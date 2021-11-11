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Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий прибыл с визитом в Киев и избегает встреч с украинскими коллегами. Это очередной скандал, – историк Зинченко. ФОТОрепортаж

Новоназначенный глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, несмотря на приезд в Киев, не планирует никаких встреч с украинским коллегой Антоном Дробовичем. Поэтому слухи о том, что якобы причиной ухудшения польско-украинского диалога были "страшные бандеровцы" Владимир Вятрович и Александр Зинченко, оказались несколько преувеличенными.

Об этом рассказал украинский историк, бывший заместитель директора Института национальной памяти Украины (2014-2015) Александр Зинченко, передает Цензор.НЕТ.

"Слухи о том, что причиной ухудшения польско-украинского диалога были "страшные бандеровцы" Владимир Вятрович и Александр Зинченко оказались несколько преувеличенными. Вот смотрите: в Киев приезжает новоназначенный глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. И... игнорирует УИНП. Никаких встреч польская сторона с украинской не планировала. И не планирует", - отметил он.

"Несмотря на то, что на самом высоком политическом уровне принято решение о восстановлении оригинального надгробия со списком погибших на горе Монастырь. Ранее польская сторона просто стерла имена погибших в бою с НКВД украинцев. УИНП и его глава Антон Дробович настояли на восстановлении оригинального вида могилы. То есть поговорить есть о чем", - добавил историк.

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"Конечно, в Польше правящая политическая сила пытается сконструировать свободную от фактов память о прошлом. Поэтому теперь глава польского Института нацпамяти не просто игнорирует украинских коллег, он избегает встреч с ними даже приезжая в украинскую столицу. Поведение главы Института национальной памяти Польши выглядит поведением труса. Ну, и это очередной скандал, конечно. Из серии утверждений польского МИД о дискриминации поляков в Украине", - резюмировал Зинченко.

Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий прибыл с визитом в Киев и избегает встреч с украинскими коллегами. Это очередной скандал, – историк Зинченко 01
Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий прибыл с визитом в Киев и избегает встреч с украинскими коллегами. Это очередной скандал, – историк Зинченко 02
Глава Института нацпамяти Польши Навроцкий прибыл с визитом в Киев и избегает встреч с украинскими коллегами. Это очередной скандал, – историк Зинченко 03

Автор: 

Институт нацпамяти (305) история (2017) память (1495) Польша (8409) Дробович Антон (84) Зинченко Александр историк (1) Навроцкий Кароль (6)


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Топ комментарии
+6
Да резали друг друга и что? Боролись как могли время было такое. Проехали. Сколько можно устраивать эти пляски на костях? У
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11.11.2021 11:14
+4
У чужий монастир із своїм статутом? Було би край невиховано, як для поляків
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11.11.2021 11:07
+3
Странно было б если поляки расхваливали Бандеру и бандеровцев.
В Киеве видимо это не понимают.
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11.11.2021 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Давкайте звинуватимо його в антисимітизмі. Адже Дробович представник гешефтної національномсті.
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11.11.2021 10:32 Ответить
нормальная,кстати,тема..
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11.11.2021 10:36 Ответить
Теперь всё ясно. Гусь свинье не товарищ.
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11.11.2021 10:48 Ответить
І хто у нас гусь?
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13.11.2021 22:24 Ответить
Странно было б если поляки расхваливали Бандеру и бандеровцев.
В Киеве видимо это не понимают.
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11.11.2021 10:30 Ответить
Лапот, гуляй лєсом. Здєсь водкі нєт.
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11.11.2021 12:53 Ответить
У чужий монастир із своїм статутом? Було би край невиховано, як для поляків
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11.11.2021 11:07 Ответить
Да резали друг друга и что? Боролись как могли время было такое. Проехали. Сколько можно устраивать эти пляски на костях? У
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11.11.2021 11:14 Ответить
та ну?
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11.11.2021 11:22 Ответить
ідіот. Я і є поляк - по крові. Хоч і українка на 100% ментально. І дід мій був поляком, в бабця. І прапрапрадід, який є серед героїв польського народу, якого расєйські царі вислали у сибір, де він загинув.
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11.11.2021 11:46 Ответить
Або ви не читали новину повністю або навмисно маніпулюєте.
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11.11.2021 11:58 Ответить
Будет втихаря требовать у зебилов передачи Николаевского собора, к строительству которого католическая церковь не имела отношения.
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11.11.2021 10:32 Ответить
Навіщо це їм?
У католиків у самому центрі Києва є костьол св. Олександра. Наскільки мені відомо, його цілком вистачає для потреб католицької громади.
Пам'ятаю, у 90-х там служив ксьондз Ян Крапан. Кілька разів спілкувався з ним, - золотої душі людина була. Чому пишу "була"? - бо йому вже тоді було далеко за 70. Навряд чи він ще перебуває серед нас.
Розповідав, як він, латиш за національністю, служив на Вінничині ксьондзом ще за часів совка. Потім, наприкінці 80-х католикам повернули їхній храм у Києві, і він доклав чимало зусиль для його відновлення у якості культової споруди.
Зрештою, панотець Ян, як мені розповіли пізніше, повернувся у Латвію, щоб доглядати за своєю немічною сестрою.
Мені також доводилося спілкуватися з православними попами у Києво-Печерській лаврі. То я вам скажу, що ксьондз Ян був непорівняно на голову вище, як людина, за тих попиків. Це я можу засвідчити однозначно!
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11.11.2021 11:11 Ответить
Ось, - попробував знайти щось у Гуглі про панотця Яна. Знайшлося таке:

