Устройство для слежки было прикреплено к моему автомобилю: полиция уже на месте, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Народный депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что на его автомобиле установили устройство для слежки. Политик уверяет, что к этому причастен президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Что в черном ящике, господа знатоки? Правильно, это офис Слуги олигархов – Зеленского с помощью ручных спецслужб следит за моим автомобилем. Устройство сегодня найдено под моим автомобилем. Полиция уже на месте, но что это меняет. Закомплексованное чмо продолжает "по модели Лукашенко. Однозначно, Зеля – х/йло!" – заявил Лерос.

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