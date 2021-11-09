Строительство новой школы стартовало в Херсоне, учреждение рассчитано на 600 учащихся, - ОГА. ФОТО

Строительные работы стартовали на месте будущей общеобразовательной школы №23 в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Жители 4-го Таврического микрорайона говорили о необходимости создания в этой части города новой школы с начала 1990-х годов. Строить ее начали в 1993 году, но за неимением средств строительство быстро свернули. Поэтому дети из 4-го Таврического микрорайона вынуждены ходить на обучение в отдаленные школы, пересекая проезжую часть.

В рамках президентской программы "Большая стройка" процесс возведения школы возобновился.

Проект предусматривает демонтаж существующего старого фундамента, надземных конструкций стен школы, железобетонных конструкций перекрытия и усиления существующих ленточных ростверков, дополнительных свайных фундаментов. После этого стартует возведение конструкций подвала и надземных частей школы.

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На месте ведется подготовка к старту строительно-монтажных работ.

Отмечается, что школа будет рассчитана на 600 учащихся.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский осмотрел школу №26 в Мариуполе, которая была реконструирована в рамках программы "Большая стройка".



