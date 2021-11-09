50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 ноября, состоялся визит представителей Киевской ассоциации военных атташе и международных организаций в Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Нацгвардии в селе Старое Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.
Около 50 военных атташе и иностранных дипломатов ознакомились с основными функциями и задачами Национальной гвардии Украины, ее достижениями и ролью в секторе безопасности и обороны государства.
"Национальная гвардия Украины – мощный военизированный организм с правоохранительными функциями, который ведет боевые действия, обеспечивает мир и спокойствие на улицах нашего государства. В настоящее время доверие граждан к Нацгвардии составляет более 50%", – подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.
Она также отметила важность отношений НГУ с иностранными партнерами.
"Я уверена, что в ближайшее время Нацгвардия присоединится к мероприятиям, проводимым тренировочной операцией Orbital. Мы открыты к диалогу и приглашаем международных партнеров к сотрудничеству", - сказала она.
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подчеркнул, что международная поддержка крайне важна для Украины во время противостояния российской агрессии и отстаивания национальных интересов.
"Мы ценим то, что перспективы развития Национальной гвардии есть в повестке дня инициатив послов стран "Большой семерки" в Украине, Европейского Союза и НАТО. Для нас это не только высокая оценка и международное признание, но и ответственность за внедрение лучших мировых практик и стандартов" в нашу деятельность", - отметил Николай Балан.
В ходе визита представлены современная военная техника, новейшие средства связи и образцы вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ, учебные классы и тренажеры. Кроме того, на военном стрельбище Международного центра подразделения специального и оперативного назначения продемонстрировали десантирование бойцов с вертолета, эвакуацию раненых, работу снайперских пар и приемы тактической медицины.
Замминистра внутренних дел Мэри Акопян также вручила ведомственные награды военнослужащим Нацгвардии.
Напомним, НГУ стала полноправным членом международной ассоциации Жандармерии и полицейских сил FIEP и активным участником международных проектов безопасности.
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Як добре що почалась епоха, дронів, турелів, систем відеоконтролю типу Вій та іншого, все це дає гарне розуміння що ворога можна знищити без закидування амбразури своїми тілами.
04 августа 2021, Директор Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Министерства внутренних дел Украины Мэри Акопян назначена заместителем главы МВД. Об этом сообщает https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html «Интерфакс-Украина» .
Трудовая биография Акопян тесно связана с Крымом. По данным из https://meriakobyan.wordpress.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%BD%D0%B5/ открытых источников , с 2009 года Акопян работала в государственной телерадиокомпании «Крым». Она была автором, редактором и телеведущей армянской программы «Барев». С 2010 года- заместителем председателя Крымского армянского общества и членом общественного совета Совета Министров АР Крым. Ранее Акопян возглавляла Комитет армянской молодежи Крыма - КАМК.
Акопян закончила Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, факультет восточной филологии.
https://ru.krymr.com/a/news-meri-akopyan-mvd-ukraina/31393644.html