Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Днепре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба СБУ.
Правоохранителям удалось установить врача, который "генерировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".
По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:
- единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія";
- клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;
– работникам местных предприятий.
Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.
Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "групповых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.
В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания злоумышленника, обнаружены и изъяты:
- печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми подтверждают результаты лабораторных исследований;
- бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни;
- 50 тыс. гривен;
- черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.
После обнаружения граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.
Разоблачение незаконной сделки осуществляло Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра.
Служба безопасности Украины акцентирует внимание граждан Украины на недопустимости использования в условиях пандемии поддельных тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19.
За изготовление и использование фальшивок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
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Сообщается, что более 100 тыс. человек в Греции получили поддельный сертификат о вакцинации после введения физраствора. Некоторые врачи не стали отказываться от денег, но использовали настоящую вакцину, чтобы избежать неприятностей на работе. В местном https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД подтвердили наличие такой проблемы, отметив, что граждан с поддельными сертификатами менее 100 тыс.
Теперь некоторые граждане столкнулись со сложной юридической и социальной проблемой, ведь они получили вакцину против своей воли. «Обманутые пациенты» могут написать заявление на врачей за медицинскую услугу, оказанную без согласия. Правда, перед этим им придется признать факт дачи взятки, за который грозит серьезное наказание.
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
у тебя нету крови на рукахне пользовался им. А если сходил в громадську вбиральню паписять и предъявил сертификат, то на твоих руках кровьты нарушил закон и будеш сидеть
меньше дня работы.
Не удивительно, что все эти медики ноу нэйм. Как говорится бабки любят тышу.
И будет щастие великое
ЗЫ: кстате, а в частных клиниках прививачки делают?
та он наверное и не хранил ее там - по идее выручка за день просто была)) кстати, вроде ультрафиолет есть же такие маленькие приборчики по размеру как степплер - зажмотился наверное))
> Никаких записей и лишних печатей!
лучше наоборот - делать записи но неправильные)) ну к примеру - получил от Васи Х. 150 млн))) или от Васи Z. - 3грн 35 копеек
А мне нравится как сделали врачи в Греции - брали по 400 евриков за то, что будут колоть физраствор - но на самом деле вводили вакцину)) Бедные обманутые антиваксеры теперь штурмуют суды, откуда их благополучно посылают.
Ко-ко-ко вакцина не работает.
распространителя фейковой дии берут на стажировку по последним новостям
а этот будет продавать и дальше, только 99,9 будет отдавать на верх.
Бараны которые напилили дию,сделали сканеры,даже банальную проверку не ввели, идет запрос на сервер дии или просто в интернет зато бабла сруби как будто на марс отправили человека .
Сертификаты не урегулированы Законом.
Не введено чрезвычайное положение, которое давало бы право для ограничения прав и свобод граждан, которые гарантированы Конституцией.
Решение за судом,
но эти "сертификаты" - филькины грамоты просто.
вот здесь - https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1205033/
вся статистика как коап 44.3 разваливаеться в судах.