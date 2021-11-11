С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

С пятницы, 12 ноября, на дорогах Украины патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью специальных автомобилей, оборудованных мобильными диагностическими станциями. Пока нововведение не будет касаться легковых автомобилей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в фейбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Билошицкий отметил, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:

- производить замеры параметров света фар транспортных средств;

- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

- проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

– проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Читайте также: В Киевской области с 13 ноября для пользования транспортом нужно иметь COVID-сертификат, - ОГА

По словам Билошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Также он подчеркнул, что проверка диагностическими станциями не будет касаться частного легкового транспорта.

Транспорт, который будет проверяться:

Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним; Автобусы; Автомобили такси; Автомобили, перевозящие опасный груз; Отдельные Специализированные ТС. Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.













Фото: Билошицкий/фейсбук