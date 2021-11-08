Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК. ФОТОрепортаж

7 ноября российские войска обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"7 ноября с 16:15 до 17:25 вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз под обстрел попал поселок Болотенное, Станично-Луганского района, Луганской области", – сказано в сообщении.





В результате обстрела с применением минометов калибра 120 мм разрушен жилой дом, хозяйственное здание в частном дворе и повреждена линия электропередач.

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

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