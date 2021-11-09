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Крюковский завод изготовит 20 дизель-поездов для пригородного сообщения. ФОТОрепортаж

В ближайшие два года на Крюковском вагоностроительном заводе будет изготовлено 20 новых дизель-поездов, приспособленных как для пригородного, так и регионального сообщения.

Об этом стало известно во время ознакомительной поездки президента на новом поезде от станции "Дарница" до вокзала Киев-Пассажирский, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал председатель наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" Владимир Приходько дизель-поезда ДПКр-3 соответствуют украинским и европейским стандартам, поэтому рассматривается возможность их эксплуатации не только в Украине, но и за границей.

Поезд ДПКр-3 состоит из трех вагонов на 170 удобных мест для сидения. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, резервного отопления и вакуумными туалетами. В поезде предусмотрен безбарьерный доступ для маломобильных групп и людей с инвалидностью. Конструктивная скорость составляет 140 км/ч.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, для АО "Укрзализныця" планируют заказать 20 дизель-поездов ДПКр-3.

Они будут курсировать по маршрутам Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная, Львов – Тернополь – Черновцы (ч/з Залещики) – Коломыя, Попасная – Купянск – Харьков – Сумы – Ворожба.

Дизель-поезда изготовят в рамках президентской программы "Большая стройка".

Ранее Крюковский завод поставил Укрзализныце первые два поезда ДПКР-3, один из которых уже курсирует по маршруту Коломыя – Киверцы ("Прикарпатский экспресс"). До конца ноября ожидается поставка еще одного поезда, а в первом квартале 2022 будет готово еще 2. Их планируют использовать на маршруте Киев – Аэропорт "Борисполь".

Крюковский завод также участвует в программах обновления парка грузовых и пассажирских вагонов, которые проходят в рамках "Большого строительства".

20 из 100 ранее заказанных новых пассажирских вагонов УЗ получит до конца года, а в течение двух лет – еще 500.

Кроме того, сама "Укрзализныця" также проводит модернизацию вагонов. До конца года должно быть обновлено 50 вагонов. Ранее на маршруты уже вышли семь модернизированных вагонов, а в ноябре начнут курсировать очередные девять.

Напомним, ранее сообщалось о подписании со швейцарской Stadler Rail AG контракта на закупку и строительство пригородных поездов для программы City Express в рамках "Большого строительства" Владимира Зеленского.

Крюковский завод изготовит 20 дизель-поездов для пригородного сообщения 01
Крюковский завод изготовит 20 дизель-поездов для пригородного сообщения 02
Крюковский завод изготовит 20 дизель-поездов для пригородного сообщения 03

Автор: 

железная дорога (1412) Зеленский Владимир (20348) вагоны (179) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+18
Плохой знак... Не надо бидосю в такие места пускать. Люди подвергаются опасности.
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09.11.2021 16:01
+9
Тюремных...
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09.11.2021 16:05
+9
і на цих поїздах будете возити 1млд. дерев
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09.11.2021 16:22
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))))))) когда увидел клоуна на фото, все сразу стало понятно -
Крюківський завод мастер спорта!
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09.11.2021 16:00 Ответить
колись десь було, що в чехії-чехословаччині свого часу випускали рейкові автобуси...двосьові з двигуном від їхніх грузовиків...випустили 500 шт, щоб вистачило всім і на всі дороги...це при тому, що у чехів у кожному дворі і шкода, і татра, і ява, і маленька бабета...
а зараз не випускають вже, а замовляють польські песи...но тоже рейковий автобус...
може з них почати, тоді більше ділянок охопиться:і полісся, і степ, і карпати, і все, що між ними розташоване
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09.11.2021 16:55 Ответить
насмешил ЗЕ-льоный налепкой на вагоне "Вэлыке крадивныцтво"

