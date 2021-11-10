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Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба СБУ.

Правоохранителям удалось установить врача, который "генерировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:

- единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія";

- клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

– работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "групповых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

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В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания злоумышленника, обнаружены и изъяты:

  • печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми подтверждают результаты лабораторных исследований;
  • бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни;
  • 50 тыс. гривен;
  • черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн 01

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

После обнаружения граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

Разоблачение незаконной сделки осуществляло Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра.

Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн 02

Служба безопасности Украины акцентирует внимание граждан Украины на недопустимости использования в условиях пандемии поддельных тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19.

За изготовление и использование фальшивок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн 03
Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн 04
Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Днепр (4417) подделка (437) подлог (1364) СБУ (19893) сертификат (226)


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Топ комментарии
+10
Не вздумайте вестись на амнистию - купленные сертификаты заряжены на выздоровление и даже иногда мироточат ! Уже спасли жизнь ни одного купившего - в реанимации прикладываешь сертификат на лоб и сразу идёшь на поправку !
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10.11.2021 11:12
+7
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
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10.11.2021 10:58
+7
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10.11.2021 11:12
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Правила форума Совет форумчан
ехайте в Сумы, тут дешевле. в Днепре какие-то жадные врачи.
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10.11.2021 10:58 Ответить
А в Одессу-маму, не?
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10.11.2021 11:06 Ответить
Греческие антиваксеры платили медикам по €400 за укол физраствором, чтобы получить сертификат о вакцинации от Covid-19. Врачи брали деньги, но кололи таким пациентам препарат Pfizer. Об этом сообщает греческий телеканал https://www.megatv.com/2021/10/09/koronoios-pelateia-ano-ton-100-000-atomon-se-kyklomata-ton-pseytoemvolismon/ Mega TV .

Сообщается, что более 100 тыс. человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что граждан с поддельными сертификатами менее 100 тыс.

Теперь некоторые граждане столкнулись со сложной юридической и социальной проблемой, ведь они получили вакцину против своей воли. «Обманутые пациенты» могут написать заявление на врачей за медицинскую услугу, оказанную без согласия. Правда, перед этим им придется признать факт дачи взятки, за который грозит серьезное наказание.
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10.11.2021 13:25 Ответить
Друзі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
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10.11.2021 10:58 Ответить
Хохохо, кто купил - тому уже не нада
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10.11.2021 11:01 Ответить
Вот хорошая статья про скидку...кому ..когда и за что...
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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10.11.2021 11:59 Ответить
Можно признацца, что купил ковид-сертификат если у тебя нету крови на руках не пользовался им. А если сходил в громадську вбиральню паписять и предъявил сертификат, то на твоих руках кровь ты нарушил закон и будеш сидеть
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10.11.2021 11:02 Ответить
"Сдай соседа -получи сертификат бесплатно !"
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10.11.2021 11:04 Ответить
1,5 ляма в месяц - даже у карлсона зп в 3 раза ниже...
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10.11.2021 10:59 Ответить
Маладец!
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10.11.2021 11:01 Ответить
и нашли всего лишь 50к гривен?
меньше дня работы.
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10.11.2021 11:04 Ответить
Это наверное один из тех медиков, на которых ссылаются антиваксеры. Что вакцина бесполезна.
Не удивительно, что все эти медики ноу нэйм. Как говорится бабки любят тышу.
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10.11.2021 11:04 Ответить
Нехило он "нацарював". Будет чем теперь с Малюськой за платную камеру расплатиться...
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10.11.2021 11:06 Ответить
Карочи. На рабочем месте бабло не хранить! Принимая наличку проверять ультрафиолетом как минимум! Никаких записей и лишних печатей!

