Мусороперегрузочную станцию, которая будет перерабатывать 60 тыс. тонн отходов в год, строят в Бахмуте, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО
В декабре завершится строительство мусороперегрузочной станции в городе Бахмут Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Станция сможет перерабатывать 60 тысяч тонн мусора в год.
"Ее работа должна усовершенствовать систему управления бытовыми отходами на территории всего Бахмутского района. На станции отходы будут сортироваться, проходить подготовку к утилизации или захоронению", - отметил Кириленко.
В рамках президентской программы "Большая стройка" на объекте уже ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается оборудование, проводится благоустройство территории, обустраиваются дороги и внешние сети здания.
"Сначала (мусор. - Ред.) проходит через барабан-сепаратор, отсеивает органические отходы. Затем попадает на конвейеры, где отсортировуется стекло, металл, пластик. Все здесь полностью отсортировуется. Еще установлено новое оборудование грузоподъемностью 80 тонн, удлиненные весы для приема крупногабаритного автотранспорта", - рассказал прораб подрядной организации Игорь Игнаненко.
Ранее президент Владимир Зеленский, рассказывая о планах программы "Большая стройка", отметил, что особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры приграничных областей.
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