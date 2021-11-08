Пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией достроят уже в этом году, - Черновицкая ОГА. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области на границе с Румынией откроют новые контрольно-пропускные пункты - "Дьяковцы" и "Красноильск", работы планируют завершить уже в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Черновицкая ОГА.

В рамках президентской программы "Большая стройка" здесь продолжаются внутренние и внешние работы, заменяют окна, прокладывают электричество и коммуникации.

Эти КПП начали создавать несколько лет назад, однако в 2015 году строительство остановилось.

По словам главы Черновицкой ОГА Сергея Осадчука, открытие КПП является приоритетом для областной администрации, ведь до сих пор на Буковине существовал только один пункт пересечения на 300 км границы с ЕС.

До "Дьяковцев" уже обновили 5 км автодороги, а дорогу к КПП "Красноильск" отремонтируют в следующем году.

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Также на Буковине планируют возобновить работу еще двух пунктов пропуска на границе с Румынией, функционировавших до 2010 года – КПП "Шепит" и КПП "Русская". Об этом шла речь на выездном совещании, сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

"Дорожники, пограничники, таможенники и представители местных властей пытаются как можно быстрее подготовить все необходимые документы, чтобы в 2022 году началось строительство самих таможенных постов, согласно стандартам ЕС", - рассказали в автодоре.

В настоящее время местные власти решают вопрос отвода земель для строительства современных таможенных постов, после чего Служба автомобильных дорог начнет подготовительные работы по восстановлению пограничных дорог.

Как сообщалось ранее, в течение 2021-2022 годов по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будут построены и отремонтированы 600 км приграничных дорог и открыты новые КПП.

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