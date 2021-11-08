Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК. ФОТОрепортаж
7 ноября российские войска обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"7 ноября с 16:15 до 17:25 вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз под обстрел попал поселок Болотенное, Станично-Луганского района, Луганской области", – сказано в сообщении.
В результате обстрела с применением минометов калибра 120 мм разрушен жилой дом, хозяйственное здание в частном дворе и повреждена линия электропередач.
Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
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+8 Чайка Київ
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+2 І ШО?
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Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
https://inforesist.org/v-rossijskih-bespilotnikah-kotorye-boeviki-ispolzuyut-na-donbasse-nashli-nemeczkie-dvigateli/
Кстати, еще старой инфы в эту тему...
https://inforesist.org/v-rossijskih-bespilotnikah-kotorye-boeviki-ispolzuyut-na-donbasse-nashli-nemeczkie-dvigateli/
Де Байрактар?
Где их обеспокоенности?
Уверен, если импотенту зеленскому, хватит мужества нанести ответный удар, то быстро завоют про необходимость соблюдения "перемирия"!
а так оно им не надо... ни умом ни сердцем