Єпископ Ян Пурвінський, цьогоріч, у серпні місяці, провів свою відпустку у рідній Латвії. В часі відпустки відвідав 80-ти річного ксєндза-прелата Яна Крапана. Священика, про якого багато з нас пам'ятає, котрий працював багато років в Україні за часів Радянської Влади, та за часів незалежності. Саме завдяки його душпастирській та соціальній діяльності в 1991 році, було повернуто та відновлено костьол святого Олександра.

Отже тепер, в часі відпустки, єпископ Ян Пурвінський відвідав не тільки співбрата в священстві, ксєндза-прелата Яна, але велелітнього співпрацівника, та близького приятеля.

На жаль, в часі цих відвідин, кс. Ян Крапан потрапив до лікарні. Саме ця ситуація, а також почуття вдячності, яке єпископ Ян досвідчує в стосунку не лише ксєндза-прелата, але і всієї римсько-католицької Церкви в Латвії, котра в особі кс. Яна Крапана уділяла душпастирської опіки для Церкви в Україні в ті минулі важкі часи, побудила нашого коханого єпископа Яна допомогти в парафії в Ілукшті, де ксьондз-прелат пробощував до часу, поки важко не захворів.
http://old.kzd.org.ua/news/podii/694-2012-09-05-10-00-54.html
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11.11.2021 11:20 Ответить
Нахрена оно им - наука умалчивает.
Стяжательство, наверное.
Но пропаганду ведут.
Александровский собор не возвратили, а передали.
На момент его строительства и далее, католикам запрещалось проживать за чертой оседлости, кроме людей с высшим образованием и купцов первой гильдии, стулентов.
Крайнияя парафия на востоке находилась в Житомире, оттуда в Киев приезжали священнолужители, после того, как царь Александр разрешил физическим лицам потроить костел своего имени.
При этом католикам запрещалась крестная хода, ограничивали богослужение, венчание, крещение.
Парафия сушествовала только в 1918 году.
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11.11.2021 11:28 Ответить
Закладення та освячення першого каменю костьолу святого Олександра відбулося у серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1817 1817 року. Храм мусив належати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 Домініканському ордену .
Костьолу належала ділянка землі (майже половина ******** вулиці Костельної), яку займала римо-католицька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F плебанія - житлові будинки священика та послушників. Ще на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття прилеглі квартали були місцем компактного проживання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 польської спільноти. Храм був центром як духовного, так і громадського життя, зокрема, тут відбувалися виступи солідарності польської молоді у дні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1830%E2%80%941831) Листопадового повстання https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1864 1864 років.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879 1879 році в Олександрівському костьолі був охрещений майбутній художник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Казимир Малевич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .На кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття парафія Олександрівського храму становила понад 33 тисячі осіб (загальна кількість мешканців у Києві становила 188 488 осіб). В місті діяли домові Церкви в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київському університеті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Першій чоловічій гімназії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82 Інституті шляхетних дівчат та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 Кадетському корпусі .

P.S. Про ксьондза Яна Крапана у вікіпедії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Крапан
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11.11.2021 11:44 Ответить
Это типа католическая лакировка действительности.
Никаких доминиканских монастырей в Киеве быть не могло.
Все было зачищено после восстаний, дипотнтшения с Ватиканом регулярно разрывались, послы выдворялись.
Можете полюбопытствовать в то й вики католицизм в российской империи.
Крайняя епархия называлась Каменец-Житомирская.
При совдепии все было аналогично.
Католики имели молильный дом в Святошино, священники приезжали из Житомира.
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11.11.2021 11:53 Ответить
Московський Патріархат створювали агенти НКВД (документи з архіву СБУ)
https://news.liga.net/politics/photo/moskovskiy_patriarkhat_sozdavali_agenty_nkvd_dokumenty_sbu

"...обязать агєнтов із чісла єпіскопов..."

