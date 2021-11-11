Дорогу к КПП "Устилуг-Зосин" на польской границе восстановили на Волыни, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Волыни был восстановлен участок автодороги Н-22 Устилуг – Луцк – Ривне, пролегающий от международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг-Зосин" до г. Владимир-Волынский.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укравтодора", передает Цензор.НЕТ.

"Ремонт на этом участке дороги Н-22 проведен по контрактам, заключенным в рамках реализации Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях взаимопомощи", - говорится в сообщении.

Ремонт на дороге стартовал осенью прошлого года в рамках президентской программы "Большая стройка". Работы охватили 13 км автодороги.

На дороге отфрезеровали изношенное дорожное покрытие, усилили основание методом "холодного ресайклинга", а также уложили два слоя асфальтобетонного дорожного покрытия. Кроме того, дорожники нанесли новую разметку, установили дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждение, направляющие и ограничительные столбики, обустроили тротуары, водоотвод, установили автопавильоны.

Параллельно на дороге были отремонтированы искусственные постройки: 2 моста и 3 водопропускные трубы. Ремонтные работы провела польская компания DROG-BUD Sp. z o.o.

"Именно на участке Устилуг – Владимир-Волынский впервые на волынских автодорогах реализован распространенный в странах ЕС принцип строительства дорог Design and build ("Проектируй – строй"). Суть его заключается в том, что одна подрядная компания сначала проектирует участок дороги, а потом его строит (ремонтирует)", - рассказали в "Укравтодоре".

Напомним, как ранее сообщалось, в рамках "Большого строительства" за 2021-2022 годы будет обновлено более 600 км дорог, ведущих к международным пунктам пропуска.

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