Украинец пытался провезти наркотики в Польшу, спрятав их в кроссовках, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Львовского отряда в пункте пропуска "Краковец" обнаружили 24-летнего гражданина Украины, пытавшегося провезти каннабис в Польшу в кроссовках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во время общения с одним из путешествующих лиц – 24-летним гражданином Украины, у пограничников возникли подозрения о возможной перевозке украинцем запрещенных предметов, поэтому его пригласили в подразделение для дополнительной беседы и проверки.

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Впоследствии, с помощью служебной собаки, под стелькой левого кроссовка путешественника, были обнаружены свертки с каннабисом.







Данное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

По данному факту проинформирована СБУ.