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Новости Фото Война
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В результате обстрелов РФ на Донбассе погиб воин 24-й бригады Виталий Павлысько. ФОТО

В зоне проведения ООС во время исполнения служебных обязанностей 7 ноября погиб старший сержант Виталий Павлысько.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщила в Фейсбуке Яворовская РГА.

"Сегодня в районе проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец г. Яворова - главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий военной службы по контракту 24 ОМБр, главный сержант", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлысько, родившийся 29 ноября 1973 года, с 2015 года и по сей день защищал Родину.

У воина остались жена, сын, дочь, мать и отец.

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В официальном Фейсбуке 24-й отдельной механизированной бригады имени князя Даниила отмечается: "Виталий, вместе с другими военнослужащими, находился на боевых позициях. Именно в этот момент боевики совершили обстрел из 120 мм минометов. Во время обстрела, когда главный сержант Павлысько вместе с другими военнослужащими перемещались в укрытие, одна из вражеских мин разорвалась рядом с бойцами, в результате чего Виталий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Побратимы и командование подразделения, где главный сержант Павлысько Виталий Николаевич проходил службу с самого начала русско-украинской войны, вспоминают его как очень смелого, порядочного, ответственного, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, хорошего воина и авторитетного армейца, постоянно проявлявшего разумную инициативу и всегда был надежной поддержкой и опорой для своих командиров, подчиненных и побратимов.

Он навсегда останется в нашей памяти как Герой, отдавший свою жизнь за наше государство, за свободную и независимую Украину".

В результате обстрелов РФ на Донбассе погиб воин 24-й бригады Виталий Павлысько 01

В результате обстрелов РФ на Донбассе погиб воин 24-й бригады Виталий Павлысько 02
В результате обстрелов РФ на Донбассе погиб воин 24-й бригады Виталий Павлысько 03

потери (4382) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+46
Вічна пам'ять...
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07.11.2021 18:28
+35
Не бачимо миттєвої відповіді Османського на вбивство нашого Бійця ... Чи це його не турбує, бо це ж не Шифір з його постановочним інсценуванням замаху!!! 😡 ..
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07.11.2021 18:30
+29
Путлер, будь ты проклят, гад. Тебя проклинает и ненавидит вся Украина, весь мир. Особенно - родные 14 тысяч убитых на Донбассе, родные погибших в малазийском Боинге, в Сирии, в Чечне, везде где ты совершал военные преступления. Ты будешь подыхать в страшных мучениях, свинособака плешивая!!
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07.11.2021 18:30
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Вічна пам'ять...
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07.11.2021 18:28 Ответить
Не бачимо миттєвої відповіді Османського на вбивство нашого Бійця ... Чи це його не турбує, бо це ж не Шифір з його постановочним інсценуванням замаху!!! 😡 ..
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07.11.2021 18:30 Ответить
Він щойно привітав нашого боксера з перемогою. Для нього це важливіше...
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07.11.2021 18:32 Ответить
Путлер, будь ты проклят, гад. Тебя проклинает и ненавидит вся Украина, весь мир. Особенно - родные 14 тысяч убитых на Донбассе, родные погибших в малазийском Боинге, в Сирии, в Чечне, везде где ты совершал военные преступления. Ты будешь подыхать в страшных мучениях, свинособака плешивая!!
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07.11.2021 18:30 Ответить
щупальця Путлера сидять на Банковій...

немає чого проклинати Путлера, коли в центрі Києва його посіпаки !
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07.11.2021 20:27 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
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07.11.2021 18:31 Ответить
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07.11.2021 18:39 Ответить
"добрий спортивний ранок"...... а в родині Павлисько страшне горе

Слава Україні !
Герою Слава !

Смерть ворогам...
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07.11.2021 19:00 Ответить
тепер ЗЕленський хай не бреше, що не може завадити смертям наших Героїв !

Після удару Байрактара всі побачили, наших Воінів можна врятувати від смерті

Але в ЗЕленского для цього немає бажання...
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07.11.2021 20:26 Ответить
Україні потрібен Головнокомандувач !
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07.11.2021 20:29 Ответить
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08.11.2021 13:37 Ответить
Царство небесне українському захиснику !
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07.11.2021 19:00 Ответить
Герої не вмирають
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07.11.2021 19:20 Ответить
Царство небесне Герою. Щирі співчуття родині, тільки невимовний біль та сльози, бо ні кінця, ні краю...
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07.11.2021 19:26 Ответить
Де відповідь ?
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07.11.2021 19:37 Ответить
отой безтрупний для ворогів постріл байрактару був за усіх наступних загиблих воїнів після наступного загострення ?
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07.11.2021 19:44 Ответить
це під час заміни МО, котрий незабезпечив армію , з наступним входженням у справи нового й обовязковим аудитом дєлІшєк ТАРАНА...
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07.11.2021 19:46 Ответить
Росіяни мають відповісти своєю кровю за це. Чому наші безпілотники не знищили міномети разом з росіянами ?
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07.11.2021 20:17 Ответить
Дякуєм тобі козаче !!!
За гідно прожите життя, за те, що стояв на захисті України...
Спочивай з миром !
Вічна пам'ять герою і низький уклін !!!
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07.11.2021 20:56 Ответить
Українці сумують 😪😪😪
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07.11.2021 21:57 Ответить
А жиди гроші заробляють.
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08.11.2021 18:01 Ответить
Суки и те рашистские и эти что в верхах сидят....Жалко что Байкрактары теперь можно будет гдето еще раз аж через год применить...Ничего не поделаешь традиция такая -один разок и хватит!...
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08.11.2021 00:25 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.11.2021 00:47 Ответить
****** стыд и позор эта 8и летняя окопная война в 21ом веке! !Сколько еще будут гибнуть бойцы наши и считать прилеты! Всю генеральчкую свору с Киева на передовую нах!!! Может тогда они будут думать о жизни солдата!!!!!🙄😠
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08.11.2021 11:20 Ответить
просто один дырявый квартальный ...ндон сказал что нужнапрекратитьстрелять!
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08.11.2021 13:32 Ответить
зелена квартальна тварюка там не хоронить своїх лисих та інших любих квартальних ...дарасів!
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08.11.2021 13:34 Ответить
Вічна пам"ять загиблому Захиснику України!
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08.11.2021 13:38 Ответить
Горіть у пеклі москалі разом із зеленими гнидами.
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08.11.2021 17:47 Ответить
Коли нарешті будуть новини про знищення ворогів? Це недопустимо коли кожного дня вбивають чи калічать наших захисників, а влада робить вид що нічого не трапляється та бавиться як з ігашкою з дронами.
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08.11.2021 18:00 Ответить
Можна обійти до півтора десятків популярних сайтів... Та лише на Цензор неті завжди побачиш найдетальніші повідомлення про Східний фронт. В тім числі й трагічні. Це - до честі Цензор нета й особисто Бутусова. Вічна пам'ять Героєві Віталію Миколайовичу! Він загинув за кожного із нас... Царство Йому Небесне і співчуття родині.
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08.11.2021 21:26 Ответить
 
 