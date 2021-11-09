С погибшим в результате обстрела российскими войсками воином 24-й ОМБр Виталием Павлыськом попрощаются завтра на Львовщине. ФОТО

Завтра, 10 ноября, в городе Яворов Львовской области ориентировочно в 12.00 начнется церемония прощания с Виталием Николаевичем Павлыськом, 29.11.1973 года рождения, главным сержантом, военнослужащим 7-й роты 3-го батальона, погибшим 7 ноября около 14.00 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время минометного обстрела позиций ВСУ со стороны российских войск.

Об этом говорится на фейсбук-странице Яворовской РГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра Яворовщина будет прощаться с погибшим Героем Виталием Павлыськом. Сегодня тело Героя следует с Востока на родную Яворовщину. О процессе встречи Героя будет информировать на странице Яворивская районная государственная администрация.

Ориентировочно в 12.00 планируется парастас в родном доме Героя (улица Дорошенко). После этого процессия отправится в Храм Успения Пресвятой Богородицы (Горная церковь).

Захоронение состоится на Новом кладбище (под Чернилявой). Призываем достойно воздать честь Герою, который положил жизнь за мир и покой нашей Родины.

Маршрут прощания Героя: П.Дорошенко - Большой Пригород (маслозавод) ул. Святоюрская – Храм Успения Пресвятой Богородицы (Горная Церковь) – ул. Шашкевича – ул. И. Франко – ул. Сечевых Стрельцов - Новое кладбище (под Чернилявой)" - говорится в сообщении.

У Героя остались родители, жена, сын и дочь.

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