути поїздка на невилику відстань.
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06.11.2021 17:09 Ответить
Я б не писав про середній стан таких авто якби сам не стикався з цими привидами на дорозі. Не тільки я звичайно. Якщо авто не може їхати зі швидкістю потоку, і габарити непомітні, це автоматично аварійний стан авто. На дорогах створені умови для високої середньої швидкість та небезпечних обгонів. Це не тільки із-за ментальності водіїв, це відношення україни до життя людини. В нас немає автобанів для швидкого транзиту, та альтернативних нормальних доріг для місцевих, всі їдуть одним потоком.
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07.11.2021 01:02 Ответить
Ще раз повторюю. Люди не мають інших транспортних засобів. Ідуть на тому, що можуть. І треба бути готовим до зустрічі з такими.
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07.11.2021 08:20 Ответить
Не треба корчити із себе святого з ідеального світу. Лише бідність в головах пояснює подібні ризики та навмисне створення аварійної ситуації з високою ймовірністю жертв, слова матері з жигулів: "Он подошел весь в крови. Когда собрались люди, он начал говорить, что мы стояли без света. Без ничего. Но мы не стояли, мы ехали потихоньку. Мой муж не был пьян" https://tsn.ua/ru/exclusive/v-strashnom-dtp-v-nikolaevskoy-oblasti-pogib-otec-s-dvumya-dochermi-kto-vinovat-i-kak-chuvstvuyut-sebya-travmirovanye-1903690.html
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07.11.2021 16:43 Ответить
Святих не буває. Ключовий коментар узагальнював усіх користувачів старих авто. І я наполягаю, що треба бути готовим до будь-яких ситуацій і не треба їхати там де дозволено 80 км/год зі швидкістю набагато більше. На місці сталого Жигуля могла бути просто корова, яка виперлася на дорогу і за законами України винним був би водій автомобіля, який її збив, бо не урахував ситуації на дорозі.
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07.11.2021 17:23 Ответить
Та просто раніше страх був зловити яму, і не одне колесо довелося міняти. Останнім часом головний страх коли їдеш на всі 120-130 (середня швидкість легкових авто на гарній дорозі), і ловиш "привида".
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07.11.2021 20:27 Ответить
какой поток в 2 часа ночи?
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07.11.2021 19:06 Ответить
Например основная транзитная дорога с восточной на западную Украину, Стрый - Изварино. Ее отремонтировали, но она по прежнему идет через села. Там скорости бывают космические, но ездят там местные в том числе, потому что одна дорога, по которой можно выехать на Киев или запад, или в соседнее село на дискотеку на старом корыте... Странно что это еще новость для кого-то.
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07.11.2021 20:40 Ответить
а вас не бентежить той факт що водій повинен вибирати швидкість керуючись погодніми умовами,станом дороги і авто ?
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06.11.2021 19:21 Ответить
Водій вибере потрібну швидкість, якщо помітить небезпеку. Треба бути помітним, якщо твоя швидкість небезпечно мала. Якщо небезпечно непомітний, то краще чекати до ранку, або хочаб їдь як всі, адекватно ситуації.
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07.11.2021 01:10 Ответить
з вами складно дискутувати ! ви спираетесь на те що вам всі винні,а повинні спиратись на ПДР!
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07.11.2021 16:38 Ответить
Ви не розумієте, що авто без габаритних вогнів серед дороги майже неможливо помітити при зустрічному світлі фар. Уявіть собі таку підставу і подумайте головою хто створив ситуацію, які наслідки будуть навіть при 90км на годину.
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07.11.2021 16:46 Ответить
пис-тец логика.. вы англичанин ?
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06.11.2021 13:07 Ответить
Может дело не в машине а в прокладке между рулем и креслом? Может модель машины дело второе? Тебе легче,, что зе-путат Трухин людей покалечил, а самому хоть бы что?
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06.11.2021 11:15 Ответить
++×++++++++++++++!!!
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06.11.2021 12:04 Ответить
Тобто, вбивати людей дозволити тільки власникам дорогих автівок.
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06.11.2021 11:17 Ответить
Запретить эксплуатацию транспортных средств, не имеющих систем пассивной безопасности, способных защитить водителя и пассажиров от смерти.
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06.11.2021 11:22 Ответить
Валера , все пропагандисты -вакцинаторы такие фашисты как ты ? То ты предлагал в Бабьем Яру растреливать антиваксов , то оправдываешь убийство невинных людей только из за того что они ездят на стареньких Жигулях , злой ты человек.
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07.11.2021 11:03 Ответить
Мой призыв увеличить безопасность водителей и пассажиров - это в твоей голове фашизм? Ты точно кацап!

