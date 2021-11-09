14-летний парень совершил смертельное ДТП во Львовской области, погиб 63-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО
14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с велосипедистом во Львовской области. 63-летний мужчина погиб на месте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции Львовщины.
ДТП произошло 8 ноября в 22.00 в селе Рясное-Русское Львовского района.
Предварительно установлено, что 14-летний местный житель, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя, умершего от травм на месте происшествия.
Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
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Але і дідусь ПДР думаю не виконував за що і поплатився життям. купи ти жилетку за копійки в евростоках і катайся.
Нам до америки як до парижа рачки, не дозрів ще народ до цивілізації після совка.