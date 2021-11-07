Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

Украинские военнослужащие уничтожили беспилотник пророссийских боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил. Боевики стали все чаще использовать беспилотники для сброса гранат на позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия", - рассказали в штабе.

Как отметили в командовании ООС, планы оккупационных войск не всегда идут по их сценарию, поскольку ВСУ контролируют воздушное пространство, в том числе уничтожают беспилотники боевиков.

"Так случилось и в этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попали под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - добавили в штабе.

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