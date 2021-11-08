Врач в Івано-Франковской области продавала справки о COVID-вакцинации за 2,5 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области врача, которая вносила ложные сведения о вакцинации граждан от коронавируса в электронную систему eHealth. За свои услуги злоумышленница брала по 2,5 тысяч грн с человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Организовала схему заместитель директора одной из коммунальных больниц Ивано-Франковской области. К ней обращались граждане, которые не хотели вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что врач не делала прививок, вместо этого незаконно вносила персональные данные людей в электронную систему здравоохранения eHealth через программу Medics как якобы вакцинированных. В то же время неиспользованную вакцину медик списывала.

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"При обыске, проведенном в служебном кабинете злоумышленницы, правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, журнал учета вакцинированных лиц, другие документы, подтверждающие противоправную деятельность", - отмечают в спецслужбе.

Там уточняют, что планируется объявить чиновнице о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право на доступ к ней) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме лиц", - сообщают в СБУ.









Там добавляют, что после обнаружения персональных данных лиц, противоправно внесенных в систему, спецслужба будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.