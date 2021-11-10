РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12641 посетитель онлайн
Новости Фото Взяточники
10 941 49

На взятке 20 тыс. дол. задержан черниговский судья Лобан, публично выступавший против коррупции и участвовавший в акции "Я не принимаю взятки", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Задержан на взятке 20 тыс. дол. судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан, который публично выступал против коррупции.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Знакомьтесь - судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан - настоящий патриот, который всегда публично выступал против коррупции и даже принимал участие в акции "Я не принимаю взятки". Сегодня был задержан детективами НАБУ за вымогательство и получение взятки в размере $20 т.", - рассказал он.

Также читайте: 11 полицейских уличили в систематических взятках в Кривом Роге, - Венедиктова

На взятке 20 тыс. дол. задержан черниговский судья Лобан, публично выступавший против коррупции и участвовавший в акции Я не принимаю взятки, - агент НАБУ Шевченко 01

9 октября НАБУ сообщило, что судья Черниговского окружного админсуда задержан на взятке 20 тыс. дол.

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) судья (2646) Чернигов (884) юстиция (758) Шевченко Евгений (143) Лобан Дмитрий (1)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Давали б менше - із принципу не взяв би. А тут така кругла сума.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:05
+12
Там акція була: Я не беру хабарі ... менше ніж 20 тисяч.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:22
+9
Да разве это коррупция? Так на мороженко и макдональдс.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.11.2021 13:04 Ответить
Давали б менше - із принципу не взяв би. А тут така кругла сума.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:05 Ответить
Скоріше гнати вову під владу Прем"єра від голосуванням у ВР , прем"єра повинен призничити ультиматум від США , торгуючи свободою для БЄНІ й вови самого...

Це не моя ідея, це був такий пргноз Портнікова ще майже рік тому, коли він пророкував , коли влада вови повністю приведе до краху, як єдиний шлях врятувати Україну...

А від мене як мрія, вова відходить на Новий рік нахер, типу "я усталіухажу" й вибирає прем"єра , того ж Яценюка а той збирає коаліцію з тим же Аваковим й Тимошенко й іншими гройсманами та порошенківськими кадрами
показать весь комментарий
10.11.2021 14:05 Ответить
Ой ***. Как будто есть хоть один в мире, который будет выступать За коррупцию.
Хотя я Лупана забыл. Голосуем за Лупана в следующий раз!
показать весь комментарий
10.11.2021 13:05 Ответить
Его подставили!!!
показать весь комментарий
10.11.2021 13:07 Ответить
100 в гору, подставили к бабке не ходи, ну какие бессовестные эти с НАБУ... Как вам не стыдно?? Человек в акции участвовал а вы...
показать весь комментарий
10.11.2021 13:12 Ответить
І "вирвали з контексту".
показать весь комментарий
10.11.2021 13:23 Ответить
Черниговский суд - точно не подставили, почитайте решения этих утвпрей
показать весь комментарий
10.11.2021 13:26 Ответить
***
высокий чиновник ответственно заявил, что трехэтажный коттедж,
5 авто и бассейн с проститутками ему подкинули во время обыска )))
показать весь комментарий
10.11.2021 14:07 Ответить
все они такие
показать весь комментарий
10.11.2021 13:08 Ответить
Да разве это коррупция? Так на мороженко и макдональдс.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:08 Ответить
Димон Лобок и не берет взятки? Очень смешно, прям рыдаю от смеха
показать весь комментарий
10.11.2021 13:09 Ответить
Такое чесТнае лицо не могло брать такие не приличные суммы, ну шо то такое 20к зелени? там поделись,туда дай, крохи остануться и ради них столько телодвижений делать. Его подставили за его чесТную позицию
показать весь комментарий
10.11.2021 13:11 Ответить
Надо всех до единого судей повесить на столбах...потом всех следующих...и еще следующих после следующих...и только потом возможно появятся честные ..не берущие взяток судьи...
показать весь комментарий
10.11.2021 13:11 Ответить
25. Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом Сард своего сводного брата Артаферна и вместе с Гистиеем отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана - Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из неё ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло, Камбис назначил судьёй вместо Сисамна, которого казнил и велел затем содрать кожу, его сына, повелев ему помнить, на каком кресле восседая, он судит.

