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Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth. За свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысяч грн с человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Организовала схему заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не хотели вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что врач не делала прививок, вместо этого незаконно вносила персональные данные людей в электронную систему здравоохранения eHealth через программу Medics как якобы вакцинированных. В то же время неиспользованную вакцину медик списывала.

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"При обыске, проведенном в служебном кабинете злоумышленницы, правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, журнал учета вакцинированных лиц, другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что планируется объявить чиновнице о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право на доступ к ней) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме лиц", - сообщают в СБУ.

Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ 01
Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ 02
Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ 03
Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ 04

Там добавляют, что после обнаружения персональных данных лиц, противоправно внесенных в систему, спецслужба будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Автор: 

подделка (437) СБУ (19893) махинации (582) Ивано-Франковская область (920)


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Топ комментарии
+7
Але ж вона не багато грошей брала за послугу. То нащо було її закладати? Люди у нас якісь невдячні. Адже вона б того не робила аби влада не порушувала Конституцію примушуючи людей до вштрикуваня невідомого сурогату...
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08.11.2021 11:27
+5
В тюрягу її років на 10. А після того як вийде не брати на роботу, максимум прибиральницею. І в камеру її треба посадити з туберкулозницями і сифілітичками і всім видати фальшивкі що вон здорові.
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08.11.2021 11:25
+3
Ні, спочатку відправити працювати в ковідне відділення, а потім величезний штраф і заборона лікарської практики. Торгувати - на ринок!
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08.11.2021 11:17
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І шо? Переморгає... У цієї Держави зубів нема.
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08.11.2021 11:05 Ответить
як цe нeмає? пiймали- знач є
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08.11.2021 11:11 Ответить
Лікарка просто демпінгувала, в Одесі продають по 400 баксів.
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08.11.2021 11:27 Ответить
*****.
Скоріш за все, торговала й іншими довідками, виписувала фальшиві лікарняні.
Таких треба саджати мінімум на 5 років.
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08.11.2021 11:12 Ответить
**** ще та. Я знаю особисто цю шалаву. Від себе додам, аби кожному антиваксеру відмовляли у лікуванні. Більше здохнуть - тим краще для суспільства
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08.11.2021 11:57 Ответить
Ні, спочатку відправити працювати в ковідне відділення, а потім величезний штраф і заборона лікарської практики. Торгувати - на ринок!
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08.11.2021 11:17 Ответить
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08.11.2021 11:21 Ответить
В тюрягу її років на 10. А після того як вийде не брати на роботу, максимум прибиральницею. І в камеру її треба посадити з туберкулозницями і сифілітичками і всім видати фальшивкі що вон здорові.
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08.11.2021 11:25 Ответить
явно 4 тис.$ на місяць-
то надто замало
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08.11.2021 11:26 Ответить
Але ж вона не багато грошей брала за послугу. То нащо було її закладати? Люди у нас якісь невдячні. Адже вона б того не робила аби влада не порушувала Конституцію примушуючи людей до вштрикуваня невідомого сурогату...
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08.11.2021 11:27 Ответить
Які саме норми Конституції було порушено? Поки будеш згадувати, вивчи це: "
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
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08.11.2021 11:57 Ответить
Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій
Підприємства, установи і організації зобов'язані:
за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи;
у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції;
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується, для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю;
відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства.
Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів санітарними нормами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
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08.11.2021 11:59 Ответить
Проблема в тому, що державна санітарно-епідеміологічна службу в Україні не існує, її розпустили ще в 2017 році, тому що нахер нікому не потрібно було, а зараз і епідемії немає кому зупиняти.
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08.11.2021 15:16 Ответить
29 березня 2017 р. урядом було прийнято рішення про ліквідацію Держсанепідслужби, оскільки її функції виконують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%97 МОЗ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96 Держпраці та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0 Держпродспоживслужба (С) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Що б, у даному випадку, санепідстанції робили краще, ніж робиться зараз?
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08.11.2021 16:05 Ответить
в макітрі в тебе невідомий сурогат... щось подібне до гною перемішаного з Конституцією...
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08.11.2021 12:25 Ответить
А звідки вони знатимуть хто купив, а хто вакцинувався? Якщо сама не здасть клієнтів, то хер що у мусорів вийде.
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08.11.2021 11:28 Ответить
загонють скоро всю цю самодеєятєльность під ментовську кришу.
Будем одразу в Дії справки купувати.
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08.11.2021 11:33 Ответить
Через вас покупців-долбойожиків скоро українців в жодну країну не пускатимуть. Треба притягувати до найсуворішої відповідальності як продавців, так і покупців.
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08.11.2021 16:10 Ответить
Выдать такой врачихе волчий билет, без права занимать до конца своих дней врачебные должности.
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08.11.2021 12:23 Ответить
2,5 тыс.грн.
Это дорого или дёшево?
А-а-а, понял! Не делился с кем нужно.
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08.11.2021 12:32 Ответить
А ЧТО мешает зебилоидам внести поправки в УК? Что мешает давать вот таким ***** по 10 лет зоны? А? Эта же паскуда ПРОДАЕТ всем - и больным и здоровым. Кто будет нести ответственность за трупы? НИКТО. Все как всегда - через ЗАД.
При этом суку принимает НЕ запоодделку документов а за хрен пойми что. Влепите паскуде незаконное предпринимательство и оштрафуйте.
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08.11.2021 15:21 Ответить
Эти врачи при зарплате 10 тысяч, переболели несколько раз на передовой и вылечили сотни людей без всяких больниц. Она же не отказала в прививке.
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09.11.2021 07:16 Ответить
Отличная аргументация. Проканает в суде(нет)
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10.11.2021 11:11 Ответить
Заплатить 2.5к гривен за возможность умереть от ковида, украинцы вы прекрасны. Продолжайте в том же духе и не спрашивайте куда делось с 52млн до 40 млн население.
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10.11.2021 11:14 Ответить
 
 