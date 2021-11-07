Сервис BlaBlaCar использовал карту Украины без Крыма: в компании уверяют, что это ошибка. КАРТА

Сервис BlaBlaCar в рекламе для водителей использовал неполную карту Украины.

На это обратил внимание бывший советник главы ЦИК Александр Остапа в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Представительница BlaBlaCar Украина Юлия Крупенко написала комментарий под сообщением: "Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании. Вернусь с ответом, как только у меня будет информация".

Компания позже обнародовала официальную позицию.

"7 ноября в медиа появилась публикации про рекламную кампанию, где была изображена карта Украины без Крыма. Просим прощения у всех, чьи чувства задела рекламная кампания. Хотим заверить, что это досадная техническая ошибка, у компании не было намерения занять или выразить любую политическую позицию. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем как так произошло", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что BlaBlaCar не вправе поднимать вопрос о суверенитете Украины.

"Мы всегда работаем в рамках законодательства в странах своего присутствия. BlaBlaCar делает все возможное, чтобы обеспечить лучший сервис для путешественников в Украине, мы позаботимся о том, чтобы такая печальная ошибка не повторилась", - добавили в сервисе.

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