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Новости Фото Война
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Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК. ФОТОрепортаж

7 ноября российские войска обстреляли из крупнокалиберных минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК 01

"7 ноября с 16:15 до 17:25 вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз обстреляли населенный пункт, находящийся неподалеку от линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз под обстрел попал поселок Болотенное, Станично-Луганского района, Луганской области", – сказано в сообщении.

Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК 02
Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК 03

В результате обстрела с применением минометов калибра 120 мм разрушен жилой дом, хозяйственное здание в частном дворе и повреждена линия электропередач.

Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК 04

Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК 05

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Читайте также: Войска РФ с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российские войска обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Болотенное в Луганской области, - СЦКК 06

Автор: 

обстрел (27129) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+8
Кацапам какаяразніца по кому стріляти?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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08.11.2021 19:42
+4
А где же возмущение нацистов и жабоедов?
Где их обеспокоенности?
Уверен, если импотенту зеленскому, хватит мужества нанести ответный удар, то быстро завоют про необходимость соблюдения "перемирия"!
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08.11.2021 20:13
+2
Я сподіваюь, ми "нє правакуємо"? І Байрактар сховали...
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08.11.2021 19:45
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Правила форума Совет форумчан
нарушеніє однако...і ніпанятно гдє цвєти для офіса...
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08.11.2021 19:37 Ответить
Кацапам какаяразніца по кому стріляти?
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь.
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08.11.2021 19:42 Ответить
Кацапы стреляют всегда и везде. Они не стреляют в одном случае: когда их окоченевшие тельца закапывают без их позорного имени на табличках.
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08.11.2021 20:22 Ответить
Я сподіваюь, ми "нє правакуємо"? І Байрактар сховали...
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08.11.2021 19:45 Ответить
В российских беспилотниках, которые террористы используют на Донбассе стоят двигатели немецкого производства. Об этом https://inforesist.org/goto/https:/www.tagesschau.de/investigativ/russland-dronen-bauteile-deutschland-101.html пишет Tagesschau со ссылкой на отчет компании Conflict Armament Research (CAR).

https://inforesist.org/v-rossijskih-bespilotnikah-kotorye-boeviki-ispolzuyut-na-donbasse-nashli-nemeczkie-dvigateli/
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08.11.2021 19:46 Ответить
Кацапы на собственном опыте поняли, что вертолетные движки не надо ставить на самолеты. Ну так теперь чехи поймут что такое лебезить перед парашей.
Кстати, еще старой инфы в эту тему...
https://inforesist.org/v-rossijskih-bespilotnikah-kotorye-boeviki-ispolzuyut-na-donbasse-nashli-nemeczkie-dvigateli/
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08.11.2021 20:29 Ответить
Ви все врьотє. Расія защіщаєт житілєй Данбаса ат укрофашистав і бєндєравцев. Ми любім Расію (с)
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08.11.2021 19:51 Ответить
Гей, сцикливе ЗеЧмо!
Де Байрактар?
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08.11.2021 20:07 Ответить
Гы гы, "Калибры" кончились
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08.11.2021 20:09 Ответить
А где же возмущение нацистов и жабоедов?
Где их обеспокоенности?
Уверен, если импотенту зеленскому, хватит мужества нанести ответный удар, то быстро завоют про необходимость соблюдения "перемирия"!
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08.11.2021 20:13 Ответить
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08.11.2021 20:40 Ответить
Вы же ето, не вздумайте миномьйот уничтожить который обстреливает. Ато гансы с жабоедами будут ругацца. Вы знаете как их Путен в сауне наказывает когда они к нему ездят заглянуть в глаз?
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08.11.2021 20:48 Ответить
Надо просто перестать стрелять (с)
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08.11.2021 22:01 Ответить
где то в рф-бухгалтерии под эти выстрелы с бюджета уходит вагонами, классика жанра
а так оно им не надо... ни умом ни сердцем
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08.11.2021 22:12 Ответить
 
 