В результате обстрелов РФ на Донбассе погиб воин 24-й бригады Виталий Павлысько. ФОТО

В зоне проведения ООС во время исполнения служебных обязанностей 7 ноября погиб старший сержант Виталий Павлысько.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила в Фейсбуке Яворовская РГА.

"Сегодня в районе проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец г. Яворова - главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий военной службы по контракту 24 ОМБр, главный сержант", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлысько, родившийся 29 ноября 1973 года, с 2015 года и по сей день защищал Родину.

У воина остались жена, сын, дочь, мать и отец.

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В официальном Фейсбуке 24-й отдельной механизированной бригады имени князя Даниила отмечается: "Виталий, вместе с другими военнослужащими, находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики совершили обстрел из 120 мм минометов. Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами, в результате чего Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Побратимы и командование подразделения, где главный сержант Павлысько Виталий Николаевич проходил службу с самого начала русско-украинской войны, вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, постоянно проявлявшего разумную инициативу и всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и побратимов.

Он навсегда останется в нашей памяти как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину".



