РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11152 посетителя онлайн
Новости Фото
7 255 5

Мусороперегрузочную станцию, которая будет перерабатывать 60 тыс. тонн отходов в год, строят в Бахмуте, - ОГА. ВИДЕО+ФОТО

В декабре завершится строительство мусороперегрузочной станции в городе Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Станция сможет перерабатывать 60 тысяч тонн мусора в год.

"Ее работа должна усовершенствовать систему управления бытовыми отходами на территории всего Бахмутского района. На станции отходы будут сортироваться, проходить подготовку к утилизации или захоронению", - отметил Кириленко.

В рамках президентской программы "Большая стройка" на объекте уже ведутся внутренние отделочные работы, устанавливается оборудование, проводится благоустройство территории, обустраиваются дороги и внешние сети здания.

"Сначала (мусор. - Ред.) проходит через барабан-сепаратор, отсеивает органические отходы. Затем попадает на конвейеры, где отсортировуется стекло, металл, пластик. Все здесь полностью отсортировуется. Еще установлено новое оборудование грузоподъемностью 80 тонн, удлиненные весы для приема крупногабаритного автотранспорта", - рассказал прораб подрядной организации Игорь Игнаненко.

Ранее президент Владимир Зеленский, рассказывая о планах программы "Большая стройка", отметил, что особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры приграничных областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пункты пропуска "Дьяковцы" и "Красноильск" на границе с Румынией достроят уже в этом году, - Черновицкая ОГА. ФОТОрепортаж

Мусороперегрузочную станцию, которая будет перерабатывать 60 тыс. тонн отходов в год, строят в Бахмуте, - ОГА 01
Мусороперегрузочную станцию, которая будет перерабатывать 60 тыс. тонн отходов в год, строят в Бахмуте, - ОГА 02

Автор: 

мусор (490) мусоропереработка (107) Донецкая область (9642) Большая стройка (728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наконец то построит для себя типа свечной заводик.
показать весь комментарий
08.11.2021 12:08 Ответить
Тепер точно вже ********* підніме хай, що укри концтабір будують для даунбасян і вимагати щоб Пуйло ввів "миротворців".
показать весь комментарий
08.11.2021 12:13 Ответить
Який концтабір, то крематорій для спалювання вати. 💯
показать весь комментарий
08.11.2021 13:34 Ответить
Надо взвесить всех этих ЗЕбанутых дятлов их ОПы, ВР и КМ, запаковать хорошенько, чтобы не вырвались и отправить в пустыню Сахару, пусть озеленяют.
показать весь комментарий
08.11.2021 12:14 Ответить
А в Кременной(курорт на луганщине) люди выходят на протесты против строительства такого завода.
показать весь комментарий
08.11.2021 12:51 Ответить
 
 