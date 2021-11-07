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Новости Фото ДТП
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В Черкасской области ВАЗ влетел на встречной полосе в грузовик - погибли три человека. ФОТОрепортаж

В дорожно-транспортном происшествии в Черкасской области погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня сообщила пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 6 ноября на трассе Киев-Знаменка примерно в 18:30.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2104 допустил столкновение на встречной полосе движения с грузовым автомобилем DAF. После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет и грузовик загорелся", - говорится в сообщении.

Вследствие аварии погибли 30-летний водитель DAF, а также пассажир и водитель ВАЗ-2104, 1968 и 1979 года рождения.

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В Черкасской области ВАЗ влетел на встречной полосе в грузовик - погибли три человека 01
В Черкасской области ВАЗ влетел на встречной полосе в грузовик - погибли три человека 02
В Черкасской области ВАЗ влетел на встречной полосе в грузовик - погибли три человека 03
В Черкасской области ВАЗ влетел на встречной полосе в грузовик - погибли три человека 04

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Автор: 

ДТП (7673) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+16
Ты идиот?
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07.11.2021 14:05
+9
Можливо кацап, що впринціпі = ідіот.
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07.11.2021 14:06
+6
Це вже занадто. Ермаки та зеленські будуть відповідати багато за що. Там вже не один термін світить. Але ось за таке відповідати повинен "воділа", який чомусь опинився на зустрічній смузі.
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07.11.2021 14:08
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Наслідки, нових (якісних) доріг зеленої влади.
Кожна смерть на новій дорозі - відповідальність Єрмаків та Зеленських = (моральних уродів), які не розуміють наслідків своїх противправних дій.
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07.11.2021 14:03 Ответить
Ты идиот?
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07.11.2021 14:05 Ответить
Можливо кацап, що впринціпі = ідіот.
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07.11.2021 14:06 Ответить
Сходи до лікаря, може у тебе ще е шанс.
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07.11.2021 14:05 Ответить
Це вже занадто. Ермаки та зеленські будуть відповідати багато за що. Там вже не один термін світить. Але ось за таке відповідати повинен "воділа", який чомусь опинився на зустрічній смузі.
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07.11.2021 14:08 Ответить
Фиона, иди к своему Шреку... В пещеру, к лучине.
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07.11.2021 14:29 Ответить
Водителей которые привиты британской вакциной астра зенека тянет на левую полосу движения
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07.11.2021 14:29 Ответить
да є такий баян!
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07.11.2021 14:36 Ответить
саме цікаве-чому його понесло на зустрічну смугу
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07.11.2021 14:16 Ответить
Обганяв ,об'їзджав яму, тріснуло ліве переднє колесо - різні причини можуть бути .
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07.11.2021 15:35 Ответить
Дороги перед пішоходними переходами та світлофорами мають бути обов`язково з півметровими ямами (рвами та колючим дротом), щоб кожний недоумок (володілець Лексуса, Акури, Нисана з великими колесами) під час прямування на не дозволеній швидкості гальмував - розуміючи, що по іншому це буде остання подорож на такій швидкості.
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07.11.2021 14:21 Ответить
А що таке "володілець" ?!