- Геродот, История. Книга 5, глава 25.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:34 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2021 13:13 Ответить
Это проделки Порошенко
показать весь комментарий
10.11.2021 13:16 Ответить
в вышиванках тоже многие ходили а потом брали и за себя и за того товарища...
показать весь комментарий
10.11.2021 13:17 Ответить
А як у чотирнадцятому році всі вороги України повдягали вишиванки та бігали по ефірах. Дивись хто гучніше всіх кричит "тримай злодія" і не прогадаєш.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:19 Ответить
Там акція була: Я не беру хабарі ... менше ніж 20 тисяч.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:22 Ответить
отож... ніколи до кінця речення не дочитують.. а тоді якісь пред"яви ))))
показать весь комментарий
10.11.2021 14:08 Ответить
Виявиться, що це не хабар, а зарплата.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:25 Ответить
Позичив у родича
показать весь комментарий
10.11.2021 13:32 Ответить
Або заначка з зарплати від дружини, варіантів достатньо окрім хабара.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:48 Ответить
Ці руки більше $20.000 не брали
показать весь комментарий
10.11.2021 13:43 Ответить
Це ще якщо не давали таких сум.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:49 Ответить
Он еще тогда Верил в Украинское судопроизводство , - Сидеть не будит , отмажут , замнут , заговорят благодаря запятой не там поставленной.
показать весь комментарий
10.11.2021 13:47 Ответить
О, ясновидящий. Ану напророч когда х..ло уже здохнет?
показать весь комментарий
11.11.2021 13:40 Ответить
Когда, когда , - не переживай, под одним небом Ходим, и кому придет Весточка не ведома , - Но думаю ты об этом узнаешь.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:05 Ответить
Такой себе из тебя пророк, если честно. Не предсказывай будущее, не твое это.
показать весь комментарий
12.11.2021 12:33 Ответить
Ну если Честно , - то ничего и не сказал и никогда не говорил , что Пророк , откуда Вы взяли?. Ну а если сказал , что Вы еще при своей жизни Узнаете , ну а если не Верите , то Ваше дело. Как говорится по Вере дано будит, ну а если не Дано , - то и не Вера вовсе , а так себе желание .
показать весь комментарий
12.11.2021 16:14 Ответить
Не могу понять-плакать или смеяться?
показать весь комментарий
10.11.2021 14:07 Ответить
как вариант - смеяться до слез ))) (ибо плакать до смеха - это уже истерика... а нам это не надо! ))))
показать весь комментарий
10.11.2021 14:10 Ответить
20 000 $ для него возможно и не взятка, так, подачка …
показать весь комментарий
10.11.2021 14:07 Ответить
надо дать ему время для убедительной отмазки... это ж так интересно!
показать весь комментарий
10.11.2021 14:11 Ответить
это не взятка, а посевание
показать весь комментарий
10.11.2021 14:13 Ответить
В стране просто тотальная коррупция. Например фальсификации при расследовании ДТП это уже система в Николаеве. С этим же надо что-то делать. Помимо моего дела - - https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k

- ранее в 2017 году Николаевское следственное управление закрыло дело о сбитом на переходе в Корабельном районе другом дедушке. Об этой фальсификации даже ТСН сюжет сделали. Там следователи убрали в схеме дедушку с пешеходного перехода, и перенесли на 4,5 м за него. А Николаевская судмедэкспертиза написала, что дедушка умер, не приходя в сознание, не от тяжелой ЧМТ, а от старости. Дело потом после сюжета ТСН открыли по новой, но недавно закрыли уже окончательно. Получается, что подобная практика обычна для Николаева. - https://svidok.info/uk/news/5990 ,

https://www.youtube.com/watch?v=6Cs1nKKMXjA

В цивилизованных странах функция наказания должна быть только у государства. Иначе будет хаос - кровная месть, гражданская война и т. д. В данной ситуации надо наказывать не только следователя-фальсификатора, а в первую очередь его начальника. Таких начальников надо увольнять без пенсии, а следователей сажать. Пока Государство Украина не начнёт это делать никакого порядка в Украине не будет. А в моём случае следователя фальсификатора Дудника даже наградили за фальсификации, присвоили ему капитана и повысили до старшего следователя. Хотя я на него написал много жалоб, с перечислением кучи фактов фальсификаций, во все возможные инстанции. В Украине идёт отрицательный отбор, поэтому и страна такая.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:23 Ответить
І на молодуху буває проруха.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:41 Ответить
В Украине нету судей, которые не берут взятки. А всё потому, что за должность судьи нужно заплатить.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:47 Ответить
В Украине в принципе нет людей, которые не берут деньги. Менталитет такой.
показать весь комментарий
11.11.2021 13:38 Ответить
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

это про "я не принимаю взятки" , я их просто беру.
показать весь комментарий
10.11.2021 14:51 Ответить
Место, видимо, такое
показать весь комментарий
10.11.2021 15:01 Ответить
Час подумати про суд Лінча, як вищу форму правосуддя для суддів.
показать весь комментарий
10.11.2021 15:50 Ответить
А чи не пахне тут упередженістю?
Чоловік на разі тільки затриманий. Його, ще не визнали винним!?
Чи правильно публікувати його фото!?
Ми ж ніби цивілізована держава!? Чи, може, ми дикуни!?
Діє в цій країні принцип верховенства права?
показать весь комментарий
10.11.2021 21:33 Ответить
Все они ублюдки! Только общественный суд присяжных должен выносить вердикт!
показать весь комментарий
10.11.2021 22:11 Ответить
Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал: - Что ж это такое? Ведь я машинально!
показать весь комментарий
11.11.2021 13:55 Ответить
Агент набу,что за должность такая?
показать весь комментарий
11.11.2021 14:30 Ответить
Це була мінутка слабкості. А так він честний.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:07 Ответить
 
 