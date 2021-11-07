Двух контрабандистов, шпионивших за пограничниками с помощью дрона, задержали на Буковине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Черновицкого отряда поймали контрабандистов, шпионивших с помощью беспилотных летательных аппаратов за пограничными нарядами и переправлявших контрабандные сигареты через границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что накануне оперативники Черновицкого отряда с привлечением спецназа "Дозор" и резервов отдела "Красноильск" задержали двух человек без документов, которые за пять километров до границы дистанционно управляли летательным аппаратом.

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"По результатам осмотра места происшествия и опроса задержанных, правоохранители не исключают вероятность того, что мужчины отслеживали передвижения пограничных нарядов и по небу перемещали табачную продукцию через границу, на что указывает грузоподъемность обнаруженного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

Кроме летательного аппарата на месте взлета и посадки БПЛА правоохранители обнаружили также два автомобиля Ford Connect и Mitsubishi Pajero. Сейчас все детали выясняет следственно-оперативная группа Национальной полиции в Черновицкой области.









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