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11.11.2021 12:12 Ответить
Пам'ятаю, як у розмові з попом у Києво-Печерській лаврі, який займав доволі поважну посаду там, я побіжно згадав, що перед цим заходив у храм Київського Патріархату.
Це треба було бачити його реакцію на те! Він ледь не визвірився на мене з криком "То розкольники!"
Ну, я промовчав, бо не мав жодного бажання вступати з ним у теологічну дискусію.
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11.11.2021 11:32 Ответить
Кабы жлобья хватает везде.
Но отца Лонгина уважал и знал весь Киев.
https://xpam.kiev.ua/batushka-usynovivshiyi-253-malysha.-arximandrit-longin-zhar.html
Был главным редактором газеты и телеканала.
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11.11.2021 11:44 Ответить
Мені досить було цієї фрази:
Ещё 2 октября этого года Святейший Патриарх Кирилл...

"Гундяйствующіх" не вважаю за православних. Комуністична церква КГБ, заснована Сталіном у 1943 році, - це взагалі нонсенс. Цезарепапізм у чистому вигляді.

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11.11.2021 12:00 Ответить
Буде співати "Батько наш Бандера"?
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11.11.2021 10:53 Ответить
Голова Інституту нацпам'яті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами? Може уникає скандалу? Можливо вина за те в наших істориках, які перекваліфікувалися з історії КПРС і марксизму-ленінізму, а головне залишилися такими ж "толерантними до інших думок? Кому потрібний скандал? Нормальні люди не ходять туди де може бути скандал...
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11.11.2021 10:54 Ответить
Если они надеются написать с поляками совместную историю, то зря надеются. Поляки ещё те хитрованы.
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11.11.2021 10:54 Ответить
ох ці гонорові пановє! склєроз їхнє все! ми такі хороші, а всє бякі.до болі нагадують запорєбриковців та кошерних триндаболів! хоча з останніми в поляків поки конфлікт
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11.11.2021 11:05 Ответить
Человек приехал почтить память о закатованых поляках.Ничего более.Нельзя быть навязчивыми.У них сейчас война и первые лица не рискуют отлучаться.Пора понять непонятливым..
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11.11.2021 11:12 Ответить
Шо дебіли, Пєтя нас з усіма посварив?
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11.11.2021 11:16 Ответить
А все началось с простой формальности ...в москву тайно прилетел шеф Гестапо Мюллер для встречи с Лаврентием Берия 11 ноября 1938 года...Был заключен тайный соз между НКВД и ГЕСТАПО... "О тесном сотрудничестве и координации совместных операций за рубежом"...,это пото были еще 3 Брацких договора Молотов-Риббентроп...но это совсем другая позорная история советской краснпузой дряни и нацисткой Германии...
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11.11.2021 11:17 Ответить
Западные страны не делили Польшу с Гитлером...Чувак проснись...
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11.11.2021 11:25 Ответить
НКВДисты воевали еще в Испании 1936 года....след уловил?
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11.11.2021 11:27 Ответить
Ну вот, а клоун нам тут что-то про "стратегическое партнерство с Польшей" чешет ...
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11.11.2021 11:18 Ответить
Назначенцу Коломойского не до Навроцкого. Он пребывает в печали: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович.
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11.11.2021 11:20 Ответить
Бандеровцы напали на РАБссию еще 23 августа 1939 года,когда Йоахим фон Риббентроп прилетел в Москву....именно в этот день Степан Бандера стал врагом Мавзолейного ССсра и нацистской Германии...,Крысы Мавзолейные до сих пор побеждают Степан Андреевича....80 лет прошло...а паБЕДЫ нет... Стадо идиотов...
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11.11.2021 11:23 Ответить
Зинченко провокатор. Если бы не сказал 10 раз слово "скандал" то о скандале никто бы и не знал
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11.11.2021 11:23 Ответить
Зінченко молодець.
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11.11.2021 11:30 Ответить
зеКолеги хотят чего ?
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11.11.2021 11:25 Ответить
Исторический факт прот.Степан Бандера 30 июня 1941 года возобновил Независимость Украны от 1918 года...а 4 июля его арестовало ГЕСТАПО и отправило в концлагерь Заксенгаузен....

Точка...
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11.11.2021 11:31 Ответить
Это очередной скандал/ Надо подождать. Поляки по примеру украинцев выберут в президенты мудрого еврея, который с Зеленским быстро договорится и скандалы закончатся.
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11.11.2021 11:53 Ответить
 
 