Наев обсудил с американским коллегой Миллером углубление оборонного сотрудничества между странами. ФОТОрепортаж

Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев во время встречи с начальником отдела оборонного сотрудничества Командования Вооруженных Сил США в Европе полковником Даниэлем Миллером обсудил вопросы углубления военного сотрудничества и оказания консультативно-совещательной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины.

По словам Наева, в настоящее время имплементация стандартов и штабных процедур НАТО в процессы планирования применения и управления объединенными силами Вооруженных Сил Украины и других составляющих оборонных сил является приоритетной.

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"Это касается приведения в соответствие с евроатлантическими нормами и стандартами процедур, процессов и практик в сфере управления силами обороны", - подчеркнул генерал.

Кроме того, по словам командующего, актуальной остается продолжение определения единого терминологического аппарата, гармонизированного с национальной и международной терминологическими системами, овладение глоссариями и словарями терминологии НАТО в системе управления Силами обороны.

В то же время украинская сторона отметила дальнейшее развитие привлечения представителей ведущих стран-членов НАТО к работе в органах военного управления в качестве штабных офицеров.

"Уверен, что привлечение представителей вооруженных сил стран-партнеров на основные мероприятия оперативной подготовки в качестве штабных офицеров и экспертов-оценщиков усиливает оборонное сотрудничество и способствует качественному выполнению задач как на этапе подготовки к мероприятиям, так и на этапе их непосредственного проведения", - подытожил Наев.

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