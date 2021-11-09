В г. Ривне во двор владельца строительной фирмы бросили гранату - полиция. ФОТОрепортаж

В г. Ривне полицейские устанавливают лиц, в ночь на вторник бросивших гранату во двор владельца строительной фирмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, девятого ноября, в 01:33 от 39-летнего жителя г. Ривне. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично поврежден автомобиль Volkswagen Touareg и забор. В результате взрыва никто не пострадал.

По результатам осмотра происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое их детей. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению хулиганства с применением предмета специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

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