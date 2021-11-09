С официальной версией о самоубийстве не соглашаюсь, - мама солдата-срочника Дробахи, выпавшего из окна казармы во Львове. ФОТО
Семья 18-летнего солдата-срочника, выпавшего из окна казармы во Львове, не верит в официальную версию о самоубийстве.
Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" сообщила мать погибшего Елена Дробаха, передает Цензор.НЕТ.
"Я мама призывника Дробахи Андрея, который трагически погиб 30.10.2021. Случай произошел в ВЧ 41/14 г. Львов. Мой сын сам добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины. Был призван 26 октября этого года. 27 октября прибыл в г. Луцк для прохождения военной службы. 29 октября был отправлен для прохождения курса молодого бойца в г. Львов.", - пишет она.
"В этот день я разговаривала с ним, не было никаких жалоб. 30 октября в 11.00 он разговаривал со своей родной тетей, находился в хорошем настроении, ничего подозрительного при разговоре не было. Был немного простужен , просил об этом не беспокоиться. В это время они занимались уборкой казармы четвертого этажа", – добавляет женщина.
"В 13.00 нам сообщили о трагедии, которая произошла в 12 00 ,то есть через час после разговора. В этой воинской части он находился меньше суток. С официальной версией о самоубийстве не согласна. У Андрея были планы на жизнь, он хотел жить. Мне важна любая информация касательно этого происшествия,прошу сообщить любым удобным способом", - резюмировала мама погибшего парня.
По сообщению местных СМИ, во Львове на территории воинской части Национальной гвардии 4114 из окна казармы выпал 18-летний солдат срочной службы.
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Бри́тва О́ккама (иногда ле́звие О́ккама) - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует множить сущее без необходимости» (либо «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости»).
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