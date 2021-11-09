50 военных атташе и иностранных дипломатов посетили центр подготовки подразделений Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 ноября, состоялся визит представителей Киевской ассоциации военных атташе и международных организаций в Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Нацгвардии в селе Старое Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

Около 50 военных атташе и иностранных дипломатов ознакомились с основными функциями и задачами Национальной гвардии Украины, ее достижениями и ролью в секторе безопасности и обороны государства.

"Национальная гвардия Украины – мощный военизированный организм с правоохранительными функциями, который ведет боевые действия, обеспечивает мир и спокойствие на улицах нашего государства. В настоящее время доверие граждан к Нацгвардии составляет более 50%", – подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Она также отметила важность отношений НГУ с иностранными партнерами.

"Я уверена, что в ближайшее время Нацгвардия присоединится к мероприятиям, проводимым тренировочной операцией Orbital. Мы открыты к диалогу и приглашаем международных партнеров к сотрудничеству", - сказала она.

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Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подчеркнул, что международная поддержка крайне важна для Украины во время противостояния российской агрессии и отстаивания национальных интересов.

"Мы ценим то, что перспективы развития Национальной гвардии есть в повестке дня инициатив послов стран "Большой семерки" в Украине, Европейского Союза и НАТО. Для нас это не только высокая оценка и международное признание, но и ответственность за внедрение лучших мировых практик и стандартов" в нашу деятельность", - отметил Николай Балан.

В ходе визита представлены современная военная техника, новейшие средства связи и образцы вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ, учебные классы и тренажеры. Кроме того, на военном стрельбище Международного центра подразделения специального и оперативного назначения продемонстрировали десантирование бойцов с вертолета, эвакуацию раненых, работу снайперских пар и приемы тактической медицины.

Замминистра внутренних дел Мэри Акопян также вручила ведомственные награды военнослужащим Нацгвардии.

Напомним, НГУ стала полноправным членом международной ассоциации Жандармерии и полицейских сил FIEP и активным участником международных проектов безопасности.

















Фото: сайт МВД