скоро и на саморезах будут гравировать "ВэлКрад" - пороблэно Вовою ?
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09.11.2021 21:00 Ответить
Плохой знак... Не надо бидосю в такие места пускать. Люди подвергаются опасности.
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09.11.2021 16:01 Ответить
Главное его на территорию АЭС не пускать, и другие стратегические объекты. А то мало ли....
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09.11.2021 16:25 Ответить
Так він АЕС і прикрив на користь А-АХ какого человека.
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09.11.2021 16:33 Ответить
А коли ми почуємо - зробили, відправили, запустили?...
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09.11.2021 16:01 Ответить
дя этого Зе плесени надо 3....4...срока.
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09.11.2021 16:02 Ответить
Тюремных...
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09.11.2021 16:05 Ответить
Никогда. Он уже в 2020 обещал этому же заводу закупить пас.вагоны. И чем кончилось?

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09.11.2021 16:12 Ответить
Може вже віджав акції чи домовився про відкати, що раптом так проникся ідеєю оновлення рухомого складу?
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11.11.2021 23:39 Ответить
Із Зє владою ніколи.
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09.11.2021 17:13 Ответить
А це мабуть Велике потягство...
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09.11.2021 16:03 Ответить
Велике брехівництво.
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09.11.2021 16:13 Ответить
Вэлыке колийныцтво, шпаливныцтво.....

одним словом, Вэлыке ********** нна чорному рояли
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09.11.2021 21:05 Ответить
Велике крадівництво ....
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09.11.2021 16:05 Ответить
..лайк - майже рідному Крюківському заводу та не Зелі Лайковій-Прилипалі.... ваш "Тарпан" досить непоганий....
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09.11.2021 16:11 Ответить
оно уже второй раз в этом поезде пиарится за месяц... а рейтинг все равно катится вниз... с чего бы это?
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09.11.2021 16:12 Ответить
і на цих поїздах будете возити 1млд. дерев
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09.11.2021 16:22 Ответить
поддутые сосны ?
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09.11.2021 21:06 Ответить
Ну все, железнодорожной катастрофы теперь не миновать
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09.11.2021 16:32 Ответить
Серийный номер 003 трехвагонного дизеля - это конечно мощно для пиара ***********, похоже он этот состав будет пиарить до его последнего дня на президентской должности. Но по факту это пшик, это катастрофа. И виноват точно не Крюковский завод, они сделали неплохой современный по начинке дизель-поезд, виноваты гос.чиновники, которые на бюджетные деньги вместо поездов покупают себе бронированные мерседесы, и народ, который этих вороватых чиновников усаживает в кресла и дает им воровать.
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09.11.2021 16:32 Ответить
Зная клоунів треба заяву про 100 вагонів сприймати як побудують 1 вагон і 100 разів переріжуть на ньому стрічечку
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11.11.2021 23:41 Ответить
Тут проблема в тому чи будуть в депо приписки цих потягів спеціалісти і обладнання для обслуговування такої складної техніки, включено з системами кондиціонування і туалетами. Колись на тепловози 2ТЕ116 поставили кондиціонери і холодильники для продуктів. Для машиністів це було чудо. Працювати комфортно, поїздка тривалістю в 10 годин не викликала помітної втоми. І що, довго музика грала? Ні, апарати з різних причин стали ламатися, спеціалістів і обладнання не було і все стало як було.
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09.11.2021 16:50 Ответить
Дизеля - не в моде.Из Харькова все направления єлектрофицировані.Что они предлагают- путь в прошлое!!!Неужели некому электричку приличную сбацать?они экологически чистые,а то сейчас ходят электрички Рижские 60х годов.И Нужно путя новые ложить,скоростные!
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09.11.2021 16:54 Ответить
На приміських лініях швидкісні поїзди? Там де відстань між зупинками від 3 до 10 км? До вашого відома, при виробництві електроенергії для електричок забруднення теж є і не таке маленьке
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09.11.2021 16:58 Ответить
Расскажи про "дизеля - не в моде" каким-нибудь железнодорожникам из США, они над тобой посмеются. Даже в Германии и Франции, странах с самым плотным железнодорожным покрытием, полно неэлектрофицированных линий. Но даже на электрофицированных снуют тысячи двух-трехвагонных дизельных составов Stadler и Alstom. Потому что эксплуатация дешевле.
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09.11.2021 18:54 Ответить
коли це дизельні стали дешевшими в експлуатації у порівнянні з електричними?
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11.11.2021 23:43 Ответить
Побудують до універа президента і мільярдного лісу, чи після?
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09.11.2021 17:04 Ответить
десь між отриманням армією Апачів та F-35 та політом на місяць
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11.11.2021 23:44 Ответить
В стране каждый день гибнет по 1000 человек от ковида, а этот квартальный ******* припёрся на вокзал на электричке покататься. И как после этого его можно считать нормальным?!
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09.11.2021 17:29 Ответить
будь-яке будівництво дає мультиплікативний ефект, а особливо машинобудування. якщо дійсно завед почне працювати то за це Зе отримає жирнючий лайк
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09.11.2021 17:51 Ответить
Колесников на 2012 наделал долгов с поездами, да так, что ещё не расплатились. И зелёный дурачок туда же
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09.11.2021 17:52 Ответить
Голубий вагон?
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09.11.2021 19:25 Ответить
Треба змінювати увесь рухомий парк як пасажирський,так і товарний.Ми вже 30 років як незаледна краіна,а тягаємо старі радянськи потяги та вогони!Ганьба!Треба симим робити електрички ( бажано двоповаерхові).Та скоростні поятяги теж можна робити як дво,так і одноповерхові .Усі локомотиви вже зношені на 90-100% і треба самін робити нові локомотиви та потяги.
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09.11.2021 20:07 Ответить
милліард локомотивів ?

