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Строительство новой школы стартовало в Херсоне, учреждение рассчитано на 600 учащихся, - ОГА. ФОТО

Строительные работы стартовали на месте будущей общеобразовательной школы №23 в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Жители 4-го Таврического микрорайона говорили о необходимости создания в этой части города новой школы с начала 1990-х годов. Строить ее начали в 1993 году, но за неимением средств строительство быстро свернули. Поэтому дети из 4-го Таврического микрорайона вынуждены ходить на обучение в отдаленные школы, пересекая проезжую часть.

В рамках президентской программы "Большая стройка" процесс возведения школы возобновился.

Проект предусматривает демонтаж существующего старого фундамента, надземных конструкций стен школы, железобетонных конструкций перекрытия и усиления существующих ленточных ростверков, дополнительных свайных фундаментов. После этого стартует возведение конструкций подвала и надземных частей школы.

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На месте ведется подготовка к старту строительно-монтажных работ.

Отмечается, что школа будет рассчитана на 600 учащихся.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский осмотрел школу №26 в Мариуполе, которая была реконструирована в рамках программы "Большая стройка".

Строительство новой школы стартовало в Херсоне, учреждение рассчитано на 600 учащихся, - ОГА 01
Строительство новой школы стартовало в Херсоне, учреждение рассчитано на 600 учащихся, - ОГА 02

Автор: 

Херсон (2817) школа (3014) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Дійсно, будівництво звичайної школи- у національних новинах....Дожилися...
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09.11.2021 12:08
+2
любый будівельнік скаже що будівництво по держзамовленню дає прибуток не менший чим торгівля наркотою, зброею, людьми, органами. саме через це, моня забив на медецину, пенсіонерів на стратегічні запаси вугілля, газу, продуктів і вдарився в велике будівництво. там бабло. дармове, без жодних зусиль. зробили правельний кошторис, так відсотків 250-300 і гроші з бютжету в карман потекли річкою. от тому і забирають заплановані гроші з ковідфонду і других фондів на "ВЕЛІЧАЙШЕЕ БУДІВНІЦТВО"
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09.11.2021 12:28
+1
А что им еще рассказывать? Про абсолютный рекорд по смертности из-за проваленной подготовки с эпидемии? Или про угробленную экономику?
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09.11.2021 12:13
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Дійсно, будівництво звичайної школи- у національних новинах....Дожилися...
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09.11.2021 12:08 Ответить
А что им еще рассказывать? Про абсолютный рекорд по смертности из-за проваленной подготовки с эпидемии? Или про угробленную экономику?
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09.11.2021 12:13 Ответить
А ты хотел чтобы были новости про проблемы работающих школ? Это фу-фу-фу! Не интересно, сложно и работать надо. А тут чистый PR. Да еще и с традиционным жоповылизыванием Зе в виде обязательного "В рамках президентської програми "Велике будівництво"
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09.11.2021 12:13 Ответить
Это новостной сайт - в чем противоречие?
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09.11.2021 12:28 Ответить
Действительно хрень какая-то. Зраду давай!
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09.11.2021 13:00 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4512441068821390?__cft__[0]=AZWuZL4ur_OZV3V9m274d8DINAq7tFg-n0JBs6dQEpW45G1EnTb1-LrDxeO08BvFSqGuV_GCEgrJKJCM3QWMO2ljA3wxY33aEC8xuNBtYuJRY4UKoISXORoCzsvvWVEhEW0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·



Кажуть що нині день української мови та писемності.

Позавчора хлопець був вбитий за українську мову.

За московську ніхто.

Після цього ніщо москвомовне не постраждало.

Хвиля відплати не піднялася.

Тому московська є перспективною, а українська вимирає.

Якщо день української мови не стане днем гніву, він незабаром буде днем скорботи.
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09.11.2021 12:14 Ответить
Лучше бы построили теплые туалеты во всех школах.
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09.11.2021 12:21 Ответить
Великобудівник великобудує великошколу.
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09.11.2021 12:21 Ответить
Навіщо? Скоро й ті що є закриють на вічний карантин.
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09.11.2021 12:25 Ответить
любый будівельнік скаже що будівництво по держзамовленню дає прибуток не менший чим торгівля наркотою, зброею, людьми, органами. саме через це, моня забив на медецину, пенсіонерів на стратегічні запаси вугілля, газу, продуктів і вдарився в велике будівництво. там бабло. дармове, без жодних зусиль. зробили правельний кошторис, так відсотків 250-300 і гроші з бютжету в карман потекли річкою. от тому і забирають заплановані гроші з ковідфонду і других фондів на "ВЕЛІЧАЙШЕЕ БУДІВНІЦТВО"
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09.11.2021 12:28 Ответить
до речі. в примісті Києва люди продають НОВІ будинки з ремонтом, вже підключеною електрикою 10-15 квт, *******, своєю скважиною, травичкою, альтанкою та барбекю, навісом для авто по1100-1300 доларів за м2. це за все разом. будівництво ж самого будинку обходиться в 550-750 баксів за м2. дізнайтесьскільки коштує державне будівництво, порівняйте сумми і Ви неприємно АУЄЄТЕ від різниці.
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09.11.2021 12:38 Ответить
 
 