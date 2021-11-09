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50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 ноября, состоялся визит представителей Киевской ассоциации военных атташе и международных организаций в Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Нацгвардии в селе Старое Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Около 50 военных атташе и иностранных дипломатов ознакомились с основными функциями и задачами Национальной гвардии Украины, ее достижениями и ролью в секторе безопасности и обороны государства.

"Национальная гвардия Украины – мощный военизированный организм с правоохранительными функциями, который ведет боевые действия, обеспечивает мир и спокойствие на улицах нашего государства. В настоящее время доверие граждан к Нацгвардии составляет более 50%", – подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 01

Она также отметила важность отношений НГУ с иностранными партнерами.

"Я уверена, что в ближайшее время Нацгвардия присоединится к мероприятиям, проводимым тренировочной операцией Orbital. Мы открыты к диалогу и приглашаем международных партнеров к сотрудничеству", - сказала она.

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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подчеркнул, что международная поддержка крайне важна для Украины во время противостояния российской агрессии и отстаивания национальных интересов.

50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 02

"Мы ценим то, что перспективы развития Национальной гвардии есть в повестке дня инициатив послов стран "Большой семерки" в Украине, Европейского Союза и НАТО. Для нас это не только высокая оценка и международное признание, но и ответственность за внедрение лучших мировых практик и стандартов" в нашу деятельность", - отметил Николай Балан.

В ходе визита представлены современная военная техника, новейшие средства связи и образцы вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ, учебные классы и тренажеры. Кроме того, на военном стрельбище Международного центра подразделения специального и оперативного назначения продемонстрировали десантирование бойцов с вертолета, эвакуацию раненых, работу снайперских пар и приемы тактической медицины.

50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 03

Замминистра внутренних дел Мэри Акопян также вручила ведомственные награды военнослужащим Нацгвардии.

Напомним, НГУ стала полноправным членом международной ассоциации Жандармерии и полицейских сил FIEP и активным участником международных проектов безопасности.

50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 04
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 05
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 06
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 07
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 08
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 09
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 10
50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии 11
Фото: сайт МВД

Автор: 

МВД (9318) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+13
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09.11.2021 15:08
+5
Честно говоря, так и не понял, кто такая Мэри Акопян, почему она в военной форме, какое отношение "Комитет армянской молодёжи Крыма" имеет к Нацгвардии и главный вопрос : когда у нас закончат трудоустраивать своих знакомых-родственников-любовниц на высокие госдолжности, тем более связанные с безопасностью государства, особенно во время войны? Когда эта идиотизация закончится?..
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09.11.2021 16:01
+2
Всі хто підтримує Україну в часи війни з лапотнєю є нам друзями.Всім вам-респект...
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09.11.2021 14:54
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Всі хто підтримує Україну в часи війни з лапотнєю є нам друзями.Всім вам-респект...
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09.11.2021 14:54 Ответить
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09.11.2021 15:08 Ответить
Українці в основній своїй масі же не так далеко від розуміння цієї істини.

Як добре що почалась епоха, дронів, турелів, систем відеоконтролю типу Вій та іншого, все це дає гарне розуміння що ворога можна знищити без закидування амбразури своїми тілами.
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13.11.2021 19:29 Ответить
Честно говоря, так и не понял, кто такая Мэри Акопян, почему она в военной форме, какое отношение "Комитет армянской молодёжи Крыма" имеет к Нацгвардии и главный вопрос : когда у нас закончат трудоустраивать своих знакомых-родственников-любовниц на высокие госдолжности, тем более связанные с безопасностью государства, особенно во время войны? Когда эта идиотизация закончится?..
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09.11.2021 16:01 Ответить
Ваша правда. А ще мене цікавить які такі тактико-технічні характеристики у цієї мері вірменського розливу, які її заслуги перед народом України, що її призначили на посаду заступника міністра?
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09.11.2021 17:34 Ответить
Аваков = Авакян = Акопян, ну прилаштув землячку і що такого, її папік попросив про це Борю. Он весь 95кв ЗЕчмо прилаштувало унайвищі ешелони, а іншим що "нізззя!
04 августа 2021, Директор Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства внутренних дел Украины Мэри Акопян назначена заместителем главы МВД. Об этом сообщает https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html «Интерфакс-Украина» .

Трудовая биография Акопян тесно связана с Крымом. По данным из https://meriakobyan.wordpress.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5/ открытых источников , с 2009 года Акопян работала в государственной телерадиокомпании «Крым». Она была автором, редактором и телеведущей армянской программы «Барев». С 2010 года- заместителем председателя Крымского армянского общества и членом общественного совета Совета Министров АР Крым. Ранее Акопян возглавляла Комитет армянской молодежи Крыма - КАМК.
Акопян закончила Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, факультет восточной филологии.

https://ru.krymr.com/a/news-meri-akopyan-mvd-ukraina/31393644.html
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09.11.2021 18:34 Ответить
в 2013 годе где в инете видел как жандармы с франции в зп были в 3029 в бывшем гепарде и толкались с нашими щитами....
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09.11.2021 16:09 Ответить
а гостомель и легкая пехота спецназ нацгвардии элита жандармерии...
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09.11.2021 16:14 Ответить
А кто такая эта самая мэри акопян? От Авакова осталась? Все время поражаюсь у нас что на такие посады украинцев нету??? Ну что за куйня? Почему какая то акопян награждает рядового Петренко державной нагородой Украины??? Кто ей дал такое право? Тут некоторые сразу вспоминают что вот мол в США многонациональном и т.д. и т.п. Шановни, нам до США как до горы рачки… вот когда достигнем , тогда пожалуйста, да и то -может быть….
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10.11.2021 11:08 Ответить
ну да Армянка с Крыма- замминистра МВД, что может пойти не так... Армения шестерка Москвы, всегда голосует против Украины , Крымчанка -тут вообще без комментариев, да еще и мусорша, а мусора как и СБУ в Крыму -девяносто восемь процентов предали присягу...
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13.11.2021 15:17 Ответить
 
 