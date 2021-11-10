Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж
Народный депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что на его автомобиле установили устройство для слежки. Политик уверяет, что к этому причастен президент Владимир Зеленский.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Что в черном ящике, господа знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов – Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим автомобилем. Устройство сегодня найдено под моим автомобилем. Полиция уже на месте, но что это меняет. Закомплексованное чмо продолжает "по модели Лукашенко. Однозначно, Зеля – х/йло!" – заявил Лерос.
Топ комментарии
+20 ьля
показать весь комментарий10.11.2021 16:01
+14 акаб акабіч
показать весь комментарий10.11.2021 16:02
+14 Cheba AtWork
показать весь комментарий10.11.2021 16:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы специалист? Или просто вам так кажется? Я вас расстрою - но, гпс там будет ловить сигнал
"гпс там будет ловить сигнал" - Там - это где? Конкртено.
"Я вас расстрою" - Не надо меня расстраивать.
Ну вы же новость читали - под автомобилем, конечно)
Слежка делится на 1. Скрытая (хрен Вы обнаружите) и
2. Демонстративная (вас просто носом ткнут, если Вы настолько тупой, что не замечаете).
У каждого свои цели и средства соответственно, но это "уже совсем другая история", изучаемая в 3й четверти.