Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth. За свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысяч грн с человека.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Организовала схему заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не хотели вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что врач не делала прививок, вместо этого незаконно вносила персональные данные людей в электронную систему здравоохранения eHealth через программу Medics как якобы вакцинированных. В то же время неиспользованную вакцину медик списывала.
"При обыске, проведенном в служебном кабинете злоумышленницы, правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, журнал учета вакцинированных лиц, другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", - отмечают в спецслужбе.
Там уточняют, что планируется объявить чиновнице о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право на доступ к ней) Уголовного кодекса Украины.
"Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме лиц", - сообщают в СБУ.
Там добавляют, что после обнаружения персональных данных лиц, противоправно внесенных в систему, спецслужба будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.
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Скоріш за все, торговала й іншими довідками, виписувала фальшиві лікарняні.
Таких треба саджати мінімум на 5 років.
то надто замало
Стаття 5. Обов'язки громадян
Громадяни зобов'язані:
піклуватися про своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;
брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках;
виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
Підприємства, установи і організації зобов'язані:
за пропозиціями посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати санітарні та протиепідемічні заходи;
у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової продукції;
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується, для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
усувати за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання, відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
негайно інформувати органи державної санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю;
відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення санітарного законодавства.
Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів санітарними нормами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
Будем одразу в Дії справки купувати.
Это дорого или дёшево?
А-а-а, понял! Не делился с кем нужно.
При этом суку принимает НЕ запоодделку документов а за хрен пойми что. Влепите паскуде незаконное предпринимательство и оштрафуйте.