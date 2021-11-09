Крюковский завод изготовит 20 дизель-поездов для пригородного сообщения. ФОТОрепортаж

В ближайшие два года на Крюковском вагоностроительном заводе будет изготовлено 20 новых дизель-поездов, приспособленных как для пригородного, так и регионального сообщения.

Об этом стало известно во время ознакомительной поездки президента на новом поезде от станции "Дарница" до вокзала Киев-Пассажирский, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько дизель-поезда ДПКр-3 соответствуют украинским и европейским стандартам, поэтому рассматривается возможность их эксплуатации не только в Украине, но и за границей.

Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов на 170 удобных мест для сидения. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными туалетами. В поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Конструктивная скорость составляет 140 км/ч.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, для АО "Укрзализныця" планируют заказать 20 дизель-поездов ДПКр-3.

Они будут курсировать по маршрутам Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная, Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба.

Дизель-поезда изготовят в рамках президентской программы "Большая стройка".

Ранее Крюковский завод поставил Укрзализныце первые два поезда ДПКР-3, один из которых уже курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы ("Прикарпатский экспресс"). До конца ноября ожидается поставка еще одного поезда, а в первом квартале 2022 будет готово еще 2. Их планируют использовать на маршруте Киев – Аэропорт "Борисполь".

Крюковский завод также участвует в программах обновления парка грузовых и пассажирских вагонов, которые проходят в рамках "Большого строительства".

20 из 100 ранее заказанных новых пассажирских вагонов УЗ получит до конца года, а в течение двух лет – еще 500.

Кроме того, сама "Укрзализныця" также проводит модернизацию вагонов. До конца года должно быть обновлено 50 вагонов. Ранее на маршруты уже вышли семь модернизированных вагонов, а в ноябре начнут курсировать очередные девять.

Напомним, ранее сообщалось о подписании со швейцарской Stadler Rail AG контракта на закупку и строительство пригородных поездов для программы City Express в рамках "Большого строительства" Владимира Зеленского.





