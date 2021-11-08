На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Закарпатские полицейские в ходе оперативных мер пресекли фальсификацию ковидных документов на территории города Мукачево.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Закарпатские полицейские в ходе оперативных мер пресекли фальсификацию ковидных документов на территории города Мукачево.
"Речь идет о фактах незаконной продажи поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Торговали поддельными справками работники этого же вокзала".
Известно, что покупатели не проходили ни одного медобследования, а получали фальсифицированный документ всего за 350 гривен", - сообщили в полиции.
Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа.
С места происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты.
Такие действия следователи квалифицировали по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт.
Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все остальные лица, причастные к преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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Бланка оф. утвержденного нет в природе, интересно что там по судам кого ранее задержали, судьи ржут рассматривая ту белиберду которую полиция понавыписывала ?
Видана Васылю, в тому шо він не боліє ні Ковідом
ні тріпером . Бо він постійно зі мною бухає ,а я трахаю його жінку.
Пункт тестирования на вокзале работал легально, когда были пассажиры с ковидом, им отказывали в посадке.
В результате заблокировали международную кассу, забрали компьютер, с которого билеты на рейсы продавались и который отношения к ковид-справкам не имел + всю смену в райотдел принудительно забрали без оснований. Из-за этого сорвали ряд рейсов в субботу, люди не смогли купить билеты (как на внутренние, так и на международные рейсы). Меня как адвоката не допускали на следственные действия с нашими сотрудниками, пришлось подавать устные и письменные жалобы в полицию, прокуратуру и суд.
Будем разбираться в суде. Но есть подозрение, что лабораториям-конкурентам не понравился новый конкурирующий пункт тестирования, который появился на вокзале для удобства пассажиров. Кому-то бизнес перебили. Ничего, разберёмся. Жалко только, что полиция репутацию предприятию обгадила, а теперь будет защищать честь мундира и называть белое чёрным . . .