Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК. ФОТОрепортаж

8 ноября в период с 5:43 до 6:11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

"В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

Зафиксированы 6 попаданий снарядов калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

"В целях предотвращения эскалации напряженности на линии столкновения, украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе", - отметили в министерстве.

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Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.





















Фото: СЦКК/фейсбук