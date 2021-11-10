"Лукашенко – спонсор международного терроризма": в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 ноября, активисты националистических организаций пикетировали посольство Беларуси в Киеве в знак протеста против кризиса нелегальных мигрантов, который, по мнению протестующих, организовали на границе Беларуси и Польши режимы Лукашенко и Путина.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пришли под посольство Беларуси с плакатами: "Саша, приюти мигрантов в Дроздах (место жительства Александра Лукашенко. – Ред.)", "Лукашенко – спонсор международного терроризма", "Времена идут – методы остаются" и другие. Также они принесли под посольство голову свиньи (знак нетолерантности к мигрантам-мусульманам). Они озвучили свои требования у громкоговорителя.

"Лукашенко и его карликовый хозяин не остановятся ни перед чем в своем желании навязать свои правила игры. Поэтому им ничего не мешает после Польши повторить этот эксперимент уже с Украиной. Мы должны забыть все разногласия между нашими народами", - заявили организаторы акции.



















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