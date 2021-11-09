Строительство новой школы стартовало в Херсоне, учреждение рассчитано на 600 учащихся, - ОГА. ФОТО
Строительные работы стартовали на месте будущей общеобразовательной школы №23 в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Жители 4-го Таврического микрорайона говорили о необходимости создания в этой части города новой школы с начала 1990-х годов. Строить ее начали в 1993 году, но за неимением средств строительство быстро свернули. Поэтому дети из 4-го Таврического микрорайона вынуждены ходить на обучение в отдаленные школы, пересекая проезжую часть.
В рамках президентской программы "Большая стройка" процесс возведения школы возобновился.
Проект предусматривает демонтаж существующего старого фундамента, надземных конструкций стен школы, железобетонных конструкций перекрытия и усиления существующих ленточных ростверков, дополнительных свайных фундаментов. После этого стартует возведение конструкций подвала и надземных частей школы.
На месте ведется подготовка к старту строительно-монтажных работ.
Отмечается, что школа будет рассчитана на 600 учащихся.
Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский осмотрел школу №26 в Мариуполе, которая была реконструирована в рамках программы "Большая стройка".
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Кажуть що нині день української мови та писемності.
Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.
За московську ніхто.
Після цього ніщо москвомовне не постраждало.
Хвиля відплати не піднялася.
Тому московська є перспективною, а українська вимирає.
Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.