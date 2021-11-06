В ужасном ДТП на Николаевщине погибли три человека, в том числе двое детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вследствие столкновения двух автомобилей в Николаевской области погибли три человека, в том числе двое детей. Еще четыре человека получили травмы, в том числе трое детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в 1:48 на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле с. Шевченково Витовского района.

"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли 3 человека, в том числе двое детей (2016 и 2018 г.р.) и травмированы 4 человека, в том числе трое детей (2014, 2015 и 2020 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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