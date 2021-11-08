Два американские патрульные катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу. ФОТО
Два американские патрульные катера класса Island отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем 2,5 миллиарда долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - сказано в сообщении.
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+24 Александр Чуднивец #474549
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+11 Andy Jumeirach
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+9 Злий Грицько
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https://uk.wikipedia.org/wiki/P190_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB P190 «Слов'янськ» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/P191_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB P191 «Старобільськ» ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/P192_%C2%AB%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%C2%BB P192 «Суми» , готується до передачі,
https://uk.wikipedia.org/wiki/P193_%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%C2%BB P193 «Фастів» , готується до передачі,
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=P194_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1 P194 «Кубрак» , готується до передачі.
И семь футов под килем)))
та й скільки там того азовського моря чи затоки між кримом нашим та дунаєм
і завдяки тому , що Америка процвітає - ми будемо процвітати !
На памятнике пропеллер был, и до сих пор там.
Есть и другой памятник с самолётом Ту-22М2. Но, тут понятно, что он ни госдеповский, ни лендлизовский.
Американцям, безумовно, велика подяка за підтримку та катери.
А ви мені прямо нагадуєте риторику ватних прихильників рашки і пукіна.
"рассия сваих в абиду не даст, ряяя!!!111"
Завжди так смішно дивитись на вишивату.
Але переоцінювати бажання американців щось робити для України просто так теж не варто, ой не варто. Один Північний потік-2 чого вартий. Або скасування проходу американських есмінців у Чорне море в квітні 2021 року (англійці, до речі, не злякалися і не скасували). I таких речей ще дуже багато можна згадати.
Помнится у Бигуса было расследование-сравнение по закупке этих катеров и наших производства "кузни на Рыбальском" (Порошенка)
Бигус тогда конечно загнул сравнивая производство нового катера с ценой доставки и обслуживания фактически списанного. Порошенковские обходились налогоплатильщикам в 6 раз дороже. Это в корне не правильные рассуждения, т.к. это НАШЕ производство, рабочие места и пр.
Но вот в чем он был прав на 100% так это то, что наша новая современная "Гюрза" по всем ТТХ проигрывает 30-и летним списанным катерам США. Молчу уже про российские катера "проекта 22160" противостоять которым они по идее и должны.
как будто ракеты противостоят ракетам, лоб в лоб
В реальных боевых действиях не все так однозначно. Пулять дорогущей ракетой по малой высокоманевренной цели ... ну такое. Да и из ствольного оружия не просто попасть. Так вот как раз по этой "высокоманевренности" Гюрза (да и Кентавр) проигрывают всем.
Однако у нас и зарплаты на кузне...
По плану Путина?
Всегда так смешат свидетели многоходовочек, что путенских, что "западных".
В 2014 столько было свидетелей хитрых планов и многоходовочек типа "Анаконды", как "Запад" хитро заманивает рашку на войну в Украину, и вот ещё чуть-чуть, и раздавит её, а Украина будет праздновать победу (чужую, надо понимать).
Только вот прошло 7 лет, рашка подыхать не собирается и чувствует себя весьма неплохо с ценами на нефть, газ и достороенным Северным потоком-2, а на Западе вот уже разговоры пошли про "зоны влияния", новую Ялту и новый раздел мира.
Причём вместе с авиацией и кораблями поддержки.
Одна надежда, что кто-то бесплатно отдаст.
Ну мы ж собираемся Крым когда-то отбивать или как?