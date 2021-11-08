Войска РФ обстреляли Светличное из 122-мм артиллерии, уничтожена химико-бактериологическая лаборатория водоканала, - СЦКК. ФОТОрепортаж
8 ноября в период с 5:43 до 6:11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минобороны.
"В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушены помещения и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории.
Зафиксированы 6 попаданий снарядов калибра 122 мм", - говорится в сообщении.
"В целях предотвращения эскалации напряженности на линии столкновения, украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ как можно быстрее отреагировать на нарушение режима прекращения огня, оценить такие нарушения и провести мониторинговые мероприятия в этом районе", - отметили в министерстве.
Украинская делегация отмечает, что оккупационные войска повредили объект критической инфраструктуры, обеспечивающий водоснабжение для мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.
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И отправить "озабоченным" в Европе, поднявших поросячий
визг от применения нашими турецкого беспилотника.
Підлість кацапів є відомою у всьому світі.
Ось що говорили сьогодні на суді у Гаазі по Боїнгу МН-17...
Потужна промова голови Фонду жертв катастрофи MH17 Піта Плуга:
"Ставлення Російської Федерації можна охарактеризувати одним словом: підле. Роки дезінформації, альтернативні теорії, заперечення, спотворення і відмова визнати відповідальність, відмова від співпраці в розслідуванні і кримінальному процесі. Така є Російська Федерація. Під час слухань минулого тижня ми знову почули, що Російська Федерація перешкоджає розслідуванню, коли вона навіть не відповіла на запити, що стосуються свідка слухань. Вони навіть зайшли так далеко, що заявили, що Україна винна в катастрофі MH17, тому що не закрила повітряний простір. Схоже, що російський уряд вважає, що якщо ви не вирішите закрити свій повітряний простір вище 10 000 метрів, то ви даєте карт-бланш кому завгодно збивати цивільні літаки. Наскільки розбещеними ви можете бути?" © (https://www.unn.com.ua/uk/news/1951478-sud-iz-mh17-rodichi-vimagayut-prityagti-rf-do-vidpovidalnosti-a-takozh-prokomentuvali-prichetnist-******** тут )
Маловероятно наступление?
Но можно и не наступать, а ******* артиллерией и градами: километров на 40 от позиций кацапов!
А будет мало, так есть Ураганы, Смерчи и Точки-У: эти на 120 км достанут!