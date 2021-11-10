На взятке 20 тыс. дол. задержан черниговский судья Лобан, публично выступавший против коррупции и участвовавший в акции "Я не принимаю взятки", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Задержан на взятке 20 тыс. дол. судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан, который публично выступал против коррупции.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан - настоящий патриот, который всегда публично выступал против коррупции и даже принимал участие в акции "Я не принимаю взятки". Сегодня был задержан детективами НАБУ за вымогательство и получение взятки в размере $20 т.", - рассказал он.

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9 октября НАБУ сообщило, что судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. дол.