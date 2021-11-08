Украинец пытался провезти наркотики в Польшу, спрятав их в кроссовках, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники Львовского отряда в пункте пропуска "Краковец" обнаружили 24-летнего гражданина Украины, пытавшегося провезти каннабис в Польшу в кроссовках.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Во время общения с одним из путешествующих лиц – 24-летним гражданином Украины, у пограничников возникли подозрения о возможной перевозке украинцем запрещенных предметов, поэтому его пригласили в подразделение для дополнительной беседы и проверки.
Впоследствии, с помощью служебной собаки, под стелькой левого кроссовка путешественника, были обнаружены свертки с каннабисом.
Данное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
По данному факту проинформирована СБУ.
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