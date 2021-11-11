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С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий. ФОТОрепортаж

С пятницы, 12 ноября, на дорогах Украины патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью специальных автомобилей, оборудованных мобильными диагностическими станциями. Пока нововведение не будет касаться легковых автомобилей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в фейбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, с 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Билошицкий отметил, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:

- производить замеры параметров света фар транспортных средств;

- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

- проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

– проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

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По словам Билошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Также он подчеркнул, что проверка диагностическими станциями не будет касаться частного легкового транспорта.

Транспорт, который будет проверяться:

  1. Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  2. Автобусы;
  3. Автомобили такси;
  4. Автомобили, перевозящие опасный груз;
  5. Отдельные Специализированные ТС.
  6. Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий 01
С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий 02
С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий 03
С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий 04
С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий 05
С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий 06
Фото: Билошицкий/фейсбук

Автор: 

авто (4204) техосмотр (124) транспорт (1758) патрульная полиция (1813) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+38
Бандюгани МВС знову на дорогах!
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11.11.2021 12:38
+19
Виборці слуг будуть раді. Нехай отримують задоволення
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11.11.2021 12:40
+19
Нова годівниця для мусорні.
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11.11.2021 12:42
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Бандюгани МВС знову на дорогах!
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11.11.2021 12:38 Ответить
Виконують ссуци зобовьязання перед ЄС. Хоч і не вони їх приймали, нам від того не легше. Викидають мільярди, замість створення передових систем озброєнь. А Путлєр то не спить.
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11.11.2021 12:42 Ответить
Правильно будет не так.Ловят зедебилов ,нарушителей,правил дорожного движения и правил эксплуатации автомобильного транспорта ну конечно правил перевозки.
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11.11.2021 13:05 Ответить
Мусорской палковник?
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11.11.2021 13:56 Ответить
Нет отношения не имею к этой банде. Радуюсь за выборцев нелоха!
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11.11.2021 15:59 Ответить
Виборці слуг будуть раді. Нехай отримують задоволення
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11.11.2021 12:40 Ответить
Ці автомобілі ноу-хау свинарника і все це поза законом.
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11.11.2021 14:27 Ответить
Нова годівниця для мусорні.
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11.11.2021 12:42 Ответить
Знову всі кущі біля дороги мєнтами зайняті будуть.
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11.11.2021 12:43 Ответить
причина зупинки ?
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11.11.2021 12:44 Ответить
Лысая резина,и дым от твоего древнего вездехода!
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11.11.2021 13:06 Ответить
На ходу лысость резины определил? Ого, какой маладец.
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11.11.2021 13:09 Ответить
Легко! На стоянках и заправках,да же не спрашивая тебя и твоего разрешения.видел какое там оборудование за твой счет куплено?
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11.11.2021 13:12 Ответить
НА ХОДУ, чтоб иметь повод ОСТАНОВИТЬ.

А на стоянках я могу и без всякого оборудования определить.
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11.11.2021 13:17 Ответить
А тебе зачем ,ты и так знаешь.Что резина лысая,куплена бу с помойки в ЕС.Перегруз составляет 12 тон.Двигатель давно уже евро -0.А вот полиция ,все проверит ,измеряет и выпишет тебе штраф.И дальше ты не поедешь пока все не устранишь.Справедливо!
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11.11.2021 13:43 Ответить
выхлоп сейчас проверим))))))))) почему доси катализатор на ваз 2101 не поставил а фара куда светит? ты видишь какие у нас приборы???? карманы выварачивай мы тоже жрать хотим
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11.11.2021 14:38 Ответить
Можно и так.
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11.11.2021 16:01 Ответить
А ще тиск у водіїв забулися перевірити і вигляд білизни. Добивайте вумний нарід, хай сидить вдома і не рипається. Чи вже відкрили нові фірми родичів Володі Косоворотки, що закупили обладнання і відкрили нові пункти СТО?
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11.11.2021 12:48 Ответить
Чекаємо підйому цін на проїзд усіма видами дорожнього транспорту, зростання транспортних витрат (і, знову-таки, цін). Бо мзду "техоглядовцям" треба буде якось компенсувати.
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11.11.2021 12:54 Ответить
Зато безопасность будет на высоте согласно требований правил.А то рваные колеса от дальнобоев валяются по всем дорогам,а теперь купят новенькие!!
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11.11.2021 13:03 Ответить
гыгыгыгыгы, это не колёса, это наварка
Пойди там протектор померяй - 99% будет огого, просто некачественно наварено было.
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11.11.2021 13:08 Ответить
Кожних два роки ТО заставляють проходити навіщо?
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11.11.2021 16:10 Ответить
Те колеса на безопасность не влияют,грамотей
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11.11.2021 23:40 Ответить
Конечно .Они просто давят дороги,на миллиарды .Один такой жлоб может нанести убыток на миллионы!!
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12.11.2021 08:18 Ответить
Предыдущая новость "стреляли в работников обленерго" , так этих ещё и давить будут.)
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11.11.2021 12:58 Ответить
Вот это супер. Правильно молодцы! Все дальнобои,крушители дорог ,голосовали за нелоха.Так что порядок и закон для всех!
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11.11.2021 13:00 Ответить
Навчіть цю криву руку правильно міряти глибину протектора! Я уже уявляю - як вони фари перевіряти будуть. Рівна площадка, правильний процент ухилу, який не завжди на фарі вказують, правильне позиціювання стенда відносно автомобіля і приціл його у визначену точку фари(яка також не завжди на фарі вказана)...
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11.11.2021 13:05 Ответить
Дык лиминтарно жеж! 100 грн и поехал дальше.
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11.11.2021 13:06 Ответить
Отношение двоякое. С одной стороны, мусара адназначна казлы, с другой стороны быдлоксенон проблема та ещё.

