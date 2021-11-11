В зоне ООС во время выполнения боевого задания в результате тромбоэмболии легочной артерии скончался воин 40-й ОАБр Владимир Феняк. ФОТО

Вчера, 10 ноября, в 01.50 в зоне проведения ООС (в районе города Бахмут Донецкой области) во время выполнения боевого задания в результате тромбоэмболии легочной артерии умер 34-летний Владимир Анатольевич Феняк, житель села Иосифовка Головановского района Кировоградской области, младший сержант, командир противотанковой артиллерийской батареи 40-й отдельной артиллерийской бригады.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила глава Кировоградской РГА Мария Черная, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всегда очень тяжело об этом писать, но Кировоградщина потеряла еще одного защитника. Вблизи Бахмута сегодня умер младший сержант Владимир Феняк. Муж был родом из Иосифовки Головановского района. У него остались родители, брат и сестра. Для них это невероятно страшная потеря. Выражаю близким и родным героя искренние слова соболезнования! Вся область скорбит вместе с вами!", - отметила она в сообщении.

По сообщению Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, прощание с военнослужащим состоится 12 ноября в 12:00 в селе Иосифовка, Ольшанской ОТГ, Головановского района.

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