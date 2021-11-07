В Черкасской области ВАЗ влетел на встречной полосе в грузовик - погибли три человека. ФОТОрепортаж

В дорожно-транспортном происшествии в Черкасской области погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 6 ноября на трассе Киев-Знаменка примерно в 18:30.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся", - говорится в сообщении.

Вследствие аварии погибли 30-летний водитель DAF, а также пассажир и водитель ВАЗ-2104, 1968 и 1979 года рождения.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).