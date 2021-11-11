Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий прибыл с визитом в Киев и избегает встреч с украинскими коллегами. Это очередной скандал, – историк Зинченко. ФОТОрепортаж

Новоназначенный глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, несмотря на приезд в Киев, не планирует никаких встреч с украинским коллегой Антоном Дробовичем. Поэтому слухи о том, что якобы причиной ухудшения польско-украинского диалога были "страшные бандеровцы" Владимир Вятрович и Александр Зинченко, оказались несколько преувеличенными.

Об этом рассказал украинский историк, бывший заместитель директора Института национальной памяти Украины (2014-2015) Александр Зинченко, передает Цензор.НЕТ.

"Слухи о том, что причиной ухудшения польско-украинского диалога были "страшные бандеровцы" Владимир Вятрович и Александр Зинченко оказались несколько преувеличенными. Вот смотрите: в Киев приезжает новоназначенный глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. И... игнорирует УИНП. Никаких встреч польская сторона с украинской не планировала. И не планирует", - отметил он.

"Несмотря на то, что на самом высоком политическом уровне принято решение о восстановлении оригинального надгробия со списком погибших на горе Монастырь. Ранее польская сторона просто стерла имена погибших в бою с НКВД украинцев. УИНП и его глава Антон Дробович настояли на восстановлении оригинального вида могилы. То есть поговорить есть о чем", - добавил историк.

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"Конечно, в Польше правящая политическая сила пытается сконструировать свободную от фактов память о прошлом. Поэтому теперь глава польского Института нацпамяти не просто игнорирует украинских коллег, он избегает встреч с ними даже приезжая в украинскую столицу. Поведение главы Института национальной памяти Польши выглядит поведением труса. Ну, и это очередной скандал, конечно. Из серии утверждений польского МИД о дискриминации поляков в Украине", - резюмировал Зинченко.





