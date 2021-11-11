Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий прибыл с визитом в Киев и избегает встреч с украинскими коллегами. Это очередной скандал, – историк Зинченко. ФОТОрепортаж
Новоназначенный глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, несмотря на приезд в Киев, не планирует никаких встреч с украинским коллегой Антоном Дробовичем. Поэтому слухи о том, что якобы причиной ухудшения польско-украинского диалога были "страшные бандеровцы" Владимир Вятрович и Александр Зинченко, оказались несколько преувеличенными.
Об этом рассказал украинский историк, бывший заместитель директора Института национальной памяти Украины (2014-2015) Александр Зинченко, передает Цензор.НЕТ.
"Слухи о том, что причиной ухудшения польско-украинского диалога были "страшные бандеровцы" Владимир Вятрович и Александр Зинченко оказались несколько преувеличенными. Вот смотрите: в Киев приезжает новоназначенный глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. И... игнорирует УИНП. Никаких встреч польская сторона с украинской не планировала. И не планирует", - отметил он.
"Несмотря на то, что на самом высоком политическом уровне принято решение о восстановлении оригинального надгробия со списком погибших на горе Монастырь. Ранее польская сторона просто стерла имена погибших в бою с НКВД украинцев. УИНП и его глава Антон Дробович настояли на восстановлении оригинального вида могилы. То есть поговорить есть о чем", - добавил историк.
"Конечно, в Польше правящая политическая сила пытается сконструировать свободную от фактов память о прошлом. Поэтому теперь глава польского Института нацпамяти не просто игнорирует украинских коллег, он избегает встреч с ними даже приезжая в украинскую столицу. Поведение главы Института национальной памяти Польши выглядит поведением труса. Ну, и это очередной скандал, конечно. Из серии утверждений польского МИД о дискриминации поляков в Украине", - резюмировал Зинченко.
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В Киеве видимо это не понимают.
У католиків у самому центрі Києва є костьол св. Олександра. Наскільки мені відомо, його цілком вистачає для потреб католицької громади.
Пам'ятаю, у 90-х там служив ксьондз Ян Крапан. Кілька разів спілкувався з ним, - золотої душі людина була. Чому пишу "була"? - бо йому вже тоді було далеко за 70. Навряд чи він ще перебуває серед нас.
Розповідав, як він, латиш за національністю, служив на Вінничині ксьондзом ще за часів совка. Потім, наприкінці 80-х католикам повернули їхній храм у Києві, і він доклав чимало зусиль для його відновлення у якості культової споруди.
Зрештою, панотець Ян, як мені розповіли пізніше, повернувся у Латвію, щоб доглядати за своєю немічною сестрою.
Мені також доводилося спілкуватися з православними попами у Києво-Печерській лаврі. То я вам скажу, що ксьондз Ян був непорівняно на голову вище, як людина, за тих попиків. Це я можу засвідчити однозначно!
Єпископ Ян Пурвінський, цьогоріч, у серпні місяці, провів свою відпустку у рідній Латвії. В часі відпустки відвідав 80-ти річного ксєндза-прелата Яна Крапана. Священика, про якого багато з нас пам'ятає, котрий працював багато років в Україні за часів Радянської Влади, та за часів незалежності. Саме завдяки його душпастирській та соціальній діяльності в 1991 році, було повернуто та відновлено костьол святого Олександра.
Отже тепер, в часі відпустки, єпископ Ян Пурвінський відвідав не тільки співбрата в священстві, ксєндза-прелата Яна, але велелітнього співпрацівника, та близького приятеля.
На жаль, в часі цих відвідин, кс. Ян Крапан потрапив до лікарні. Саме ця ситуація, а також почуття вдячності, яке єпископ Ян досвідчує в стосунку не лише ксєндза-прелата, але і всієї римсько-католицької Церкви в Латвії, котра в особі кс. Яна Крапана уділяла душпастирської опіки для Церкви в Україні в ті минулі важкі часи, побудила нашого коханого єпископа Яна допомогти в парафії в Ілукшті, де ксьондз-прелат пробощував до часу, поки важко не захворів.
http://old.kzd.org.ua/news/podii/694-2012-09-05-10-00-54.html
Стяжательство, наверное.
Но пропаганду ведут.
Александровский собор не возвратили, а передали.
На момент его строительства и далее, католикам запрещалось проживать за чертой оседлости, кроме людей с высшим образованием и купцов первой гильдии, стулентов.
Крайнияя парафия на востоке находилась в Житомире, оттуда в Киев приезжали священнолужители, после того, как царь Александр разрешил физическим лицам потроить костел своего имени.
При этом католикам запрещалась крестная хода, ограничивали богослужение, венчание, крещение.
Парафия сушествовала только в 1918 году.
Костьолу належала ділянка землі (майже половина ******** вулиці Костельної), яку займала римо-католицька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F плебанія - житлові будинки священика та послушників. Ще на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття прилеглі квартали були місцем компактного проживання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 польської спільноти. Храм був центром як духовного, так і громадського життя, зокрема, тут відбувалися виступи солідарності польської молоді у дні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1830%E2%80%941831) Листопадового повстання https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1864 1864 років.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879 1879 році в Олександрівському костьолі був охрещений майбутній художник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Казимир Малевич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .На кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття парафія Олександрівського храму становила понад 33 тисячі осіб (загальна кількість мешканців у Києві становила 188 488 осіб). В місті діяли домові Церкви в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київському університеті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Першій чоловічій гімназії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82 Інституті шляхетних дівчат та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 Кадетському корпусі .
P.S. Про ксьондза Яна Крапана у вікіпедії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Крапан
Никаких доминиканских монастырей в Киеве быть не могло.
Все было зачищено после восстаний, дипотнтшения с Ватиканом регулярно разрывались, послы выдворялись.
Можете полюбопытствовать в то й вики католицизм в российской империи.
Крайняя епархия называлась Каменец-Житомирская.
При совдепии все было аналогично.
Католики имели молильный дом в Святошино, священники приезжали из Житомира.
https://news.liga.net/politics/photo/moskovskiy_patriarkhat_sozdavali_agenty_nkvd_dokumenty_sbu
"...обязать агєнтов із чісла єпіскопов..."
Це треба було бачити його реакцію на те! Він ледь не визвірився на мене з криком "То розкольники!"
Ну, я промовчав, бо не мав жодного бажання вступати з ним у теологічну дискусію.
Но отца Лонгина уважал и знал весь Киев.
https://xpam.kiev.ua/batushka-usynovivshiyi-253-malysha.-arximandrit-longin-zhar.html
Был главным редактором газеты и телеканала.
Ещё 2 октября этого года Святейший Патриарх Кирилл...
"Гундяйствующіх" не вважаю за православних. Комуністична церква КГБ, заснована Сталіном у 1943 році, - це взагалі нонсенс. Цезарепапізм у чистому вигляді.
Точка...