ан нєт, гроші вкрадені......
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09.11.2021 21:10 Ответить
Це правильно, вірно. Треба виробника НАОГО підтримати, а не купувати хердаї, які не їздять
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11.11.2021 18:23 Ответить
Бла бла бла. Теперь копец Крюковскому заводу. , а вот реальная политика по отношению к Украине. Нагадаємо, раніше https://www.president.gov.ua/news/u-prisutnosti-prezidenta-********-*********-memorandum-yakij-70373 повідомлялося про підписання зі швейцарською Stadler Rail AG контракту на закупівлю та будівництво приміських поїздів для програми City Express у межах "Великого будівництва" Володимира Зеленського. Джерело:
Кто не создает условия для своей экономики, тот не кормит свою армию, а будет кормить чужую . Ну надо же накопить себе на скромную хатынку на Гаваях . С Мира по нитке , а украинцу кол в одно место.
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11.11.2021 23:13 Ответить
це той Штадлєр який нарасіє та в Білорусі виробляється.
Здогадайтесь тепер які в нього зв'язки із мордвинами
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11.11.2021 23:46 Ответить
Ездил на подобном поезде. Не хуже хюндая. Но все закончиться обычным пиаром как обычно. В лучшем случае закупят у европейцев БУ по цене в два раза дороже нового. Тут у нас как раз стабильность.
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12.11.2021 10:52 Ответить
Норм. А кацапи лазять й серуть всюди... "в Україні нічого не має, нічого не працює, усе погано".... заходять кацапи під Українськими прапорами й навіть мовою пишуть! Але їх легко виловити.... просіть написати : путин-*****, рф- страна террорист, кацап- раб путина-*****..... вони такого написати не можуть, куратори не дозволяють та й як таке у звіт потім їм долучити таке. Не пише - кацап - у спам, бан, ігнор.
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12.11.2021 20:53 Ответить
"ДПКр-3" Сложно блин придумать звучное украинское название для серии поездов? "ГКЧП-2" еще бы назвали
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13.11.2021 10:13 Ответить
Раніше приміські перевезення - електропотяги т.з "електрички". А нині членограй вводить дизель-потяги? Щось не туди реформуємось!
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14.11.2021 14:29 Ответить
 
 