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На взятке 20 тыс. дол. задержан черниговский судья Лобан, публично выступавший против коррупции и участвовавший в акции "Я не принимаю взятки", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
Задержан на взятке 20 тыс. дол. судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан, который публично выступал против коррупции.
Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Знакомьтесь - судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан - настоящий патриот, который всегда публично выступал против коррупции и даже принимал участие в акции "Я не принимаю взятки". Сегодня был задержан детективами НАБУ за вымогательство и получение взятки в размере $20 т.", - рассказал он.
9 октября НАБУ сообщило, что судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. дол.
Топ комментарии
+12 Василь Довганенко #437088
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+12 S. Fogger
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+9 Колыван Спикер
показать весь комментарий10.11.2021 13:08
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Це не моя ідея, це був такий пргноз Портнікова ще майже рік тому, коли він пророкував , коли влада вови повністю приведе до краху, як єдиний шлях врятувати Україну...
А від мене як мрія, вова відходить на Новий рік нахер, типу "я усталіухажу" й вибирає прем"єра , того ж Яценюка а той збирає коаліцію з тим же Аваковим й Тимошенко й іншими гройсманами та порошенківськими кадрами
Хотя я Лупана забыл. Голосуем за Лупана в следующий раз!
высокий чиновник ответственно заявил, что трехэтажный коттедж,
5 авто и бассейн с проститутками ему подкинули во время обыска )))
- Геродот, История. Книга 5, глава 25.
- ранее в 2017 году Николаевское следственное управление закрыло дело о сбитом на переходе в Корабельном районе другом дедушке. Об этой фальсификации даже ТСН сюжет сделали. Там следователи убрали в схеме дедушку с пешеходного перехода, и перенесли на 4,5 м за него. А Николаевская судмедэкспертиза написала, что дедушка умер, не приходя в сознание, не от тяжелой ЧМТ, а от старости. Дело потом после сюжета ТСН открыли по новой, но недавно закрыли уже окончательно. Получается, что подобная практика обычна для Николаева. - https://svidok.info/uk/news/5990 ,
https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA
В цивилизованных странах функция наказания должна быть только у государства. Иначе будет хаос - кровная месть, гражданская война и т. д. В данной ситуации надо наказывать не только следователя-фальсификатора, а в первую очередь его начальника. Таких начальников надо увольнять без пенсии, а следователей сажать. Пока Государство Украина не начнёт это делать никакого порядка в Украине не будет. А в моём случае следователя фальсификатора Дудника даже наградили за фальсификации, присвоили ему капитана и повысили до старшего следователя. Хотя я на него написал много жалоб, с перечислением кучи фактов фальсификаций, во все возможные инстанции. В Украине идёт отрицательный отбор, поэтому и страна такая.
Да усы лишь обмочил.
это про "я не принимаю взятки" , я их просто беру.
Чоловік на разі тільки затриманий. Його, ще не визнали винним!?
Чи правильно публікувати його фото!?
Ми ж ніби цивілізована держава!? Чи, може, ми дикуни!?
Діє в цій країні принцип верховенства права?