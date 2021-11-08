Мусороперегрузочную станцию, которая будет перерабатывать 60 тыс. тонн отходов в год, строят в Бахмуте, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

В декабре завершится строительство мусороперегрузочной станции в городе Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Станция сможет перерабатывать 60 тысяч тонн мусора в год.

"Ее работа должна усовершенствовать систему управления бытовыми отходами на территории всего Бахмутского района. На станции отходы будут сортироваться, проходить подготовку к утилизации или захоронению", - отметил Кириленко.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на объекте уже ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается оборудование, проводится благоустройство территории, обустраиваются дороги и внешние сети здания.

"Сначала (мусор. - Ред.) проходит через барабан-сепаратор, отсеивает органические отходы. Затем попадает на конвейеры, где отсортировуется стекло, металл, пластик. Все здесь полностью отсортировуется. Еще установлено новое оборудование грузоподъемностью 80 тонн, удлиненные весы для приема крупногабаритного автотранспорта", - рассказал прораб подрядной организации Игорь Игнаненко.

Ранее президент Владимир Зеленский, рассказывая о планах программы "Большая стройка", отметил, что особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры приграничных областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией достроят уже в этом году, - Черновицкая ОГА. ФОТОрепортаж