А с перегрузом разобрались уже? Думаю что это всётаки имитация бурной деятельности.
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11.11.2021 13:05 Ответить
с перегрузом сделали не без остроумия. с октября у каждого транспортного средства, выполняющего перевозки в интересах заказчика, должна быть товаро-транспортная накладная на груз. налоговая вправе проверить эти накладные, и, в случае выявления большей массы, чем позволяют паспортные данные авто, карать от 17 тысяч за каждую (!). предвижу скепсис в духе "ну, одна фактическая а другая для налоговой" - нет, свести тонокилометраж для оплаты перевозчику, приход сырья, и прочие первичные данные, плюс еще имея встречную проверку заказчик-перевозчик.. практически нереально.
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11.11.2021 14:48 Ответить
Хотелось бы верить. Дороги же вхлам поубивали.
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11.11.2021 15:08 Ответить
Как можно убить то что сделано через жопу
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11.11.2021 23:42 Ответить
"поки що" - чарівне словосполучення
приготувалися, тепер навіть новенький автомобіль з салону зупинять і знайдуть викиди СО2, бо бензан чи соляру на заправках ніхто не сертифікує.
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11.11.2021 13:09 Ответить
Да и дороги ,гробящие шины и подвеску, тоже
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11.11.2021 23:43 Ответить
Деньги, деньги, дрибиденьги платите 73%.
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11.11.2021 13:10 Ответить
Все в стиле Зе-влады: Умру, но работать не буду, а т.к. нужны деньги - залезу в карман каждого.
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11.11.2021 13:11 Ответить
В кабмине Азарову еще не нашли место?
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11.11.2021 13:22 Ответить
о скiльки нових цяцьок!
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11.11.2021 13:22 Ответить
Это что, каждый день проходить техосмотр, пройден он у тебя или нет? Каждый день доить будут? На техосмотр ещё один техосмотр?
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11.11.2021 13:42 Ответить
БЕСПЛАТНО?
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11.11.2021 13:42 Ответить
Бандиты с большой дороги принялись за свою забытую практику поборов.
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11.11.2021 13:42 Ответить
Банда МВД вышла на свой промысел. Ублюдки - где весовой контроль!!! ЗЕ падаль - вы этого хотели? Вернуть времена бандита януковича? Получайте ублюдки, хавайте...
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11.11.2021 13:46 Ответить
где то месяц назад написал на правительственную горячую линию вопрос,по поводу правильности применения ментами прибора TruCAM,пока ответа нет. видать не знают что ответить,а говнАков свалил и не дал ЦУ.
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11.11.2021 13:48 Ответить
кстати! это новшество должно быть внесено в закон о полиции. а законодатель у нас пока ещё ВР. а раз этой хрени в законе нет,то можно смело посылать эту диагностику на х-й!
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11.11.2021 13:50 Ответить
Треба спитати Абрахамію...Той такий простак що скаже про всі розцінки - скільки коштуватимуть світло,шини,вихлопи,руль,шум і інші причини зняти з водіі бабло...
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11.11.2021 13:56 Ответить
мусорские мрази не желают глубину ям на дорогах промерить ?
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11.11.2021 13:58 Ответить
Чому те що є нормою у всьому цивілізованому світі викликало таке виття?
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11.11.2021 14:13 Ответить
З початку рівень життя як у всьому цивілізованому світі,а потім вимоги,бо інакше знов може майдан вийти.
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11.11.2021 14:32 Ответить
Ничего подобного в цивилизованном мире не существует. Ты бы прежде чем топить за беззаконие, хотя бы поинтересовался как в техосмотр проходит в Европе. Новое авто проходит первый техосмотр через 3-5 лет, в зависимости от страны. В дальнейшем- каждые два года, платишь- 50 ЕВРО, заезжаешь своим ходом в цех, где проверяют необходимые параметры и все. НИКАКИХ ПРОВЕРОК НА ДОРОГАХ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
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11.11.2021 20:44 Ответить
існує ще перевірка на вихлопні гази та герметичність пробки горловини, але це за океаном (отримуєте лист та мусите пройти).
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12.11.2021 10:52 Ответить
Спробуйте проїхати "з димком" по маленькому містечку, наприклад, в Німеччині!!! Одразу б зрозуміли на рахунок "ничего подобного".
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15.11.2021 09:59 Ответить
