Два американские патрульные катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу. ФОТО

Два американские патрульные катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - сказано в сообщении.

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