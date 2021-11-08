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На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мер пресекли фальсификацию ковидных документов на территории города Мукачево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мер пресекли фальсификацию ковидных документов на территории города Мукачево.

"Речь идет о фактах незаконной продажи поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Торговали поддельными справками работники этого же вокзала".

Известно, что покупатели не проходили ни одного медобследования, а получали фальсифицированный документ всего за 350 гривен", - сообщили в полиции.

На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн 01

Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа.

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С места происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты.

На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн 02

Такие действия следователи квалифицировали по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт.

Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все остальные лица, причастные к преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн 03

На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн 04
На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн 05
Фото: сайт Нацполиции

Автор: 

подделка (437) тест (285) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+6
А хто справжні бачив! Законодавчо десь є зразок і опис? Кловани млядь, поліцаї з посвідченнями до своїх блях (незаконне озброєне формування) знайшло "підробні" сертифікати! В туалет зайдіть там таких багато,а головне справжні.
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08.11.2021 10:02
+4
как можно подделать то ,что официально,на законадательном уровне не утвержденно
Бланка оф. утвержденного нет в природе, интересно что там по судам кого ранее задержали, судьи ржут рассматривая ту белиберду которую полиция понавыписывала ?
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08.11.2021 10:24
+3
А что же, одним только медкорпорациям богатеть?
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08.11.2021 10:26
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Правила форума Совет форумчан
так с голограммой же ? мусрра щемят конкурентов ?
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08.11.2021 10:00 Ответить
Мы уже китайцев по копированию перегнали, осталось еще автомобили нормальные выпускать.
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08.11.2021 10:00 Ответить
А хто справжні бачив! Законодавчо десь є зразок і опис? Кловани млядь, поліцаї з посвідченнями до своїх блях (незаконне озброєне формування) знайшло "підробні" сертифікати! В туалет зайдіть там таких багато,а головне справжні.
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08.11.2021 10:02 Ответить
Настоящие сертификаты те которые даёт врач,а не дома на ксероксе напечатанные
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08.11.2021 10:35 Ответить
Щоб відрізнити підробні від справжніх,треба мати зразок оригіналу затверджений у законний спосіб і орган котрий уповноважений видавати. Ні одного ні другого в природі не існує. Це як купити наприклад подарунковий сертифікат.
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08.11.2021 11:03 Ответить
и недорого,курва..
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08.11.2021 10:02 Ответить
стартап а шо людям ехать надо сервис !
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08.11.2021 10:15 Ответить
Это в том самом провакцинированном Мукачево, где больных нету уже год? Так а зачем им справки?
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08.11.2021 10:20 Ответить
О больных - это не в Мукачево
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08.11.2021 10:53 Ответить
Вакцинированные, были в Моршино
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08.11.2021 11:22 Ответить
как можно подделать то ,что официально,на законадательном уровне не утвержденно
Бланка оф. утвержденного нет в природе, интересно что там по судам кого ранее задержали, судьи ржут рассматривая ту белиберду которую полиция понавыписывала ?
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08.11.2021 10:24 Ответить
СПРАВКА

Видана Васылю, в тому шо він не боліє ні Ковідом
ні тріпером . Бо він постійно зі мною бухає ,а я трахаю його жінку.
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08.11.2021 10:45 Ответить
как клоун не догадался еще и судей в Трускавце готовить?
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08.11.2021 10:49 Ответить
А что же, одним только медкорпорациям богатеть?
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08.11.2021 10:26 Ответить
"Речь идет о фактах незаконной продажи поддельных экспресс-тестов..." - а есть законная продажа такого варианта тестов?...
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08.11.2021 10:29 Ответить
так нe тeстiв а справок
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08.11.2021 11:20 Ответить
Фальшивый ковид-тест и мне продали в августе этого года...за 960 гривен...я должен лететь рейсом в Прагу к брату на день рождения...в самолет не пустили в Борисполе...,так что бандиты в белых халатах орудуют в этом деле даавно...тесты... Пфайзеры и прочая Туфта...
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08.11.2021 10:35 Ответить
Поки будуть такі лохи як ви, будуть і "сертифікати" і "тести" продавати. Я би не називав їх бандитами. Скоріше за все вони збирають податок на дебіла от і все.
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08.11.2021 11:40 Ответить
Москальский МММ начала 90-х ничем не отличается от Короны с вирусом...проходимцы...Аферисты и шулера наперсточники...и плодятся они быстрее любого ВиРУСа
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08.11.2021 10:43 Ответить
Будет честно, чтобы всех с фальшивыми сертификатами, когда они реально заболеют, лечили тоже понарошку...
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08.11.2021 11:35 Ответить
В Ивано-Франковске значит за 2,5 тысячи, а тут всего 350. Демпингуют?))
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08.11.2021 12:24 Ответить
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08.11.2021 13:28 Ответить
Полиция говорит неправду. Официально заявляю. И обыск проводили без определения следственного судьи, в нарушение всех мыслимых и немыслимых норм. Я когда приехал, полицейские от меня реально убегали, не имея документов на руках.
Пункт тестирования на вокзале работал легально, когда были пассажиры с ковидом, им отказывали в посадке.
В результате заблокировали международную кассу, забрали компьютер, с которого билеты на рейсы продавались и который отношения к ковид-справкам не имел + всю смену в райотдел принудительно забрали без оснований. Из-за этого сорвали ряд рейсов в субботу, люди не смогли купить билеты (как на внутренние, так и на международные рейсы). Меня как адвоката не допускали на следственные действия с нашими сотрудниками, пришлось подавать устные и письменные жалобы в полицию, прокуратуру и суд.

Будем разбираться в суде. Но есть подозрение, что лабораториям-конкурентам не понравился новый конкурирующий пункт тестирования, который появился на вокзале для удобства пассажиров. Кому-то бизнес перебили. Ничего, разберёмся. Жалко только, что полиция репутацию предприятию обгадила, а теперь будет защищать честь мундира и называть белое чёрным . . .
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08.11.2021 15:21 Ответить
 
 