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Украинец пытался провезти наркотики в Польшу, спрятав их в кроссовках, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Львовского отряда в пункте пропуска "Краковец" обнаружили 24-летнего гражданина Украины, пытавшегося провезти каннабис в Польшу в кроссовках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во время общения с одним из путешествующих лиц – 24-летним гражданином Украины, у пограничников возникли подозрения о возможной перевозке украинцем запрещенных предметов, поэтому его пригласили в подразделение для дополнительной беседы и проверки.

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Впоследствии, с помощью служебной собаки, под стелькой левого кроссовка путешественника, были обнаружены свертки с каннабисом.

Украинец пытался провезти наркотики в Польшу, спрятав их в кроссовках, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался провезти наркотики в Польшу, спрятав их в кроссовках, - Госпогранслужба 02
Украинец пытался провезти наркотики в Польшу, спрятав их в кроссовках, - Госпогранслужба 03

Данное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

По данному факту проинформирована СБУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) задержание (6675) наркотики (2144)


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Топ комментарии
+4
Лошара через свою тупість на 5 років загремить в тюрягу. А міг за ці 5 років заробити кучу бабла в Польщі і нормально жити.
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08.11.2021 11:59
+3
Вот долбодятел. Кто же в левій кроссовок прячет? Нужно в правій
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08.11.2021 12:07
+3
Але ці олені на светері ...
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08.11.2021 12:25
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Правила форума Совет форумчан
будет ему погоняло Гермес
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08.11.2021 11:56 Ответить
Ймовірніше, шо лапоть.
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08.11.2021 12:03 Ответить
ну лапоть не дает возможность летать, как гермесовы сандали)
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08.11.2021 12:05 Ответить
Лошара через свою тупість на 5 років загремить в тюрягу. А міг за ці 5 років заробити кучу бабла в Польщі і нормально жити.
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08.11.2021 11:59 Ответить
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08.11.2021 11:59 Ответить
ахах
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08.11.2021 12:38 Ответить
Хотел ядреной, с запахом потняков.
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08.11.2021 12:02 Ответить
Вот долбодятел. Кто же в левій кроссовок прячет? Нужно в правій
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08.11.2021 12:07 Ответить
Там нема кількості для цієї статті.
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08.11.2021 12:24 Ответить
Але ці олені на светері ...
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08.11.2021 12:25 Ответить
Ну на контрабанду слабо тянет, там похоже для личного употребления.
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08.11.2021 12:29 Ответить
ого як багато! стандартному депутату від слуг цього й на годину не вистачить, а зелупа взагалі такої мікродози непрочухає
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08.11.2021 12:31 Ответить
Забыл дома выложить
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08.11.2021 12:36 Ответить
Спец.предложение, без регистрации и смс, только сегодня и только для вас: каннабис в новой упаковке с устойчивым ароматом портянок!
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08.11.2021 12:37 Ответить
надо было носки не менять, чтобы у собаки нюх отбило
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08.11.2021 12:42 Ответить
Колись влітку 2002-го так і зробив... Але перед цим поклав у декілька пакетиків з різними запахами. Собака не унюхала і було там в двох кросівках щонайменьше в 5 разів більше ніж на фото....
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08.11.2021 16:33 Ответить
Ящик консервов "Портянки а гашише"
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08.11.2021 12:54 Ответить
ПРЕСТУПНИКА ПОЙМАЛИ!!!
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08.11.2021 14:49 Ответить
за пакетик дубаса 8 лет? не смешите, скажет, для личного использования, где взял? через закладки

отделается штрафом или взяткой
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08.11.2021 16:24 Ответить
 
 