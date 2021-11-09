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С официальной версией о самоубийстве не соглашаюсь, - мама солдата-срочника Дробахи, выпавшего из окна казармы во Львове. ФОТО

Семья 18-летнего солдата-срочника, выпавшего из окна казармы во Львове, не верит в официальную версию о самоубийстве.

Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" сообщила мать погибшего Елена Дробаха, передает Цензор.НЕТ.

"Я мама призывника Дробахи Андрея, который трагически погиб 30.10.2021. Случай произошел в ВЧ 41/14 г. Львов. Мой сын сам добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины. Был призван 26 октября этого года. 27 октября прибыл в г. Луцк для прохождения военной службы. 29 октября был отправлен для прохождения курса молодого бойца в г. Львов.", - пишет она.

С официальной версией о самоубийстве не соглашаюсь, - мама солдата-срочника Дробахи, выпавшего из окна казармы во Львове 01

"В этот день я разговаривала с ним, не было никаких жалоб. 30 октября в 11.00 он разговаривал со своей родной тетей, находился в хорошем настроении, ничего подозрительного при разговоре не было. Был немного простужен , просил об этом не беспокоиться. В это время они занимались уборкой казармы четвертого этажа", – добавляет женщина.

"В 13.00 нам сообщили о трагедии, которая произошла в 12 00 ,то есть через час после разговора. В этой воинской части он находился меньше суток. С официальной версией о самоубийстве не согласна. У Андрея были планы на жизнь, он хотел жить. Мне важна любая информация касательно этого происшествия,прошу сообщить любым удобным способом", - резюмировала мама погибшего парня.

По сообщению местных СМИ, во Львове на территории воинской части Национальной гвардии 4114 из окна казармы выпал 18-летний солдат срочной службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат-срочник погиб в воинской части на Днепропетровщине, - ГБР

Автор: 

Львов (4582) призыв (742) военнослужащие (6134) Военная служба правопорядка (44)


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Топ комментарии
+5
Правильно мама солдата не соглашается. Чуть что, так сразу самоубийство...
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09.11.2021 11:22
+3
Про строкову службу в національній гвардії завжди були паганенькі відгуки. Так полу менти полу вояки. Недаремно ж її розформувували вже колись.
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09.11.2021 11:10
+2
Прокуратура и хороший адвокат крайне необходимы, иначе не пробить.
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09.11.2021 11:55
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Про строкову службу в національній гвардії завжди були паганенькі відгуки. Так полу менти полу вояки. Недаремно ж її розформувували вже колись.
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09.11.2021 11:10 Ответить
Правильно мама солдата не соглашается. Чуть что, так сразу самоубийство...
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09.11.2021 11:22 Ответить
Прокуратура и хороший адвокат крайне необходимы, иначе не пробить.
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09.11.2021 11:55 Ответить
Может розмовляв українською мовою?
Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости» (либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости»).
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09.11.2021 14:47 Ответить
Я тоже в армии по пьянке с окна выпадал и не раз ,повезло ,что казарма одноэтажная ..
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09.11.2021 11:31 Ответить
С окна выпадал внутрь казармы, наверное, ведь 1 этаж.
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09.11.2021 11:53 Ответить
"Випадок стався у ВЧ 41/14 м. Львів."
4114, без дроби

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09.11.2021 11:53 Ответить
уборка казармы? может окна драили? а теперь администрация боится в этом признаться... ибо самоубийство - это одно, а выпал по неосторожности - это другое
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09.11.2021 11:55 Ответить
хлопця вбили (викинули з вікна), чому то сталось, потрібно розбиратись.
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09.11.2021 12:40 Ответить
При всій казармі, сотні людей? Вбили хлопця? І в вікно викинули? Не верзи маячні, ти в армії і близько не був. В армії бувають бійки і т.д., бо там збираються де молоді мужики, яких ніхто не тримає в кулаці дисципліною, там часто виникають зіткнення. Проте вбивство при всіх, в українській армії, таким способом, і щоб всі мовчали - це маячня.
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09.11.2021 13:07 Ответить
Сразу видно, не служили. Уборка казармы обычно производится когда там минимум людей.
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09.11.2021 15:18 Ответить
какая страна такая и армия
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09.11.2021 17:50 Ответить
 
 