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Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК. ФОТОрепортаж

8 ноября в период с 5:43 до 6:11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

"В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.

Зафиксированы 6 попаданий снарядов калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 01

"В целях предотвращения эскалации напряженности на линии столкновения, украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе", - отметили в министерстве.

Также смотрите: Украинские воины из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотник на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС. ФОТО

Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.

Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 02
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 03
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 04
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 05
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 06
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 07
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 08
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 09
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 10
Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК 11
Фото: СЦКК/фейсбук

Автор: 

Минобороны (9327) обстрел (27129) СЦКК (725)


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Топ комментарии
+14
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08.11.2021 13:14
+8
Интересно как украинские мины в Таганроге ложатся?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=171102185230310&set=p.171102185230310&type=3&__cft__[0]=AZUDUBYvUSaqyoCo_f9YmhHNkAlo6ff5TKI-GB6sSzO_jsS6VkbwEC93SoJQHGk58Z-Z_cfWQSGygzv404VOjQJoJESTo4xSnboWtr2kQO78_JG7xkEx1K5UWkYwhBXh6BV97NcqXWHEe1Hqi3M_IVgl9sOnNRxmyewrtjkUql-6UQ&__tn__=R]-R ..
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08.11.2021 13:21
+7
Оно то понятно....

И отправить "озабоченным" в Европе, поднявших поросячий
визг от применения нашими турецкого беспилотника.
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08.11.2021 12:50
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Той Сцик ні на що не здатний, хіба що змінювати засциклені майтечки
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08.11.2021 12:48 Ответить
І де ж Байрактари з говнометами. Бубочка не пущає?
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08.11.2021 13:51 Ответить
теперече мочу ослиную пусть пьют!!!
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08.11.2021 14:13 Ответить
Оно то понятно....

И отправить "озабоченным" в Европе, поднявших поросячий
визг от применения нашими турецкого беспилотника.
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08.11.2021 12:50 Ответить
Домбас розбивають вщент.
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08.11.2021 12:51 Ответить
После тяжелых трудовых будней у Байрактаров отпуск. Вот и куражатся орки.
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08.11.2021 12:54 Ответить
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08.11.2021 13:14 Ответить
Ну тоді вісля відновлення..ТУ СТОРОНУ не постачайте..нехай мочу пьють..як колись казав Москаль!
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08.11.2021 13:18 Ответить
Интересно как украинские мины в Таганроге ложатся?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=171102185230310&set=p.171102185230310&type=3&__cft__[0]=AZUDUBYvUSaqyoCo_f9YmhHNkAlo6ff5TKI-GB6sSzO_jsS6VkbwEC93SoJQHGk58Z-Z_cfWQSGygzv404VOjQJoJESTo4xSnboWtr2kQO78_JG7xkEx1K5UWkYwhBXh6BV97NcqXWHEe1Hqi3M_IVgl9sOnNRxmyewrtjkUql-6UQ&__tn__=R]-R ..
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08.11.2021 13:21 Ответить
"українська сторона СЦКК" А яка ще сторона СЦКК існує?
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08.11.2021 13:24 Ответить
Что-то Макрон и Меркельша не озаботились совсем. Пора расчехлять байрактары и мочить ублюдков.
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08.11.2021 13:35 Ответить
Війська РФ обстріляли Світличне ©

Підлість кацапів є відомою у всьому світі.
Ось що говорили сьогодні на суді у Гаазі по Боїнгу МН-17...
Потужна промова голови Фонду жертв катастрофи MH17 Піта Плуга:
"Ставлення Російської Федерації можна охарактеризувати одним словом: підле. Роки дезінформації, альтернативні теорії, заперечення, спотворення і відмова визнати відповідальність, відмова від співпраці в розслідуванні і кримінальному процесі. Така є Російська Федерація. Під час слухань минулого тижня ми знову почули, що Російська Федерація перешкоджає розслідуванню, коли вона навіть не відповіла на запити, що стосуються свідка слухань. Вони навіть зайшли так далеко, що заявили, що Україна винна в катастрофі MH17, тому що не закрила повітряний простір. Схоже, що російський уряд вважає, що якщо ви не вирішите закрити свій повітряний простір вище 10 000 метрів, то ви даєте карт-бланш кому завгодно збивати цивільні літаки. Наскільки розбещеними ви можете бути?" © (https://www.unn.com.ua/uk/news/1951478-sud-iz-mh17-rodichi-vimagayut-prityagti-rf-do-vidpovidalnosti-a-takozh-prokomentuvali-prichetnist-******** тут )
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08.11.2021 13:46 Ответить
Не відволікайте Бубочку від занять спортом....у нього все під "особистим контролем".... Це ж не шоу-покушєніє на Шефіра, там по сценарію мав бути миттєвий фієричний виступ Оманського, а тут так, дрібниця, яка його комфортне царювання не бентежить....😡
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08.11.2021 13:48 Ответить
нужно оставить не подконтрольные территории без воды, пока сами не ******** у себя гоблинов.
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08.11.2021 14:12 Ответить
если опросить местных на подконтрольной территории, то найдется достаточное количество ваты, а надеяться, что по ту сторону местные начнут гонять гоблинов - вообще из раздела фантастики
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09.11.2021 22:53 Ответить
ЪВ обществе тех кто не даёт здачи и ,, пускает сопли,,- опускают. Такие ,,граждане,, всегда не правы - об них вытирают ноги. Почему Зе опускает весь народ?Почему ВСУ не даёт ,, отворотку,,? Пора сливать в унитаз наших бздливых Зе правителей. Понять их не возможно- конченные...
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08.11.2021 14:32 Ответить
Меркель и Макрон на это среагировали? Или они только реагируют когда наши сдачи дают терористам путина.
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08.11.2021 18:44 Ответить
Нахер нам эти позорные фоточки? ...Отправьте их ЗЕленожопуму ,пусть любуется! Нас лично они уже давно *******!!!!!!!!!!!!!! Последняя хорошая смелая и оптимистическая новость была с фронта 26 числа....На этом все ....
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08.11.2021 22:35 Ответить
Что еще надо сделать кацапам, что бы наше ущербное руководство поняло: война перешла в активную фазу!
Маловероятно наступление?
Но можно и не наступать, а ******* артиллерией и градами: километров на 40 от позиций кацапов!
А будет мало, так есть Ураганы, Смерчи и Точки-У: эти на 120 км достанут!
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18.02.2022 13:45 Ответить
 
 