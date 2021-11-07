РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11136 посетителей онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 347 15

Сервис BlaBlaCar использовал карту Украины без Крыма: в компании уверяют, что это ошибка. КАРТА

Сервис BlaBlaCar в рекламе для водителей использовал неполную карту Украины.

На это обратил внимание бывший советник главы ЦИК Александр Остапа в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Представительница BlaBlaCar Украина Юлия Крупенко написала комментарий под сообщением: "Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании. Вернусь с ответом, как только у меня будет информация".

Компания позже обнародовала официальную позицию.

"7 ноября в медиа появилась публикации про рекламную кампанию, где была изображена карта Украины без Крыма. Просим прощения у всех, чьи чувства задела рекламная кампания. Хотим заверить, что это досадная техническая ошибка, у компании не было намерения занять или выразить любую политическую позицию. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем как так произошло", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что BlaBlaCar не вправе поднимать вопрос о суверенитете Украины.

"Мы всегда работаем в рамках законодательства в странах своего присутствия. BlaBlaCar делает все возможное, чтобы обеспечить лучший сервис для путешественников в Украине, мы позаботимся о том, чтобы такая печальная ошибка не повторилась", - добавили в сервисе.

Сервис BlaBlaCar использовал карту Украины без Крыма: в компании уверяют, что это ошибка 01

Читайте также: Компания Apple исправила карты в приложении, указав Крым как часть Украины, - посольство в США

Крым (26380) карта (182) BlaBlaCar (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Юлія Крупенко дурочку включила. Вони навмисно опублікували мапу України без Криму і ця Крупенко не могла про це не знати. Усі вони жополизи *************
показать весь комментарий
07.11.2021 23:51
+8
Тому воно і Бла-Бла.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:50
+8
Реверансы людоедам... Подлецы и мерзавцы.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому воно і Бла-Бла.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:50 Ответить
Юлія Крупенко дурочку включила. Вони навмисно опублікували мапу України без Криму і ця Крупенко не могла про це не знати. Усі вони жополизи *************
показать весь комментарий
07.11.2021 23:51 Ответить
Реверансы людоедам... Подлецы и мерзавцы.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:55 Ответить
зєля-слуга крємля. пля.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:58 Ответить
Падонки! Сволочи! (с)
показать весь комментарий
08.11.2021 00:09 Ответить
Вы думаете, что этот сервис исправит ошибку? будут для ********* (по геолокации запроса, если определили/разрешили) рисовать с крымом, а для внешнего мира - без. оно все так и работает.
показать весь комментарий
08.11.2021 01:17 Ответить
Якщо б зразу ж якійсь компанії за щось подібне заборонили працювати в Україні, то такого бардаку не було б.
показать весь комментарий
08.11.2021 01:56 Ответить
якби в Україні був презИдент, то він би звернувся до тієї картографічної компанії (якій занесли бабла москалі, я так розумію) і сказав би, щоб розповсюджували виключно карту України, яка затверджена і визнана в ООН, але в Україні немає презИдента....
показать весь комментарий
08.11.2021 03:56 Ответить
де вони побачили таку карту України ? на бла бла кар сайті такого нема значить фейк
показать весь комментарий
08.11.2021 06:44 Ответить
понятное дело, что уже нет
показать весь комментарий
08.11.2021 07:21 Ответить
Им больше подходит название *** *** тарантас
показать весь комментарий
08.11.2021 08:55 Ответить
Видать региональный офис в мацквабаде рекламу утверждает ))
показать весь комментарий
08.11.2021 09:05 Ответить
Чисто гипотетически правильно если карта используется для прокладки маршрута, как они заедут за поребрик?
показать весь комментарий
08.11.2021 09:13 Ответить

___КОНСТИТУЦІЯ____УКРАЇНИ.____..
.
УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2 міста, які мають спеціальний статус: Київ та Севастополь.
Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
И как гутарят москали - кацапы в 18 в. замаскированные под якобы - россиян - русских:
Чужой земли мы не хотим ни пяди, - Но и своей вершка не отдадим.,
СТАТЯ - 17._КОНСТИТУЦІЇ_УКРАЇНИ.__
__ЗАХИСТ__ суверенітету та територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими
функціями держави, справою всього українського народу.
показать весь комментарий
08.11.2021 09:55 Ответить
і знов вонючі гниди -
включають "дурачка"
показать весь комментарий
08.11.2021 10:05 Ответить
 
 