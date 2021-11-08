На территории мукачевского автовокзала работники продавали фальшивые COVID-справки за 350 грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мер пресекли фальсификацию ковидных документов на территории города Мукачево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мер пресекли фальсификацию ковидных документов на территории города Мукачево.

"Речь идет о фактах незаконной продажи поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала. Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. Торговали поддельными справками работники этого же вокзала".

Известно, что покупатели не проходили ни одного медобследования, а получали фальсифицированный документ всего за 350 гривен", - сообщили в полиции.

Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа.

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С места происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты.

Такие действия следователи квалифицировали по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт.

Кроме этого, правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться подделкой, ведь за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все остальные лица, причастные к преступлению. Им грозит до 5 лет лишения свободы.





Фото: сайт Нацполиции