А ну, Юра Черненко, расскажи, что будет? Придумай быренько, чего-нибудь. В Германии, как и в любой европейской стране строго контролируют прохождение техосмотра, поэтому все европейские авто выезжают на дороги практически исправными. Но, если какой-нибудь евробляхер из Украины или Молдовы, будет проезжать"по маленькому немецкому городку с дымящей трубой", и полиция не поленится обратить на него внимание, максимум, что будет-авто сопроводят на стационарную станцию и если нормы нарушены-вкатают штраф. Никаких "передвижных столиков" для проверки дымности в кустах там нет, они в Германии, нафик никому не нужны.
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15.11.2021 11:14 Ответить
Ещё им план по штрафам и взяткам спустят,и начнется веселье.
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11.11.2021 14:16 Ответить
Это только начало.
Скоро введут техосмотры для всех!
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11.11.2021 14:28 Ответить
Так. І бажано під Євро-5.
Їздити мають тільки депутати і велокортеж Вовіка.
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11.11.2021 14:32 Ответить
Но есть и жирный "+".
Меньше денег достанется врагу за нефтепродукты.
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11.11.2021 14:35 Ответить
Нічого. Зате депутутам ніхто не заважатиме на дорогах.
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11.11.2021 14:38 Ответить
Точно я зрозумів одне: Цей нарід зжере що завгодно.
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11.11.2021 15:47 Ответить
Ура гаї повернулось. А НАВІЩО ТВАРІ ВИ КОЖНІ ДВА РОКИ НА ТЕХОГЛЯД ЖЕНЕТЕ ЛЮДЕЙ? Щоб потім кожного дня ці вонючі гаїшнікі знову людей мучили?
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11.11.2021 16:07 Ответить
В Украине давно нет обязательного техосмотра легковых автомобилей.
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11.11.2021 16:58 Ответить
Если у Вас грузовой "каблучек" или бусик (до 3,5 т), то ТО обязательное было и есть. Транспорт хоть и частный, но коммерческий.
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11.11.2021 17:56 Ответить
И при остановке по любому поводу просят протокол техосмотра
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11.11.2021 17:58 Ответить
у нас на работе вито. ТО никто не требовал.
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11.11.2021 18:02 Ответить
Значит мой трафик L2H2 сильно бросается в глаза)) при каждой остановке права, техпаспорт, ТО и страховку... ТО=1300 на 2 года, страховка 1300 на год. Из штрафов за 22 года - один пешеход ( не пропустил, даже запись в талоне есть , напамять)) и два ремня
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11.11.2021 22:49 Ответить
у вас дурінь - це на кацапії ?
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12.11.2021 10:54 Ответить
І саме головне, порушуються правило безпричинної зупинки авто. Зупинили, а причину завжди знайдуть. Тільки ось головне, саме зупиняти будуть нищебродів. Бо ті, хто порушує усі норма, у всіх гайців в червоній строчці зеленим хламастером записані, як недоторкані.
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12.11.2021 09:44 Ответить
Сразу вернете всем водилам стоимость транспортного збора заложеную в цену бензина.И цену бензина сразу пересматривайте.
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11.11.2021 17:02 Ответить
Не понятно! А на основани чего этии педвижные автобусы булут производить все эти операции? Тем более, если каждые два года проходят официальный техосмотр. Это уже было в 90-х,!когда в кустах стоял столик, за которым "проверяльщики" устраивали проверки на "дымность" и светопропускание стекол.
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11.11.2021 20:36 Ответить
Було б добре, якби не було б так прикро.
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12.11.2021 09:40 Ответить
Будуть доїти тих, хто ще щось робить, щоб вижити...
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12.11.2021 10:00 Ответить
Це мають робити сертифіковані фахівці, але з приватних компаній.

А поліція має злочинців ловити.

Все через дупу в Україні.
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12.11.2021 10:57 Ответить
Поддержу пожалуй, все таки лишняя копейка в бюджет.
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12.11.2021 11:24 Ответить
Новое бабло в закрома беспредела...
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12.11.2021 12:35 Ответить
Бггг, это всем кто перешивал мозги и выпиливал катализаторы из пригнанных замер выбросов передаёт большой привет.
С одной стороны, конечно, неплохо... Но выльется в повышение цен на продукты и проезд.
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15.11.2021 00:55 Ответить
Повертається стара можливість для корупції.
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17.11.2021 06:18 Ответить
 
 