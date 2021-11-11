С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр транспорта на дорогах, - Билошицкий. ФОТОрепортаж
С пятницы, 12 ноября, на дорогах Украины патрульные будут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью специальных автомобилей, оборудованных мобильными диагностическими станциями. Пока нововведение не будет касаться легковых автомобилей.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в фейбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, с 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.
Билошицкий отметил, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
Посредством оборудования диагностической станции полицейские смогут:
- производить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- проводить анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
– проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
По словам Билошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.
Также он подчеркнул, что проверка диагностическими станциями не будет касаться частного легкового транспорта.
Транспорт, который будет проверяться:
- Грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- Автобусы;
- Автомобили такси;
- Автомобили, перевозящие опасный груз;
- Отдельные Специализированные ТС.
- Легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на стоянках я могу и без всякого оборудования определить.
Пойди там протектор померяй - 99% будет огого, просто некачественно наварено было.
А с перегрузом разобрались уже? Думаю что это всётаки имитация бурной деятельности.
приготувалися, тепер навіть новенький автомобіль з салону зупинять і знайдуть викиди СО2, бо бензан чи соляру на заправках ніхто не сертифікує.
Скоро введут техосмотры для всех!
Їздити мають тільки депутати і велокортеж Вовіка.
Меньше денег достанется врагу за нефтепродукты.
А поліція має злочинців ловити.
Все через дупу в Україні.
С одной стороны, конечно, неплохо... Но выльется в повышение цен на продукты и проезд.