Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО
Украинские военнослужащие уничтожили беспилотник пророссийских боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил. Боевики стали все чаще использовать беспилотники для сброса гранат на позиции ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Часто враг подстраивает полет своих БПЛА при облете линии разграничения беспилотниками миссии ОБСЕ и таким образом пытается безнаказанно совершать свои преступные действия", - рассказали в штабе.
Как отметили в командовании ООС, планы оккупационных войск не всегда идут по их сценарию, поскольку ВСУ контролируют воздушное пространство, в том числе уничтожают беспилотники боевиков.
"Так случилось и в этот раз. Не слишком опытный пилот оккупантов и его техника попали под меткий огонь наших воинов. Как следствие, одной опасной "птицей" в воздухе стало меньше", - добавили в штабе.
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Бо росія сьогоні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
И Вам того же
Крысы Мавзолейные...вы доигрались....
МЕЧТА:
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А с нашей стороны - всего один патрон.
НАГОЛОШУЮ- враження таке, що Ахмєтов не передумав скидати вову, запринципом співпраці усіх політиків як спільнозбалансованої коаліціі проти ЗЕленої навали