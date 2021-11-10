Врач в Днепре ежедневно создавал около 30 фейковых сертификатов о COVID-вакцинации, за каждый он брал 2,5 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба СБУ.

Правоохранителям удалось установить врача, который "генерировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему "eHealth" он брал по 2,5 тыс. грн с "клиента".

По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:

- единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении "Дія";

- клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

– работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения "eHealth" через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "групповых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

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В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания злоумышленника, обнаружены и изъяты:

печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми подтверждают результаты лабораторных исследований;

бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни;

50 тыс. гривен;

черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

После обнаружения граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему "eHealth", СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.

Разоблачение незаконной сделки осуществляло Управление СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра.

Служба безопасности Украины акцентирует внимание граждан Украины на недопустимости использования в условиях пандемии поддельных тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19.

За изготовление и использование фальшивок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.







Фото: сайт СБУ