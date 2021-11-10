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Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Народный депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что на его автомобиле установили устройство для слежки. Политик уверяет, что к этому причастен президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Что в черном ящике, господа знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов – Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим автомобилем. Устройство сегодня найдено под моим автомобилем. Полиция уже на месте, но что это меняет. Закомплексованное чмо продолжает "по модели Лукашенко. Однозначно, Зеля – х/йло!" – заявил Лерос.

Читайте также: Из-за неприличного жеста Зеленскому Леросу грозит отстранение от пяти заседаний. За такое мы не можем забирать мандат, - Корниенко

Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос 01
Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос 02
Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос 03
Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос 04
Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос 05

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) слежка (190) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+20
на плате трезубец и номер, я бы сказал, что можно поверить товарищу. и выяснить хозяина, кстати, тоже.
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10.11.2021 16:01
+14
ай, баклановцы, и кто это сделал? коллаборанты по всей стране резвятся, рпцфсб ведет кампанию по убийству граждан с помощью ковид, а они лероса отслеживают.
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10.11.2021 16:02
+14
Тебе скажут, что ещё вчера этот прибор у СБУ был украден Порошенко. Лично.
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10.11.2021 16:06
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антени нема, сімки нема - як воно взагалі б працювало?
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10.11.2021 21:20 Ответить
сімка все ж таки є - не побачив одразу
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10.11.2021 21:23 Ответить
> который явно не будет работать

Вы специалист? Или просто вам так кажется? Я вас расстрою - но, гпс там будет ловить сигнал
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10.11.2021 18:07 Ответить
Да, специалист. Но не по скрытым теркерам, это факт.
"гпс там будет ловить сигнал" - Там - это где? Конкртено.
"Я вас расстрою" - Не надо меня расстраивать.
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10.11.2021 18:17 Ответить
> Там - это где? Конкртено.

Ну вы же новость читали - под автомобилем, конечно)
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11.11.2021 00:02 Ответить
А в метро сколько?
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11.11.2021 09:46 Ответить
а что за симка со звездой
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10.11.2021 17:48 Ответить
Киевстар)
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10.11.2021 18:06 Ответить
Триликий Анус ермакКозырь-татаров-портнов гадят, больше ничего они не умеют, и это Анус, мы, граждане Украины, содержим за свой счет!
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10.11.2021 18:48 Ответить
1й класс, 2я четверть, тема - слежка.
Слежка делится на 1. Скрытая (хрен Вы обнаружите) и

2. Демонстративная (вас просто носом ткнут, если Вы настолько тупой, что не замечаете).
У каждого свои цели и средства соответственно, но это "уже совсем другая история", изучаемая в 3й четверти.
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10.11.2021 19:06 Ответить
Реклама послуги "Маячок" від Кієвстару) для тих хто в танку))))
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10.11.2021 20:35 Ответить
ТЕПЕРЬ У ДВУХ "БРАТСКИХ НАРОДОВ" ПРЕЗИДЕНТАМИ ЧИСЛЯТСЯ 2 (ДВА) Х/ЙЛА. КАЖДОМУ НАРОДУ ПО Х/ЙЛУ
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11.11.2021 16:00 Ответить
Какое оно убогое...Сам прицепил и еще вызвал всю полицию Киева.Это Кива- 2.Это,как при драке с "правильным пацаном"...Набьешь ему морду,а оно убежит,да еще потом заяву в полицию напишет и бегает по всем кабинетам,чтоб тебя посадили."Не верю..."
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12.11.2021 07:08 Ответить
Щось встановлюється на машини в кредит. Щоб кредитору контролювати машину. Це не таке?
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14.11.2021 10:40 Ответить
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