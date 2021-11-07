РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости Фото
4 268 17

Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Черновицкого отряда поймали контрабандистов, шпионивших с помощью беспилотных летательных аппаратов за пограничными нарядами и переправлявших контрабандные сигареты через границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что накануне оперативники Черновицкого отряда с привлечением спецназа "Дозор" и резервов отдела "Красноильск" задержали двух человек без документов, которые за пять километров до границы дистанционно управляли летательным аппаратом.

Смотрите также: Трех живых волков пытались вывезти в Непал под видом собак породы лайка, - Киевская таможня. ФОТО

"По результатам осмотра места происшествия и опроса задержанных, правоохранители не исключают вероятность того, что мужчины отслеживали передвижения пограничных нарядов и по небу перемещали табачную продукцию через границу, на что указывает грузоподъемность обнаруженного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Кроме летательного аппарата на месте взлета и посадки БПЛА правоохранители обнаружили также два автомобиля Ford Connect и Mitsubishi Pajero. Сейчас  все детали выясняет следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.

Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине 01

Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине 02
Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине 03
Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине 04
Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине 05

Смотрите также: Нелегальный спиртопровод протяженностью более 2 км обнаружили на границе с Молдовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (894) Госпогранслужба (6421) контрабанда (2409) сигареты (867)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
їх нагороджувати потрібно ))))- вам то що до цього - окрім того що не діляться ...., вони ж не ввозять товар , як ті яких кришуе Контора та всі інші ...дайте людям заробляти ...
показать весь комментарий
07.11.2021 16:14
+1
Перевірити, якщо вивозять сигарети з дійсними акцизними марками, то треба їм це ПДВ вернути за експорт товару.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:39
+1
ППЦ кацапня тупорила косить під «українців»)
показать весь комментарий
07.11.2021 17:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
їх нагороджувати потрібно ))))- вам то що до цього - окрім того що не діляться ...., вони ж не ввозять товар , як ті яких кришуе Контора та всі інші ...дайте людям заробляти ...
показать весь комментарий
07.11.2021 16:14 Ответить
А якже євроінтеграційна священна корова для українців?
показать весь комментарий
07.11.2021 16:37 Ответить
ППЦ кацапня тупорила косить під «українців»)
показать весь комментарий
07.11.2021 17:12 Ответить
Перевірити, якщо вивозять сигарети з дійсними акцизними марками, то треба їм це ПДВ вернути за експорт товару.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:39 Ответить
их бин коза ностас из острова сигоретос
показать весь комментарий
08.11.2021 08:53 Ответить
 
 