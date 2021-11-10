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"Лукашенко – спонсор международного терроризма": в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 ноября, активисты националистических организаций пикетировали посольство Беларуси в Киеве в знак протеста против кризиса нелегальных мигрантов, который, по мнению протестующих, организовали на границе Беларуси и Польши режимы Лукашенко и Путина.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пришли под посольство Беларуси с плакатами: "Саша, приюти мигрантов в Дроздах (место жительства Александра Лукашенко. – Ред.)", "Лукашенко – спонсор международного терроризма", "Времена идут – методы остаются" и другие. Также они принесли под посольство голову свиньи (знак нетолерантности к мигрантам-мусульманам). Они озвучили свои требования у громкоговорителя.

"Лукашенко и его карликовый хозяин не остановятся ни перед чем в своем желании навязать свои правила игры. Поэтому им ничего не мешает после Польши повторить этот эксперимент уже с Украиной. Мы должны забыть все разногласия между нашими народами", - заявили организаторы акции.

Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 01
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 02
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 03
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 04
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 05
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 06
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 07
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 08
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 09
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 10
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 11
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 12
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 13
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 14
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 15
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 16
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 17
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 18
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 19
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 20
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 21
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 22
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 23
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 24
Лукашенко – спонсор международного терроризма: в Киеве пикетировали посольство Беларуси из-за кризиса нелегальных мигрантов 25

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (7891) Киев (25518) мигранты (981) Польша (8409) посольство (1081) протест (5858)


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Топ комментарии
+3
Лука достоин быть повешенным ,как Великий Дуче- вниз головой!Или расстрелянным,как Чаушеску.
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10.11.2021 20:44
+2
Ді пі@уй, лука-вбивця, тому усі засоби травлі норм!
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10.11.2021 16:48
+1
Мы в "Дрозды", нам до 3,14зды.
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10.11.2021 16:35
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Да уж, Лукашенко такой.
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10.11.2021 16:33 Ответить
Мы в "Дрозды", нам до 3,14зды.
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10.11.2021 16:35 Ответить
ахахаххаха, это ж акция не против бацки, а против мусульманов на границе, отрезаная свинячая голова это ж плевок шмарклей в лицо оллаху тонко, траллят
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10.11.2021 16:35 Ответить
Ну вообще походу на мусульман свинная голова действует как на вампиров чеснок, святая вода и распятие. Кто знает?
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10.11.2021 16:38 Ответить
ну так покажи як треба проти картопельника виступати, а то з дивану усі розумні поради роздавати
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10.11.2021 16:42 Ответить
Ді пі@уй, лука-вбивця, тому усі засоби травлі норм!
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10.11.2021 16:48 Ответить
ви дивіться що в вашій країні робиться, я так розумію кожен із мітингарів із задоволенням прийме і надасть притулок біжанцім-афганцім. Ні? Так якого ви там мітингуєте.
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10.11.2021 17:12 Ответить
Свиняча голова, то імпромізована голова Лукаческу. похожі, як брати-близнюки.
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10.11.2021 17:39 Ответить
Он не спонсор мирового терроризма, но содержанка
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10.11.2021 20:22 Ответить
а бацка слушает, та йист, бобик брэшет, а бульба растет
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10.11.2021 20:37 Ответить
Чому не мовою? Не розуміємо
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10.11.2021 20:42 Ответить
ПНХ кацап
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10.11.2021 20:59 Ответить
Лука достоин быть повешенным ,как Великий Дуче- вниз головой!Или расстрелянным,как Чаушеску.
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10.11.2021 20:44 Ответить
Лукашенко путинский холуй , вор и убийца .
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10.11.2021 21:33 Ответить
вот еще олени, какой лукашенко, лукашенко ваш тут выступает в роли шестереки на побегушках, а реально правит этим беспределом путин, кацапня тут виновата
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10.11.2021 22:00 Ответить
 
 