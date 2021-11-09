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Новости Фото ДТП
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14-летний парень совершил смертельное ДТП во Львовской области, погиб 63-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО

14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с велосипедистом во Львовской области. 63-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции Львовщины.

ДТП произошло 8 ноября в 22.00 в селе Рясное-Русское Львовского района.

Предварительно установлено, что 14-летний местный житель, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя, умершего от травм на месте происшествия.

Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

14-летний парень совершил смертельное ДТП во Львовской области, погиб 63-летний мужчина, - Нацполиция 01
14-летний парень совершил смертельное ДТП во Львовской области, погиб 63-летний мужчина, - Нацполиция 02

Автор: 

ДТП (7673) подростки (444) Нацполиция (16459) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+14
В нас поліція в державі, взагалі-то, є?! Як так може бути, що шмаркачі то на мотоциклах. то на позашляховиках смертельні ДТП мало не що тижня здйснюють?
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09.11.2021 11:52
+9
Шморкача не трогать!! А родителям - по десяточке на рыло!За мотоцикл и то,что не уследили за чадом.С конфискацией всего!! В счет компенсации семье потерпевшего..
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09.11.2021 12:19
+7
навіщо, у нас всюди слуги. хоч посміялись вже?
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09.11.2021 11:53
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В нас поліція в державі, взагалі-то, є?! Як так може бути, що шмаркачі то на мотоциклах. то на позашляховиках смертельні ДТП мало не що тижня здйснюють?
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09.11.2021 11:52 Ответить
навіщо, у нас всюди слуги. хоч посміялись вже?
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09.11.2021 11:53 Ответить
поліції немає, шмаркачі на мотоциклах та квадроциклах по вулицям катаються.
Але і дідусь ПДР думаю не виконував за що і поплатився життям. купи ти жилетку за копійки в евростоках і катайся.
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09.11.2021 11:57 Ответить
Не всі, але більшість ЛІСАПЕТИСТІВ відчувають себе на дорозі або учасниками руху авто, або пішоходами (коли і як їм вигідно) і це у кращому випадку! У гіршому, ведуть себе як мавпи на деревах. Про самокатчикі, просто промовчу.
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09.11.2021 12:12 Ответить
А хоч хто-небудь заяву на цього шмаркача в поліцію написав, чи хоча б зателефонував, що, мовляв, ганяє чмо малолітнє без прав по місту і за містом? Якщо так - то поліцаїв, які не відреагували на заяву, потрібно, як мінімум, звільнити, а якщо ні - які притензії до поліції? У нас ще совєтсько-тюремні принципи виховання в голові. Ми, на відміну від американців, не можемо заявити в поліцію на в дупель бухого сусіда, який сів за кермо свого авто і на всіх парах рвонув з двору, бо у нас в голову з дитинства заклали: стукотіти мєнтам - то западло. А те, що сусід потім збив насмерть пару-трійку людей, ну, то таке...
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09.11.2021 12:53 Ответить
чувак що ти таке пишеш, ці малолітні бовдури можуть прямо біля понтів в "кущах" проїхати, їм пофігу, краще бухих під генделиками караулити, бо з них можна сотню уе "штрафу" заробити.
Нам до америки як до парижа рачки, не дозрів ще народ до цивілізації після совка.
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09.11.2021 14:19 Ответить
Полиции некогда ерундой заниматься. Сейчас прививки проверяют.
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09.11.2021 14:04 Ответить
Деревенская школота на драндулетах - это вообще отдельная тема.
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09.11.2021 11:54 Ответить
Шморкача не трогать!! А родителям - по десяточке на рыло!За мотоцикл и то,что не уследили за чадом.С конфискацией всего!! В счет компенсации семье потерпевшего..
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09.11.2021 12:19 Ответить
И где-то в муках сожаления корчится сатана на внедорожнике, упустил двух дебилов рассекаюших в темноте по дороге на велосипедах/мотоциклетах.
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09.11.2021 12:26 Ответить
В Україні права категорії А та А1 видають з 16 років .
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09.11.2021 13:02 Ответить
 
 