Про "власник" не, не чув ?
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07.11.2021 14:34 Ответить
є такe новe у вжитку слово. у юриспрудeнцii начe появилося.
власник - цe собствєннiк. а нe завжди собствєннiк володiє майном фiзично. той хто володiє фiзично а нe юридично є володiльцeм. власник можe бути володiльцeм i власником одночасно коли має юридичнe право на майно i ним володiє фiзично a нe здає в арeнду наприклад.
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07.11.2021 14:42 Ответить
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07.11.2021 15:11 Ответить
нe окучуєш? хто є орeндар? вiн жe нe володiє юридично як власнiстю. а володiє за iншими нормами закону
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07.11.2021 15:17 Ответить
И снова отличилась совковая колесница для самоубийц - сложилась плотненько, как под прессом.
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07.11.2021 14:22 Ответить
Тут больше вопросов к пилоту, убиться можно на любой машине, хотя вазы тазы, к этому больше расположены
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07.11.2021 14:30 Ответить
під вантажівкою можна і в секвої загинути....
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07.11.2021 14:33 Ответить
Можно, но второй день подряд в блин складывается совковый хлам.
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07.11.2021 14:36 Ответить
Складається, але як міг загинути водій вантажівки?
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07.11.2021 15:05 Ответить
" Після зіткнення транспортні засоби з'їхали в кювет і вантажівка зайнялася". Можливо ,причина саме в цьому.
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07.11.2021 15:37 Ответить
другий день підряд нам на тому концентрують увагу, наче тільки відра з гайками потрапляють у смертельні дтп.
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07.11.2021 18:27 Ответить
Это же очевидно, что ведро с гайками из совка не оставляет шансов выжить тем, кто внутри, при любой более-менее серьезной аварии.
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07.11.2021 18:29 Ответить
Самі безпечні то є САМАЛЬОТИ. ВОТ. Купуйте самальоти - тільки не АЄРОФЛОТА. Найменше аварій.
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07.11.2021 18:42 Ответить
ідіот який за десятку взяв Беху для МЕНЕ на дорозі в рази небезпечніший за водія відра з гайками, бо в них не тільки жлоби камікадзе катаються, а в основному люди старшого віку які справно дотримуються ПДР. так зрозуміліше пані ?
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07.11.2021 19:20 Ответить
Не зрозуміла, Звідки стільки АГРЕССІЇ на простий жарт, чи я ВАМ писала що я не згодна з Вашими агрументами? До речі я також за кермом більше 10 років. Тихше Пане на поворотах, а то мабуть дріфтувати не вмієте.
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07.11.2021 19:25 Ответить
де ви агресію побачили
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07.11.2021 19:34 Ответить
Тобто оця ваша історія про БЄХУ й жлоба який вас протаранив - з ЗАПИТАННЯМ -чи я взагалі можу осягнути глибину вашої образи була взагалі відповіддю на мій жарт? Перечитайте своє зверхнє звернення до мене на безневинний жарт. Яке саме слово вас так "зацепило"? Самальот? Чи то просто ви не в настрої були?
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07.11.2021 19:41 Ответить
Ви влізли у діалог з недоречним жартом, а потім ще і агресію в моєму дописі "знайшли"
ну що ж логічно.
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07.11.2021 19:54 Ответить
перепрошую - я до вас на Вулиці підійшла? чи влізла до вашої домівки? Це ЗАГАЛЬНИЙ форум для всіх. І кожен користувач інтернету може до вашої розмови приєднатися? Чи я чогось не розумію? Чи то у Вас мЄждусАбойчик був? Чи тут взагалі УСІ СУРЬЙОЗНІ мужчини лише зібрались? І взагалі навіть в темі про Смерті ніхто не жартує? Чи може то я ОБРАЗИЛА чиюсь Гідність? Чи то пожартувала на тему ТАБУ? Покійників не чіпала - бо маю власні переконання. Чи то Ви лише тому що я жінка - вирішили мене "розуму" навчити? Повчайте рідних вдома, то ваша власна справа. Не хочете щоб влазили в розмову - подзвоніть на телефон, або йдіть в окремий чат. Бай Обіжулькін.
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07.11.2021 20:01 Ответить
можна загинути і у броньованому авто, якщо срати на ПДР, та не користуватись пасками безпеки.
а то у нашого бидла відразу як купуєть іномарка то замовляються заглушки.
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07.11.2021 19:22 Ответить
Как можно летать на этом говне, люди совсем двинутые
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07.11.2021 14:27 Ответить
" До такіх скоростєй" - це до яких ? Там достатньо було ,щоб при зустрічному ударі кожен їхав навіть і 60 км на годину . Для ВАЗа це точно рівнозначно удару в бетонну стіну на швидкості 120 км на годину. Для ДАФа ,звісно ситуація інша ,через те ,що його маса значно більша. Але і це не врятувало водія вантажівки.
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07.11.2021 15:43 Ответить
В Европе и США отчаянно нуждаются в Дальнобоях.США уже обсуждают допуск 18 летних.
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07.11.2021 14:40 Ответить
Дивно, у нас купа водіїв катається по Україні, могли би поїхати туди. І не на лайні катаються, розмовляв з одним, категорично не хоче сідати на Вольво в целофані чомусь.
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07.11.2021 15:07 Ответить
ну бо певно щоб кататись в Європі чи США потрібно іноземну мову знати....
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07.11.2021 18:29 Ответить
а ничего что у человека геморрой?
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07.11.2021 19:16 Ответить
совковая классика это диагноз.. не лечится ничем.
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07.11.2021 19:21 Ответить
 
 