И будет щастие великое

ЗЫ: кстате, а в частных клиниках прививачки делают?
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10.11.2021 11:10 Ответить
> На рабочем месте бабло не хранить!
та он наверное и не хранил ее там - по идее выручка за день просто была)) кстати, вроде ультрафиолет есть же такие маленькие приборчики по размеру как степплер - зажмотился наверное))

> Никаких записей и лишних печатей!
лучше наоборот - делать записи но неправильные)) ну к примеру - получил от Васи Х. 150 млн))) или от Васи Z. - 3грн 35 копеек
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10.11.2021 11:27 Ответить
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10.11.2021 11:12 Ответить
Не вздумайте вестись на амнистию - купленные сертификаты заряжены на выздоровление и даже иногда мироточат ! Уже спасли жизнь ни одного купившего - в реанимации прикладываешь сертификат на лоб и сразу идёшь на поправку !
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10.11.2021 11:12 Ответить
А я думав що тільки справжні сертифікати в реанімації так діють.
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10.11.2021 11:56 Ответить
Якби "бесплатні" так діяли, то вони коштували б купу грошей !
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10.11.2021 12:30 Ответить
в реанімації справжні лише свідоцтва видають.
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10.11.2021 13:11 Ответить
Понятно теперь откуда ноги растут антиваксеровской истерии.
А мне нравится как сделали врачи в Греции - брали по 400 евриков за то, что будут колоть физраствор - но на самом деле вводили вакцину)) Бедные обманутые антиваксеры теперь штурмуют суды, откуда их благополучно посылают.
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10.11.2021 11:14 Ответить
пилять, где подобную дич сочиняют
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10.11.2021 11:19 Ответить
гугли
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10.11.2021 11:28 Ответить
ага, а то что врачам все равно светит срок за жульничество - то ниче)))
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10.11.2021 11:29 Ответить
Падоляцкие боты 25 миллионов отрабатывают...
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10.11.2021 12:01 Ответить
служители народа из сбу на службе народу...
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10.11.2021 11:21 Ответить
60к денег в день с дебилов, не ну ему надо премию дать, антиваксы должны страдать по всем фронтам, это их призвание. Пока есть антиваксы Украина может быть спокойна: график вымирания идёт с опережением. Израиль: 65% вакцинировано, население 9млн человек, умерших за 8 число : 2. Украина: 20% вакцинировано (половина вот таких фейков), население 42млн, умерших 800+
Ко-ко-ко вакцина не работает.
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10.11.2021 11:21 Ответить
понять и простить
распространителя фейковой дии берут на стажировку по последним новостям
а этот будет продавать и дальше, только 99,9 будет отдавать на верх.
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10.11.2021 11:22 Ответить
Не было там фейковой дии) там приложение по дизайну только схожее, а так никакого отношения к дии оно не имеет))
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10.11.2021 11:30 Ответить
то что вы описывает это на позапрошлой неделе, а на прошлой чел сделал сервер на котором лежала ваша подкорректированая инфа, а сканеры сканируя шли на его сервер и соответственно выдавали нужную информацию
Бараны которые напилили дию,сделали сканеры,даже банальную проверку не ввели, идет запрос на сервер дии или просто в интернет зато бабла сруби как будто на марс отправили человека .
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10.11.2021 11:39 Ответить
Да, слышал об этом) Там правда было мало подробностей) И если там при сканировании кр кода действительно нету проверки какой там урл - то это лажа капец)))
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10.11.2021 18:10 Ответить
А Вы знаете, сколько мы получаем? А Вы знаете, как плохо взятки стали нести?
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10.11.2021 11:23 Ответить
Так власть и близко не соблюдает закон.
Сертификаты не урегулированы Законом.
Не введено чрезвычайное положение, которое давало бы право для ограничения прав и свобод граждан, которые гарантированы Конституцией.
Решение за судом,
но эти "сертификаты" - филькины грамоты просто.
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10.11.2021 11:39 Ответить
100%
вот здесь - https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1205033/
вся статистика как коап 44.3 разваливаеться в судах.
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10.11.2021 11:42 Ответить
ну и что, статья такая, что заплатит штраф и всьо..., уверена, что и дальше будет работать, эта обычная ловля рыбы на соревнованиях рыбаков - поймали, сфоткали и отпустили..., ну рыба не много испугалась и остальные немного напряглись...
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10.11.2021 11:44 Ответить
Мабуть не поділивсь все собі хотів. Жадність фраєра згубила.
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10.11.2021 11:52 Ответить
И не делился с "кем нужно" !
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10.11.2021 13:06 Ответить
Шкура!!!
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10.11.2021 22:16 Ответить
 
 