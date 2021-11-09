14-летний парень совершил смертельное ДТП во Львовской области, погиб 63-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО

14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с велосипедистом во Львовской области. 63-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции Львовщины.

ДТП произошло 8 ноября в 22.00 в селе Рясное-Русское Львовского района.

Предварительно установлено, что 14-летний местный житель, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, 63-летнего местного жителя, умершего от травм на месте происшествия.

Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.