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07.11.2021 11:07 Ответить
а если пасат даст в жопу гольфу. тоже жигули будут виноваты? или таврии?
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06.11.2021 11:44 Ответить
А ели "пасат даст в жопу гольфу", ничего не будет - все останутся живы.
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06.11.2021 12:22 Ответить
ты вообще понял, о чем я? все набросились на жужа. а он получил в зад а не лобовое. то кто виноват? прочитай начала тему, разберись кто что доносит, потом подъ....бывай. а то глупо выглядешь
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06.11.2021 12:30 Ответить
Намекаешь, что если б жигуль сложился в блин от удара с другой стороны, в нем бы все выжили?
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06.11.2021 12:33 Ответить
я не намекаю а утверждаю. иномарка догнала жужа а не лобовое. и что все накинулись на жужа. ты мне пишешь не по той теме которую я затронул. былиб живы не былиб...у ином разбита правая перед сторона. у жужа удар больше в левую заднюю. жуж находиться далше иномар по ее движению. что еще нужно чтоб не срать водилу жужа. еслиб жуж стоял. иномар оторвал бы себе перед колесо 100%. он его догнал.
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06.11.2021 12:41 Ответить
Я пишу о том, что жигули, москвичи и прочий совковый хлам несут опасность для жизней тех, кто внутри них едет. И это очевидный и неоспоримый факт. А значит, те, кто залезает внутрь этого хлама, осознают опасность для своих жизней, что можно расценить как склонность к суициду.
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06.11.2021 12:45 Ответить
значить мы пишем о разных вещах. согласен что совковый хлам, это плохо но хреновая иномара еще хуже так как на них скорость не ощущаеться. у меня стажа 37 лет. знаю о чем говорю.
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06.11.2021 13:01 Ответить
.. и для окружающих тоже...
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06.11.2021 13:15 Ответить
Безусловно.
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06.11.2021 13:18 Ответить
несет опасность для жизней тех, кто на этих дорогах едет.......

Проблема в Украине возникла не из -за света фар ,
а
в ширине европейских авто - 2 метра 45 см .
И где же эти доблестные смотрители дорог в кабмине .
Только сотни тысяч получать ..
.Ширина трасс в Украине по сов. стандартам - 5 метров 5о сантиметров плюс
обломанная обочина .
Встречным ночью практически не остается шансов разойтись с миром .
Ночью лучше не выезжать на районные трассы .
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06.11.2021 19:38 Ответить
Гольфы тоже старые бывают
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06.11.2021 13:14 Ответить
И что - на старых гольфах у нас рассекает по дорогам больше, чем в жигулях и москвичах?
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06.11.2021 13:16 Ответить
А это какого года выпуска ДТП на встречке . Авто из ЕС.
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06.11.2021 19:44 Ответить
Достали вы со своими бляхами, возьмите авто из ЕС 70 годов выпуска как эта жига, те же гольфы, результат будет еще хуже чем у жиги
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07.11.2021 05:11 Ответить
Теперь до 40км\ч по трассе снизят?
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06.11.2021 10:48 Ответить
Мне "нравится",когда после какого-то крупного дтп пересматриваю лимиты скорости,а гонщики как гоняют,так и будут гонять,а страдают обычные люди.
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06.11.2021 10:51 Ответить
На этом участке дело не в скорости. Она постоянно забита. и сплошная разделительная. Идут на обгон - получают лоб в лоб
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06.11.2021 11:11 Ответить
где ты видел лобовую?
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06.11.2021 11:46 Ответить
Ты дурак или скандалист?. Идти в "лоб"! не значит до конца. Можно по касательной, можно уйти на обочину. Это что-то изменит?
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06.11.2021 11:50 Ответить
Жалко детей!! Божий промысел...
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06.11.2021 11:05 Ответить
у жужа морда целая. лобовухи не было быстрее его догнала иномарка. но почемуто все коменты против него. слепые что ли?
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06.11.2021 11:40 Ответить
Стоит проехать несколько раз ночью по новой трассе, чтобы понять какую опасность создают старые авто, едущие 70-80 км в час там, где все выжимают как на автобане. У старого хлама задние фонари тусклые или не горят вовсе, в дождь это смертельно опасно. Передние фары тоже светят чисто формально, ноль видимости на трассе, вот и плетутся на свой страх и риск.
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06.11.2021 12:39 Ответить
Сколько у нас в стране дорог где разрешено ехать больше 90? 130 на дороге со встречным движением это убийство - самоубийство.
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06.11.2021 18:19 Ответить
А сколько людей в церковь ходит? Единицы!
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06.11.2021 19:17 Ответить
ПаРашинский автопром убивает...
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06.11.2021 11:55 Ответить
Вбиває швидкість і попіл в голові, а не машини!
Майте хоч і чарівну машину, але якщо на червоний 160км/год, то хоч лоб в лоб, хоч іззаду, хоч по дотичній, то смерть!
Причому самі дебіли і не дохнуть, а вбивають сторонніх, як Зайцева!
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06.11.2021 12:02 Ответить
Кожен депнь смертельні ДТП, і ніщо не вчить як що самі дурні,пожалійте хоч дітей .
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06.11.2021 12:25 Ответить
Детей жалко до слез... Царствие им небесное.... водители авто дегенераты, везешь детей, будь в 5 раз осторожен....
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06.11.2021 12:42 Ответить
Может иконок и крестиков на зеркале было мало?
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06.11.2021 12:43 Ответить
Це цигани. Невідомо, чи взагалі водій мав хоч якесь посвідчення
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06.11.2021 12:58 Ответить
Не факт, что вообще расследуют. Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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06.11.2021 14:03 Ответить
А вот мне помогли неравнодушные и сбросили ещё материалы по работе Николаевского Следственного Управления по расследованию ДТП.

https://svidok.info/uk/news/5990

………………………………………………………..

https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA

……………………………………………………………………………….

https://novosti-n.org/video/V-Nykolaeve-96letnego-pensyonera-pogybshego-na-zebre-sledovately-pryznaly-vynovnim-v-DTP-VYDEO--120754
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06.11.2021 14:05 Ответить
 
 