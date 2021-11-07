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Новости Фото Война
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Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

Украинские военнослужащие уничтожили беспилотник пророссийских боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил. Боевики стали все чаще использовать беспилотники для сброса гранат на позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия", - рассказали в штабе.

Как отметили в командовании ООС, планы оккупационных войск не всегда идут по их сценарию, поскольку ВСУ контролируют воздушное пространство, в том числе уничтожают беспилотники боевиков.

"Так случилось и в этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попали под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - добавили в штабе.

Читайте также: Российские наемники пытались сбить украинский дрон, бросаясь камнями. ВИДЕО

Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС 01
Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС 02

беспилотник (3586) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) дроны (3909)


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Топ комментарии
+22
Ось як потрібно.А лапотнікі збивали палками та камінням,як мавпи,хоча вони такі і є...
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07.11.2021 18:53
+18
А что же скажут гансы и жабоеды? Где возмущенная озабоченность что РФ применяет дроны в Украине? Поетому применяйте Байрактары и не слушайте что там воют запоребриком. Пока не поздно.
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07.11.2021 18:55
+7
Забудьте о Байрактарах, было одно применение и то не понятно каким зарядом. Там не только орудие не повредили, но и не одного опочленца не ранило. А вони со стороны т.з. партнёров было выше крыши
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07.11.2021 19:08
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Ось як потрібно.А лапотнікі збивали палками та камінням,як мавпи,хоча вони такі і є...
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07.11.2021 18:53 Ответить
Це не те, що потрібно. Навіть у статті сказано, що збили зі стрілецької зброї через не надто вправного оператора орків. Знешкоджувати безпілотники потрібно спецтехнікою, зокрема "глкшилками". У такому випадку випадковість знешкодження усувається. І така спец техніка у ВСУ є. Зокрема спеціальні пушки. Цікаво, чому вона не використовується? Заборона від ОПи?
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07.11.2021 20:10 Ответить
Де обіцяна та ьрозрекламована "Відповідь Байрактарами"?
Бо росія сьогоні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
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07.11.2021 18:54 Ответить
Забудьте о Байрактарах, было одно применение и то не понятно каким зарядом. Там не только орудие не повредили, но и не одного опочленца не ранило. А вони со стороны т.з. партнёров было выше крыши
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07.11.2021 19:08 Ответить
Орудіє пошкодили. На кацапов не повбивало бо заряд був не осколочний.
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07.11.2021 20:19 Ответить
А что же скажут гансы и жабоеды? Где возмущенная озабоченность что РФ применяет дроны в Украине? Поетому применяйте Байрактары и не слушайте что там воют запоребриком. Пока не поздно.
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07.11.2021 18:55 Ответить
Торгівельні партнери зеленого мародера, фрау Рібентроп та Макрон зайняті торгівлею на крові.
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07.11.2021 19:04 Ответить
Хотілось би щоб на декілька свинособак стало менше
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07.11.2021 18:59 Ответить
А чого так скромно? Як казав Шариков: "За то, чтобы все!"
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07.11.2021 19:11 Ответить
желаю, чтобы все.
И Вам того же
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07.11.2021 23:30 Ответить
Тільки після вас!
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08.11.2021 08:26 Ответить
Уже в Донбассе? Почему не на Украине, стесняюсь спросить?
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07.11.2021 19:12 Ответить
Тому що в Україні
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07.11.2021 19:18 Ответить
іспанський сором(((
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07.11.2021 19:15 Ответить
Як вони посміли! Це ж який гвалт підніметься в Європі і рашці! А те що маємо одного вбитого і двох поранених, то по-їхньому не результат ескалації.
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07.11.2021 19:20 Ответить
Директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву передал Ультитиматум Путлеру..вон из Украины... иначе будет больно...
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07.11.2021 19:37 Ответить
Пора вже притиснути хвоста мерзотним кацапам та московитам!
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07.11.2021 20:20 Ответить
https://youtu.be/Xdi7HSaDh88 Крысы Путлера вон из Украины.....
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07.11.2021 19:41 Ответить
Шота нєту нємєцко-французской озабочєності...
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07.11.2021 19:44 Ответить
В игру вступил уже не Госдеп и не Байден...теперь по Украине дела решают вопросы глава Пентагона Ллойд Остин и глава ЦРУ Ульянсм Бернс...

Крысы Мавзолейные...вы доигрались....
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07.11.2021 19:44 Ответить
...
МЕЧТА:
...
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07.11.2021 19:44 Ответить
Фотошоп какой-то . Эти гильзы по длине больше ширины барабана . Они там не поместятся .
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07.11.2021 19:56 Ответить
Гільза ближча до об'єктива, москалю.
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07.11.2021 21:56 Ответить
Окуляри придбай , щоб москалів кращє роздивлявся і не помилявся . І зовсім гільза не ближче .
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07.11.2021 22:07 Ответить
Хоча пробач , дійсно ближче .
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07.11.2021 22:08 Ответить
Они вообще охотничьи от 2-х стволки
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07.11.2021 22:15 Ответить
а что за машинка такая? и патроны как на слона
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07.11.2021 20:10 Ответить
Почему на слона ? На утку такие-же .
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07.11.2021 20:16 Ответить
АА-12 автоматический дробовик
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07.11.2021 20:32 Ответить
10 ноября в Вашингтон вылетает группа военных Украины...Будет подписан важный документ...о Стратегическом партнерстве....передал портал СNN... назвали ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ...
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07.11.2021 19:47 Ответить
То вові прищемили уклоністські бубєнчеки, й вимусили його поставити хоча б просто розумного завхоза , а ВСУ своє робить зі Штатами?
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07.11.2021 20:18 Ответить
Патрончика не жалко.
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07.11.2021 19:48 Ответить
Московиты собирали сделанный напильниками моторчик, систему управления, всё на лампах, уйма припоя, уйма скотча и синей изоленты, которой примотана китайская видеокамера от детской игрушки.
А с нашей стороны - всего один патрон.
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07.11.2021 19:57 Ответить
Дешевенький коптер.
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07.11.2021 19:57 Ответить
Завалили муху вместо слона . Это не достижение . А орланы летают как у себя дома . Ладно бы ещё с помощью рэб , а не стрелковым . Это было бы уже что-то .
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07.11.2021 20:02 Ответить
# ПРАВДИВА_ІСТОРІЯ - фільм Арсенія Яценюка (він коментатор й автор ) на каналі Україна 24 . Вперше на каналі Ахмєтова поголився бути Віталій Портніков й інші видатні патріотичні діячі та експерти.

НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали
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07.11.2021 20:12 Ответить
- так, Мурзя, для тебя шо прииказ преЗЕдента перестать стрелять до подхвоста ? с чего хоть по дрону шмалял-то ?

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07.11.2021 20:27 Ответить
 
 